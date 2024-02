IU acusa a Podemos en Euskadi de no transferirle el dinero que le corresponde de las coaliciones que mantienen

IU, hasta ahora silente en la pugna en Euskadi entre Podemos y Sumar de cara a las elecciones vascas pero que desde el principio había apostado por consolidar el espacio de Sumar, ha hecho público este miércoles un duro comunicado en el que carga contra el partido morado y en el que le acusa de estar incumpliendo acuerdos políticos “y económicos” que todavía mantienen en el ámbito foral y municipal. Sostiene la formación dirigida por Íñigo Martínez Zatón que Podemos, como socio mayoritario de las coaliciones, no ha abonado cantidades pendientes de fondos comunes y entiende que es “un intento de incidir durante el proceso de negociación en una organización soberana”. Asimismo, critica que Podemos haya empleado en su precampaña en solitario la marca “Elkarrekin”, que representa a una confluencia de partidos.

IU culpa a la “dirección de Podemos” de haber cerrado el grifo de las transferencias económicas con un ánimo de condicionar las negociaciones políticas, que finalmente han naufragado. Las fuentes consultadas confirman que no ha habido traspasos desde las cuentas de los grupos institucionales compartidos en Juntas Generales y ayuntamientos a los partidos desde finales de 2023. En la mayoría de ellos, Podemos controla las cuentas. Berdeak Equo, tercer socio en el ámbito local, tampoco ha cobrado ese dinero. En el Parlamento Vasco, donde solamente están Podemos e IU, no ha habido abonos en lo que va de 2024. Podemos argumenta que es oportuno esperar a los resultados de las autonómicas para hacer los ajustes pertinentes y rechaza que se estén produciendo incumplimientos. Asimismo, recalca que la actividad ordinaria está perfectamente financiada y que lo que se entrega a los socios son los “remanentes”.

Según ha sabido este periódico, el dinero se reparte en diferentes proporciones según la institución. En el Parlamento Vasco Podemos copa un 78% e IU el 22%, aunque en escaños tienen cuatro y dos. A nivel local, con Berdeak Equo en liza, la proporción es de 72%, 22% y 7%. Alianza Verde, que participó nominalmente en los comicios dentro de la marca “Elkarrekin” no entra en este reparto.

Martínez Zatón, en el comunicado, ha valorado también los mensajes de Podemos en los que acusa a Sumar de haberles vetado en Euskadi. Cree que forma parte de un “juego de relato” para no aparecer ante la opinión pública como causante de la ruptura. Sostiene que es Podemos quien “ha decidido quedarse fuera” de la unidad de la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSE-EE. “No hay excusas ni relatos que valgan”, añade. IU defiende que “durante meses” no ha comentado el curso de las conversaciones y que ha apostado por un trabajo “silencioso y respetuoso” porque la “unidad” va en el “ADN” del partido creado en 1986 con el PCE como principal socio, pero no oculta ahora su malestar por el desenlace.

IU sostiene que la coalición con Sumar y Berdeak Equo en Euskadi “ya está en marcha”. La candidata será Alba García Martín. El secretario general del PCE-EPK, Jon Hernández, parlamentario desde 2016, será el candidato principal del partido y concurrirá como cabeza de lista por Álava. la formación entiende que se ha logrado una “candidatura potente” para crear una “alternativa a la Euskadi gris de PNV y PSE-EE” y que mire a los “intereses de la clase trabajadora”. Este jueves, en el Parlamento Vasco, se sentarán en una bancada compartida en el que previsiblemente será el último pleno de la legislatura Martínez Zatón y Hernández con, entre otros, la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, y el secretario de Organización del partido, David Soto.