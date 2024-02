Sumar zanja el debate de cara a las elecciones vascas: “No hay discusión. Podemos ha elegido otro camino”

En las elecciones vascas, que previsiblemente se convocarán en pocos días para el 21 de abril, habrá dos papeletas en la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSE-EE. Por un lado, Sumar, IU y Berdeak Equo con Alba García Martín como candidata; por otro lado, Podemos con Miren Gorrotxategi a la espera de sumar a Alianza Verde, la pequeña formación de Juantxo López de Uralde. Esto está claro desde hace semanas: ambas aspirantes han lanzado ya su campaña por separado. Ni siquiera el varapalo para Sumar y Podemos en Galicia cambia el escenario, por mucho que Gorrotxategi mantenga en su discurso una mano tendida teórica al entendimiento e incluso un posible paso atrás como cabeza de lista para facilitar la operación.

“Constatamos que no hay debate. Se acaba esta discusión. Nosotros, IU y Berdeak Equo hemos elegido un camino, la coalición Sumar. Para nosotros este debate está acabado. Está claro que Podemos ha elegido otro camino hace bastante. No hay oportunidades ni confianza”, ha zanjado en EiTB en euskera el máximo referente de Sumar en Euskadi, Lander Martínez, que es diputado en el Congreso y que forma parte del círculo más cercano de Yolanda Díaz. Otras fuentes de estas formaciones hacen en privado la misma constatación de que las decisiones ya están adoptadas y que no tienen vuelta atrás.

Sin embargo, en paralelo ha florecido una plataforma desde las bases de las cuatro organizaciones implicadas y de otros ámbitos de la izquierda como CCOO o Más País y que cuenta con referentes del mundo académico como Imanol Zubero. ha recibido más de medio millar de apoyos. Demandan una candidatura unitaria y deseaban hacérselo llegar a los responsables de Sumar, Podemos, IU y Berdeak Equo. Por ello, en las últimas horas convocaron un encuentro con todos ellos pero ni fue una reunión de negociación ni nadie hizo ningún acercamiento. Simplemente se pusieron sobre la mesa los dos caminos elegidos y argumentaron las decisiones tomadas.

Es cierto que no ha habido una ruptura pública y formal entre Podemos y Sumar, pero se produjo por la vía de los hechos. En concreto, el viernes 2 de febrero a las 17.00 horas Gorrotxategi inició su carrera electoral en solitario arropada por cuadros y cargos de Podemos. Dos horas después, a las 19.00 horas, se conoció el acuerdo de Sumar, IU y Berdeak Equo, que lanzaron la precampaña al día siguiente con García Martín de 'número uno'.