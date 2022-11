Gran Canaria, ein ideales Ziel für ausländische Unternehmen und Unternehmer

Gran Canaria mit seiner geostrategischen Schlüsselposition empfängt jährlich 4,5 Millionen Touristen und ist damit das Epizentrum der gesamten Region. Sie verfügt über hervorragende Kommunikationsinfrastrukturen, die es ihr ermöglichen, sich in den globalen Verkehrs- und digitalen Konnektivitätsnetzen gut zu positionieren.

Laut “Best in Gran Canaria” bietet sie einzigartige Vorteile zur Förderung von Investitionen auf der Insel und zur Entwicklung von Geschäfts- und Handelsaktivitäten. Zu diesen Vorteilen gehören Steuervorteile (einschließlich der besten Steuerregelung in Europa) und die Unterstützung von Investitionen sowie die Lebensqualität auf Gran Canaria und der kulturelle Reichtum, der eine Verbindung mit dem Rest der Welt schafft.

Die wichtigsten steuerlichen Anreize sind die ZEC (Kanarische Sonderzone) mit einem ermäßigten Körperschaftssteuersatz von 4 %, die RIC (Kanarische Investitionsrücklage), die eine Steuerermäßigung von bis zu 90 % der auf den Kanarischen Inseln erwirtschafteten, nicht ausgeschütteten Unternehmensgewinne ermöglicht, der Abzug für Investitionen in Anlagevermögen: dies entspricht einer Körperschaftssteuerermäßigung von 25 %, Abzüge für Investitionen in F&E&I und audiovisuelle Produktionen sowie der Steuerabzug für die Produktion von Sachgütern.

All diese Vorteile wurden in einem Leitfaden für Unternehmen und Unternehmer dargelegt, der Informationen enthält, um sie zur Ansiedlung auf Gran Canaria zu ermutigen. Diese Regelung zielt auf die Diversifizierung und die Gewinnung von Investoren ab. Außerdem bietet es eine geringere Besteuerung von Unternehmens- und Verbrauchergewinnen. Sie begünstigt auch den Zugang zu anderen Anreizen für Unternehmensinvestitionen.

Das Angebot an Infrastrukturen und spezifischen Dienstleistungen für die Entwicklung von Unternehmenstätigkeiten hat die Insel zu einem wahrhaft exotischen Ziel für die Niederlassung gemacht. Jedes auf Gran Canaria ansässige Unternehmen kann von einer Kombination aus Anreizen, Abzügen und Steuerbefreiungen profitieren, die von der Art des Unternehmens und dem Projektzyklus abhängen.

Mit dem Ziel, den technologischen Reifegrad zu verbessern, haben sie mehrere Labors eingerichtet, um einen Test von Anwendungen in drei Spezialgebieten zu formulieren: Gesprächsagenten, künstliches Sehen und Empfehlungssysteme.

Nach Angaben der Handelskammer von Gran Canaria, einer Gesellschaft, die Unternehmern bei der Gründung ihres Unternehmens hilft und unterstützt, sind sie historisch und kulturell eng mit Lateinamerika verbunden und haben wichtige kommerzielle und institutionelle Beziehungen zu Westafrika. Sie bilden eine hervorragende Plattform für Handel, Logistik und den Dienstleistungs- und Technologietransfer zwischen den Kontinenten, da sie in die wichtigsten internationalen Handelswege eingebunden sind. Dieser Umstand ermöglicht es einem Investor, von den Kanarischen Inseln aus strategische Projekte in Westafrika und Lateinamerika durchzuführen, und zwar mit der Rechtssicherheit, die mit einem Geschäftssitz in Europa verbunden ist.

Zu den Seeverbindungen, die mit Afrika bestanden, gehören auch Ziele in Afrika: Angola, Kap Verde, Kamerun, Kongo, Elfenbeinküste, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia, Mauretanien, Marokko, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Südafrika und Togo.

Die Kanarischen Inseln haben sich als optimales Gebiet für die Ansiedlung und Entwicklung jeglicher Tätigkeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie erwiesen, was durch die umfassende Satellitenabdeckung (rund 50 Satelliten versorgen den Archipel) und die Vernetzung über Glasfaser-Unterseekabel belegt wird.

Die kanarische Bevölkerung ist verhältnismäßig jünger als der nationale Durchschnitt, verfügt über hohe Qualifikationen und relativ wettbewerbsfähigere Arbeitskosten als im übrigen Spanien. Die geringe Personalfluktuation ermöglicht auch eine höhere Unternehmenstreue, was in anderen Teilen der Europäischen Union nicht der Fall ist. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik (INE) beliefen sich die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Arbeitnehmer auf den Kanarischen Inseln im dritten Quartal 2011 auf 2.077,73 €/Monat gegenüber einem Durchschnitt von 2.456,91 €/Monat im übrigen Spanien, womit die Kanarischen Inseln unter dem nationalen Durchschnitt liegen.

Auf den Kanarischen Inseln gibt es zwei öffentliche Universitäten, die sich auf den beiden Hauptinseln befinden: die Universität von La Laguna auf Teneriffa und die Universität von Las Palmas de Gran Canaria auf Gran Canaria. Im Jahr 2011 waren an diesen beiden Universitäten insgesamt 50 262 Studierende eingeschrieben, mehr als die Hälfte davon in naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen. Jedes Jahr schließen fast 5.000 Studenten ihr Studium an diesen Universitäten ab.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana