Nieves Hernández, Azione Sociale, Uguaglianza e Gioventù del Consiglio de La Palma: “Vogliamo dare visibilità alle imprenditrici dell'isola”

Nieves María Hernández Pérez, consulente per l'Azione Sociale, l'Uguaglianza, la Diversità e la Gioventù del Cabildo de La Palma, ha ricevuto Impulsa Startups per parlare delle politiche legate al superamento del divario di genere nell'imprenditorialità innovativa o nelle startup. È laureata in matematica presso l'Università di La Laguna e funzionaria di carriera nel corpo dei professori di istruzione secondaria. È stata vicepresidente dell'Associazione Spagnola contro il Cancro sull'isola di La Palma, e inizia la sua carriera politica nel 2019 essendo la numero due al Consiglio de La Palma, accompagnando Juan José Cabrera nella candidatura dei popolari nella capitale dell'isola.

P. Dal Cabildo de La Palma, nell'ambito dell'imprenditorialità in generale, c'è una strategia di politica di parità o qualche tipo di azione o di programma?

N.M.H. Dal punto di vista dell'imprenditoria non posso parlarle perché non è il Campo che sviluppo. Le competenze della Consigliera di Azione Sociale del Consiglio de La Palma sono piuttosto l'attenzione alle vittime di violenza di genere, ai minori tutelati e tutto ciò che è la rete di dipendenza del Consiglio de La Palma.

È vero che esiste un piano strategico per la parità e la prevenzione della violenza di genere in cui una delle linee strategiche è la promozione dell'imprenditorialità in diversi settori.

P. Che cosa state facendo in questo settore o avete intenzione di fare in futuro?

N.M.H. Come dicevo, si tratta di un piano strategico quadriennale, in cui una delle linee che emerge in questo secondo anno è proprio quella di incoraggiare l'imprenditorialità. Il problema è che al momento non siamo in grado di svilupparlo, poiché siamo eclissati dall'eruzione vulcanica. Siamo concentrati sull'attenzione per le persone colpite dall'eruzione e, inevitabilmente, per il momento il piano strategico è passato al secondo posto.

Abbiamo una proposta per poter portare avanti qualche azione di promozione o visibilità di donne imprenditrici nell'isola di La Palma, ma finora l'unica cosa di cui abbiamo potuto parlare non si è concretizzata in nessuna azione specifica, Stiamo dando la priorità alle persone colpite dall'eruzione vulcanica.

È un impegno che abbiamo effettivamente assunto, ma che, date le circostanze, non abbiamo avuto la possibilità di sviluppare in modo efficace.

Io, in base alla mia competenza, che riguarda tutti centri diurni e centri per anziani, la mia consulenza, e le mie tre grandi competenze menzionate, ho una piccola parte dedicata all'uguaglianza all'interno di un Piano Globale insulare (in cui compaiono la violenza di genere, l'educazione di genere e la presenza delle donne nello sport, tra gli altri) e c'è anche una parte all'interno del settore strategico che è quella di promuovere e promuovere l'imprenditorialità nelle donne.

P. vede interessante il fatto che i giovani, in particolare le giovani donne, siano spinti verso un'area in cui sia possibile colmare il divario di genere nella creazione di imprese con una maggiore base tecnologica, tenendo conto della crescente trasversalità delle amministrazioni pubbliche?

N.M.H. Dalla mia consulenza non posso incoraggiare o animare, ma posso rendere visibili attraverso le azioni la presenza e l'empowerment che alcune donne hanno avuto e che altre possono prendere come riferimento.

Purtroppo, non dispongo di nessun bando di aiuti per le imprenditrici e ancor meno per le imprenditrici che hanno bisogno di conoscenze digitali per lanciarsi in questo mondo. Ciò è dovuto al fatto che il tema specifico non rientra nelle mie competenze, per cui non ho una base economica propria.

L'imprenditorialità è compito di tutti, così come la promozione dell'uguaglianza. Quello che succede, in questo caso, è che l'imprenditorialità, gli inviti per i lavoratori autonomi, le PMI e altri escono dal Dipartimento di Promozione Economica. Ma posso dare il mio appoggio per rendere visibili le diverse riunioni che possiamo avere.

Nell'area della gioventù cerchiamo di accompagnare i giovani nella loro formazione dopo gli studi accademici per aiutarli nel loro inserimento nel mondo del lavoro. Credo che in questo senso sia più opportuno promuovere un'azione che faccia conoscere ai giovani cos'è una startup e identificare le linee attraverso le quali essi possono sviluppare la loro formazione per poter iniziare a conoscere ed avviarsi a questo mondo dell'imprenditorialità.

Traduzione di Francesca Usai