Ricercatori promuovono l'intelligenza artificiale al servizio dell'uguaglianza, mondo digitale inclusivo e carriere STEAM

Il programma di attività dell'Aciisi affronta questioni chiave come l'importanza dell'intelligenza artificiale al servizio dell'uguaglianza, mondo digitale inclusivo e carriere STEAM.

In qualità di promotori della SCIC22, il Dipartimento di Economia, Conoscenza e Occupazione del Governo delle Canarie, attraverso l'Agenzia Canaria di Ricerca, Innovazione e Società dell'Informazione (Aciisi), hanno elaborato un Programma di attività dal 14 al 20 novembre che danno visibilità alla donna nella scienza verso una prospettiva trasformatrice che coinvolge nel cambiamento le nuove generazioni. Allo stesso tempo cerca di risvegliare e incentivare vocazioni di ragazze e giovani nell'ambito scientifico e tecnologico con l'esempio personale di referenti femminili che ha le Canarie nelle sue aree STEM.

Queste attività sono gratuite, in formato online e di persona, e sono rivolte a studenti di Baccalaureato e Cicli Formativi, insegnanti, pubblico generale, specializzato e universitario, pubblico imprenditoriale e imprenditoriale, associazioni e collettivi di tutte le isole.

In chiave di parità

“Talento e tecnologia: un'opportunità per il tuo futuro” è un discorso per gli studenti delle scuole superiori e dei cicli di formazione che affronta il divario di genere nel mondo della tecnologia professionale, la carenza di personale ICT nella popolazione e l'importanza di scegliere carriere STEAM per ridurre questa disuguaglianza e l'instabilità del mercato del lavoro delle Canarie.

Nell'attività “L'Astrofisica in chiave femminile”, rivolta a studenti di Baccalaureato e Cicli Formativi, docenti, pubblico universitario generale, Patricia Fernández condivide i suoi risultati e la sua esperienza professionale nell'Area di Strumentazione dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie (IAC), essendo attualmente l'unico ingegnere del Dipartimento di Meccanica.

Nell'anno internazionale delle scienze di base e per mostrare il ruolo reale e quotidiano delle donne nella scienza, ricercatori dell'Istituto universitario di salute animale e sicurezza alimentare (IUSA) dell'Università di Las Palmas de Gran Canaria racconteranno alla SCIC22 le attività che svolgono e il concetto di “una sola salute” (one health) applicando tecniche di laboratorio, il riconoscimento di cellule, tessuti e batteri che l'alunno di Bachillerato, Cicli di formazione e pubblico generale partecipante sarà in grado di osservare al microscopio, così come i loro nomi e il loro habitat.

L'attività “Scientific@ per un giorno”, svolta anche da donne di scienza, offre l'opportunità di conoscere come viene rilevata la paratubercolosi nei caprini e altre tecniche di laboratorio per diagnosticare malattie negli animali, oltre all'importanza della sorveglianza sanitaria in un contesto di sostenibilità.

Traduzione di Francesca Usai