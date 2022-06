Laura Dapresa, secretaria general de ASINCA: “La industria canaria es la empresa más productiva de España”

Laura Dapresa es la secretaria general de la Asociación Industrial de Canarias, la primera y única Asociación representativa del sector industrial canario. Tiene un marcado carácter técnico y su ámbito territorial se circunscribe al Archipiélago Canario, disponiendo de sedes en cada una de las capitales de las provincias canarias. Junto con su compañera Nayra Villar, responsable de ASINCA, nos han concedido una entrevista para Impulsa Startups para hablarnos sobre el mundo de las startups.

P: ¿Cree que el papel de las incubadoras de startups en beneficioso para el panorama empresarial?

L: Por supuesto, cualquier iniciativa que tenga por objeto apoyar a las personas que tienen una idea de negocio para desarrollar es bienvenida. En el mundo cada vez es más complicado poner en marcha una idea, hay que tener en cuenta muchísimos factores y lo bueno de las incubadoras es que les hacen un asesoramiento no solamente orientadas a conocer el mercado local sino también en mercados exteriores.

P: ¿ Alguna vez han colaborado para una startup o se plantea hacerlo?

L: Hay que decir que en el sector industrial, por la propia dimensión de los negocios industriales, es muy complicado que inicialmente haya una idea algo similar a una startup. En ASINCA sí que hemos tenido empresas asociadas más bien en áreas tecnológicas que luego se incorporan a industrias ya existentes con modelos de negocio. Además, el sector industrial es un sector muy dinámico, está sometido a cambios y transformaciones y está siempre abierto a recibir propuestas y analizarlas para ver si caben en su modelo de negocio y ponerlas en marcha.

P: ¿Cree que es beneficioso el papel de las incubadoras en las startups?

N: Sí, son fundamentales porque muchas veces los emprendedores vienen con su idea técnica, tienen muy claro lo que quieren desarrollar pero no conocen el mercado y ahí juegan un papel fundamental para reorientarles como tienen que abordar el mercado. Ahora estoy en contacto con una startup que procede de la universidad y sí que hay incubadoras orientadas al tema de TICS pero al sector industrial es más complejo. A veces el problema industrial es la necesidad de infraestructuras, los parques tecnológicos van muy lentos, las incubadoras no es un sitio para una startup industrial porque no tenemos unas instalaciones indicadas y orientadas para poder dar esa ayuda.

P: ¿Cómo conseguís seguir siendo competitivos en el entorno empresarial?

L: Se ha demostrado que la industria canaria es la empresa más productiva de España. Aquí se afinan los costes, hay mucha industria que es multiproducto, es muy importante que la empresa se mantenga activa y dinámica invirtiendo en todo lo que va demandando el mercado. La clave de la competitividad es dar un buen producto, un buen servicio, diferenciarse y ser muy bueno en tu negocio, que tengas calidad, que el consumidor te reconozca, crea en la marca y la compre. Los Fondos Europeos tienen que enfocarse mucho más a la actividad productiva.

P: ¿Se vieron obligados a acelerar su proceso digital debido a la pandemia?

L: Por supuesto que fue esencial, de hecho no solamente el teletrabajo ya que eso es una realidad que hemos vivido todas las empresas del sector que sean. Pero ha acelerado las plataformas de ecommerce a todas las empresas y la necesidad de conectar con un modelo de negocio industrial. De hecho, Asinca tiene un programa con el gobierno de Canarias y ahí estamos ayudando a formar y cualificar a las empresas industriales para enseñarles que ofrece la digitalización.