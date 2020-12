Aviso amarillo este martes en Lanzarote por fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias ha emitido este martes un aviso amarillo por fenómenos costeros en la isla de Lanzarote, que traerán consigo mar combinada que podrá llegar a los cinco metros.

El aviso ha comenzado a las 9:00 horas de este martes y finalizará el miércoles sobre las cuatro de la mañana.

29/12 10:06 #AEMET actualiza #FMA costeros en Canarias. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 10:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/akykayTC5G https://t.co/HvGdI2Gb5O — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) 29 de diciembre de 2020

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canarias, a través de su cuenta de Twitter, ha lanzado una serie de recomendaciones para no correr riesgos frente a los fenómenos costeros. "No situarse en extremos de muelles o espigones", no bañarse si hay bandera roja, así como evitar las "prácticas deportivas en zonas afectadas por el mar", son algunas de los consejos de "autoprotección" del cuerpo de seguridad.