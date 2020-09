Cabrera a los ediles de CC: “Muy a mi pesar, acabo de firmar los decretos de sus ceses”

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, vía Whatsapp, según el portavoz de CC en el Ayuntamiento, Antonio Acosta, ha comunicado a primeras horas de la mañana de este miércoles a los concejales de CC que, “muy a mi pesar, en el día de hoy acabo de firmar los decretos de cese dando por roto el pacto que suscribimos el pasado año”. Añade que “es imposible sostener un pacto de gobierno en el que no existe comunicación ni confianza entre ambas partes, algo que esta influyendo negativamente en la labor diaria de gobierno a pesar del esfuerzo que me consta han realizado alguno de ustedes por reconducir esta situación. Me quedo con los buenos momentos compartidos y desde hoy me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten", concluye.