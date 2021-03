'Somos La Palma' sigue la lucha para "librar" a la Isla del plástico con sus talegas

La talega solidaria Somos La Palma es un proyecto que pretende sustituir las bolsas de plástico en el comercio local de la Isla Bonita impulsado por el Taller de Futuro en colaboración con la empresa social Isonorte (ambas Empresas Amigas de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma) el verano pasado. “Celebramos que hasta ahora 11 municipios de la Isla, 25 comercios y dos asociaciones responsables están poniendo su grano de arena en la distribución de las talegas para hacer posible este proyecto”, señala Isabel Schwinge, fundadora del Taller de Futuro, que ha entregado más de 500 talegas desde el verano pasado. “Muchas tiendas ya pidieron por segunda vez, algunas hasta una tercera vez. Ante la difícil situación por la pandemia, estoy muy agradecida por cada comercio y asociación que colabora. Sobre todo, aprecio mucho a las usuarias y usuarios de la talega Somos La Palma. Enseñan que aquí, en nuestra isla, hay otra opción solidaria viva, más sostenible y más barata que la bolsa de plástico reciclada o biodegradable", subraya Isabel. “No solo las y los minoristas ahorran dinero que no tienen que gastar en bolsas de plástico reciclado o de papel, también las y los consumidores ahorran dinero cada vez que reutilizan su talega. Así, considerando todas y todos los habitantes de la Isla; como ya hemos comentado, La Palma podría ahorrar en un año más que 1 millón de euros”, dice.

“Es la opción más simple y cómoda, aparte de su diseño alegre por fuera y por los valores responsables y solidarios que lleva dentro. El proyecto sigue invitando a las y los minoristas locales a unirse a la campaña (https://www.facebook.com/La-talega-solidaria-SOMOS-La-PALMA-110067631132269). En facebook encontrarán un mapa de la Isla con todos los puntos de venta y donde se comparten noticias de las y los colaboradores. La oferta solidaria para distribuir las talegas está completamente adaptada a la situación de empresas pequeñas, con lotes pequeños y condiciones de entrega sin ninguna inversión o riesgo”, explica Schwinge.

“Desde el año pasado se han movido bastantes iniciativas alrededor de las talegas: después de que el proyecto Somos La Palma se dio a conocer en varios medios en julio pasado, el Taller de Futuro recibió la propuesta de otra emprendedora de Barcelona para intercambiar y planificar una iniciativa con bolsas de tela entre comercios locales de un barrio de allí. Si ese modelo solidario se replica en otros sitios adaptado a ese lugar, no podré ser más feliz, es como un sueño”, afirma Isabel. “En Tenerife, también en 2020, se puso en marcha la iniciativa La Taleguita, tejiendo redes, cosiendo sueños, un espacio cooperativo que recicla telas y fabrica talegas con mujeres de su comunidad. Ese proyecto nació también con la intención de disminuir el consumo de plástico y la contaminación de la comarca nordeste de Tenerife. Aquí, en La Palma, la empresa social Isonorte retomó su venta online en Facebook e Instagram de ropa de marcas para darle una segunda vida. Durante el proceso de la clasificación se separan las prendas sin estrenar que aún llevan su etiqueta, eligen las más modernas y llamativas para publicarlas en la red. Durante 10 días se puede solicitar la prenda y probarla sin ningún compromiso de adquisición. También existe una lista de espera por orden de petición”, detalla.

“El Premio Joven Canarias 2020 concedido a la artesana Gabriela Pérez González por sus bolsas que transmiten las tradiciones de la Isla a su generación, o el compromiso de un hotelero en Los Cancajos (Breña Baja) que está realizando una bolsa de tela personalizada para su supermercado, son todas buenas noticias que indican que estamos en el camino. El sencillo ejemplo de una bolsa muestra que hacer algo que sostenga el futuro puede ser diverso y enriquecedor para nuestra isla y nuestras islas”, destaca.

“En el Taller de Futuro seguimos entusiasmadas por librar a La Palma de las bolsas de plástico, con el apoyo de los comercios locales y las y los consumidores responsables. En breve, estrenaremos un proyecto nuevo y lúdico sobre el gran valor de la biodiversidad canaria. Otro mundo no es solo posible, ya está en marcha y puede ser tan simple como precioso, como preciosa es esta talega Somos La Palma”, apunta.

Isabel Schwinge expresa su gratitud a las personas y entidades que han colaborado en el proyecto: Ana de la frutería de La Recova, Asociación Alpende, Asociación Mareando, Asesoría Fiscal Francisco Santana, Bodega mil7ochentaynueve, Carel, Casa Mary, Centro de los Balcones, Cooperativa La Prosperidad, Ecoságamo, Ecoventa La Alameda, Elimay tienda de regalos, El Rincón del Buen Paladar, Jeronimo Shop, Infopel, Isonorte (la tienda en Puntallana y La Tisera), La Palma Outdoor, La Sorpresa, Lecker Lecker, Los Zapatos de Maru, Panadería en la Punta, Papiro Librería & Papelería, Rastro Cultural La Finca Principal, Supermercado Jennifer, Tri-Ciclos (tienda de bici) y Turquesa (ropa infantil).

Isabel Schwinge cuenta "una historia de sueños y personas que ya están creando un futuro mejor. La campaña solidaria de la talega Somos La Palma es un ejemplo simple cómo podemos empezar".

¡Adiós plástico! ¡Hola ánimo!

Encima de la Caldera brillan innumerables estrellas hasta que sale la luna. Las grajas y los lagartos ya están durmiendo y los pinos se refrescan de un día soleado. De repente el silencio nocturno es interrumpido por un grito: "¡¡¡Ahhh!!! ¡Páralo! No quiero acabar así!!!" - "Tranquila cariño, solo fue una pesadilla", responde la bolsa madre en voz baja.

"Vaya, soñé que era una bolsa de plástico. Que me produjo una fábrica en China junto con millones de otras bolsas de plástico. Luego nos transportaron durante semanas a una cadena de supermercados en Canarias. La persona que me usó para llevar sus verduras me tiró a la basura. Pero el viento me llevó, me rompió y así acabé en el mar. Allí, nadé con los delfines y unas medusas hasta que me encontré con una tortuga preciosa. No sé como pasó, pero de alguna manera me quedé atrapado alrededor de su cuello y justo en ese momento me desperté. Me siento fatal, Mamá. ¡No quiero acabar así!"

"Pero mi amor, no vas a acabar así. Nosotras somos de algodón ecológico, hechas en condiciones laborales justas como muestra nuestra etiqueta aquí, ¿lo ves? Estamos imprimidas con cariño de nuestras amigas y nuestros amigos de Isonorte en Los Sauces. Tenemos una larga y feliz vida por delante. Y tenemos la suerte de que nos venderá una papelería, una cooperativa u otro comercio local en La Palma. Y ojalá volvamos a esa tienda cada vez que nuestras usuarias y nuestros usuarios compren ahí. O imagínate que llevas las notas a la clase de música para el sobri escuchándole tocar ahí. A mi, me gustaría conocer la biblioteca municipal o ir a la playa para hacer un picnic con la familia... o que seamos un regalo. Qué cosas ricas podemos llevar para toda esa gente responsable que siente que SOMOS LA PALMA. ... y ahora intenta dormir otra vez, mi niña, que mañana es tu gran día." Con tranquilidad y orgullosa la taleguita se quedó dormida.