El Torneo de Ajedrez de La Patrona se celebra de manera virtual por la Covid-19

Este año se celebrará una nueva edición y de manera ininterrumpida, del tradicional Torneo de Ajedrez de las Fiestas de La Patrona, pero de manera online. “Era el año 2002 cuando el campeón del mundo, en aquella época Gary Kasparov, concedió una entrevista al programa Más Plus, donde afirmó que el ajedrez estaba entrando en una nueva era, ya nada volvería a ser igual, se refería a la llegada de Internet a nuestras vidas. Casi 20 años después nuestro torneo, uno de los más antiguo en Canarias, no se celebrará de manera presencial, en él jugarán algunos y algunas de los mejores jugadores y jugadores de Canarias, MI Alejandro Alvarado, MF Omar García, MF Raúl Pérez, WFM Adhara Rodríguez o nuestros maestros Alberto Hernández o Juan Manuel Acosta”, se informa en nota de prensa. Los participantes “se conectarán desde diferentes lugares (Gran Canaria, Tenerife, Asturias) los días 18 y 19 de julio en la plataforma Lichess con el arbitraje del internacional Pablo Arranz. Vivimos tiempos inciertos, pero como ya dijo Kasparov hace 20 años, el ajedrez e internet tienen un acoplamiento casi perfecto, cientos de plataformas dieron entretenimiento a millones de aficionados de todo el mundo durante la cuarentena, el ajedrez no se detendrá ya que se desenvuelve igual de bien en el mundo real que en el virtual”, aseguran. “Eso sí, los cafés y los momentos compartidos con los compañeros y compañeras antes, durante y después de un torneo, van a tener que esperar, y aunque no lo diga ningún campeón del mundo, para muchos y muchas esos momentos son lo mejor del ajedrez”, concluyen.