“Recordar a Agustín Espinosa en La Palma, a ochenta años de su muerte, es de ley”

Agustín Espinosa. Último destino: La Palma es el título del homenaje que rendirá La Palma este sábado, 1 de junio, a partir de las 11.30 horas, en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, al que está considerado como una de las figuras más importantes en la literatura canaria del siglo XX. El encuentro supondrá una introducción al mundo del escritor, nacido en Los Realejos, que tuvo su último destino en la Isla en 1939, y será dirigido y presentado por el periodista palmero Natalio Cruz Duque (Tijarafe, 1993), quien recitará además fragmentos de algunas obras destacadas del autor en compañía de Alberto Méndez Naranjita al bajo.

“Este homenaje nace de la necesidad de demostrar que La Palma no es menos que las otras islas. Debemos tratar de adoptar actitudes proactivas. La queja no vale de nada si luego no se hace algo por mejorar. Recordar a Agustín Espinosa en La Palma, a ochenta años de su muerte, era de ley. Este homenaje es una oportunidad para introducirse a su mundo y al mundo de los escritores canarios. Todos aprendemos de todos y siempre es momento de descubrir algo nuevo. No hace falta haber leído a Espinosa para valorar lo que queremos enseñar en el homenaje. La literatura y la música trascienden por sí mismas. Luego el público decidirá si le gusta o no, y si quiere seguir leyéndolo”, ha explicado Natalio Cruz Duque en una entrevista con La Palma Ahora.

El homenaje de Agustín Espinosa en La Palma contará con la participación de varios creadores. “Tengo la suerte de que se hayan sumado Ramón Araújo, Ramón Betancor, Eva Lilith Pereda y Luisa Machado & Naranjita. Cada uno de ellos tiene una visión diferente de la obra, y todos ellos a lo largo de sus carreras han abarcado diferentes ramas del arte y la cultura, con lo cual, podrán dar una visión amplia del autor y de hacia dónde van actualmente las letras canarias. Los cinco son excelentes comunicadores y será un placer estar junto a ellos leyendo, recitando y recordando a Agustín Espinosa y a otros canarios que han dejado su huella en el panorama isleño. Debe señalarse que, aunque la estancia de Agustín Espinosa en La Palma fue breve, al tratarse de su último destino profesional, es un hecho clave en su historia personal y profesional. La influencia de la isla de La Palma en el proceso creativo en todos nosotros es indiscutible y es uno de los temas a reseñar”, resalta.

“Agustín Espinosa nos recuerda que ningún destino es definitivo. Su vida fue un ir y venir. En eso tenemos algo en común. Me siento identificado con su obra. En una de sus últimas cartas el autor escribió unas palabras que definen mi percepción de la Isla. La isla aísla mucho más de lo que en realidad parece. Y tanta agua azul, honda y áspera por medio. Luego yo no sigo mejor. Cada vez tengo menos humor y menos fuerza. Me fatigo por todo y hasta hablar me cansa. Soy una isla más dentro de la isla. Una isla en régimen de ulceroso y hambre de bienestar y noches durmiendo. Tengo la impresión de que todo palmero se ha encontrado con esas sensaciones a lo largo de su vida. Si bien es cierto que la soledad y el aislamiento pueden ser positivos, favoreciendo la creatividad y el encuentro con nosotros mismos, esas mismas sensaciones pueden llevarnos a la locura. Tomarse un respiro acaba convirtiéndose en una necesidad”, sostiene Cruz Duque, quien cree “en una cultura que abarque todas las propuestas de las islas. La cultura no puede ser sectaria. En las programaciones y en los medios de comunicación veo más de lo mismo. No se arriesga. Lo que funciona se repite una y otra vez. Se sufre la cultura de los olvidados; lo que no se ve, no existe. La cultura se ha convertido en un concesionario. Retomo las palabras de un buen amigo: Algunos venden fácilmente una bicicleta diciendo que es una moto. Otros tienen una moto, pero quieren pagársela a precio de bicicleta”.

El homenaje a Agustín Espinosa está organizado por el Cabildo de La Palma en colaboración con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Canarias Crea Canarias y Amy Producciones. Cuenta con el apoyo de Día de las Letras Canarias (Gobierno de Canarias).

Natalio Cruz Duque ha vivido durante años en ciudades como San Cristóbal de La Laguna, Madrid o Varsovia. Cursó el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en La Laguna y se graduó en Periodismo y en Comunicación Audiovisual en Madrid. Ha colaborado con ABC, El Día, Diario de Avisos, Diariofolk, La Fonoteca y ADER La Palma. Fue distinguido en 2016 con el Premio Jóvenes Puntales, concedido por Juventud Canaria del Gobierno regional, por su proyecto Escribiendo cultura.