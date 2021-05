‘No soy un algoritmo’ es el lema de la presente edición de La Palma Rueda del Festivalito

No soy un algoritmo es el nuevo lema sobre el que deben girar los rodajes de esta edición de La Palma Rueda, la sección a concurso del Festivalito La Palma, informa la organización del certamen en una nota de prensa. Así lo desvelaron este viernes Elsa López y Arístides Moreno, en su calidad de padrinos, durante la ceremonia de inauguración del festival que se celebró en la noche del viernes en la Plaza Francisca de Gazmira de El Paso. Los 300 participantes, de los que 150 son cineastas, deberán utilizar este lema como inspiración para dar forma a sus cortometrajes, añade. Un concepto abierto “a todas las interpretaciones que busca despertar interrogantes sobre nuestra sociedad y forma de vida actuales”, señala.

En la gala intervinieron, por parte del Cabildo de La Palma, las consejeras Jovita Monterrey y Raquel Díaz, y el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez quienes coincidieron en declarar el Festivalito La Palma como un importante trampolín para la proyección internacional de la Isla y un evento cultural de primer nivel que afecta no solo a los paisajes de La Palma sino a todos sus habitantes que, desde siempre, se han volcado con el proyecto.

La gala, que contó con las actuaciones musicales de Tihuya Cats, el Quinteto de Viento de la Escuela Municipal de El Paso y las dj’s Pimienta Selectoras, “fue el marco perfecto para la entrega del premio Estrella Polar 2021 a la actriz y humorista palmera Petite Lorena”, se apunta en la nota.

Así empieza una semana llena de actividades para los más de 300 participantes que convertirán La Palma en un plató natural. Durante todo el fin de semana se celebrará el Festivalito LAB, con interesantes talleres para niños y encuentros profesionales paralelos, entre los que destaca ‘Cineasta busca productora’ que pone en contacto a miembros de la industria con cineastas emergentes. Esta interesante sesión de contactos one to one y presentaciones rápidas, agrega, ha contado con la presencia de Natacha Mora, responsable del Departamento Audiovisual del Gobierno de Canarias (Canary Islands Film).

Además, durante todo el fin de semana habrá proyecciones en la Casa de la Cultura de El Paso, tanto de cortometrajes como de largometrajes. El programa completo con todos los títulos que se proyectarán cerca de 50 cortos (aparte de los que se proyectarán en la Maratón con los cortos de esta edición de La Palma Rueda que rondarán los 150) y 15 largometrajes en total, se puede consultar en la página web.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur, así como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Ayuntamiento de El Paso. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes empresas como Fundación Cajamar, Universidad del Atlántico Medio, Digital 104, Autos Oasis, Viajes Insular, Isla Bonita Love Festival, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, Plataforma Nuevos Realizadores, entre otros, concluye la nota.