Paco Lobatón afirma en el programa digital de Sodepal que “al término Isla Bonita le pondría el adjetivo de irrepetible”

‘La Isla de las Palabras’ es una historia en sí misma. Un programa digital sobre guiones y guionistas que desarrolla la empresa pública Sodepal a través del proyecto La Palma Film Commission y de isLABentura, en el que se fomentan las potencialidades del territorio insular como un espacio único para contar historias, con la participación de profesionales de reconocido prestigio en el sector audiovisual.

El periodista Paco Lobatón fue el protagonista de la sección cinematón, con preguntas directas con las que se busca tener una interacción más personal con el entrevistado. En una de las respuestas, el presentador de programas como ‘Quién sabe dónde’ supo identificar con celeridad a qué territorio se conoce como la Isla Bonita, afirmando sin titubeos que “La Palma”, añadiendo además que “si tuviera que añadir un adjetivo a Isla Bonita sería irrepetible”.

Lobatón aprovechó además para grabar un mensaje a la organización de ‘La Isla de las Palabras’ en el que saluda “a La Palma, a todos sus ciudadanos y responsables”. Cuenta que “conocí La Palma a través de un gran amigo, Tomás Fernández de la UNED, que ama también la Isla de una manera excepcional hasta el punto de que la eligió como el lugar para casarse con su pareja de muchos años, y además yo tuve la suerte y el honor de acompañarle en ese momento tan bonito en la Isla Bonita”.

El tercer episodio de este programa digital, que dirige el periodista Miki Blanco, contó con otros profesionales del sector audiovisual de la talla del actor, director y guionista Carlos Iglesias, quien desveló que “primero fui actor y, a partir de ahí, me apeteció contar algunas historias que otros no han contado”. Reconoció que a la hora de escribir guiones “ni me enseñaron ni tuve manuales. Lo que sí es cierto es que al ser actor has leído muchos guiones, de los que estás continuamente rodeado, y la forma de cómo funcionan y cómo hay que describir la escena de dónde se desarrolla la secuencia, cómo hay que enumerarla, si es de día o es de noche, las tienes muy aprendidas, muy interiorizadas”.

Por el micrófono de ‘La Isla de las Palabras’ pasaron también Curro Royo, productor ejecutivo, creador, y guionista de series como ‘Médico de familia’, ‘Periodistas’ o ‘Cuéntame’; Pablo Bartolomé Jiménez, guionista con experiencia profesional tanto en el cine como en el teatro o la televisión; o Mercedes Afonso, directora, guionista y productora nacida en La Palma.

Precisamente, Mercedes Afonso explicó que “la primera cosa súper importante para escribir guiones es observar el mundo que nos rodea”. Buscó en sus orígenes para subrayar que “me llevó a dedicarme al cine mi afición por contar historias. Yo era desde pequeña una devoradora de historias, leída muchísimo y adoraba el cine. Con 15 años decidí que quería ser yo la que contara esas historias”. “La Palma es una isla muy mágica porque pasan cosas mágicas en ella”, sentenció.

La consejera delegada de Sodepal y responsable de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, ha señalado que “deseamos convertir a La Palma en un espacio de referencia para la creación de guiones, un objetivo que se ve reforzado con la presencia en ‘La Isla de las Palabras’ de profesionales de prestigio en imaginar y plasmar una historia”.

Díaz ha hecho hincapié “en la importancia de contar también en el programa con personas que sean reconocidas para el gran público, contar con sus valoraciones, ver en qué podemos mejorar y que de alguna manera trasmitan las sensaciones que tienen de nuestro territorio”. “Sodepal quiere seguir creciendo en el sector audiovisual con La Palma Film Commission e isLABentura”.