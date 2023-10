Historia de los partidos de Liga entre el Club Deportivo Mensajero y el Club Deportivo Atlético Paso

Este próximo domingo el Estadio Rosendo Hernández, de la Ciudad Deportiva de Miraflores, acogerá el histórico partido de Segunda División RFEF entre el CD Mensajero y el Atlético Paso. Se trata de un acontecimiento deportivo para La Palma, ya que por primera vez dos equipos insulares militan en una categoría superior a la Tercera División.

Este hito memorable para el fútbol palmero nos invita a realizar un recorrido retrospectivo por setenta y un años de enfrentamientos en partidos de Liga entre el conjunto capitalino, Club Deportivo Mensajero y, el representante del valle de Aridane, Atlético Paso.

· Temporada 1952/53. Campeonato Insular de Liga 2ª categoría (La Palma)

30.11.1952. Bajamar. C. D. Mensajero 5 – At. Paso 2

Se trataba de la primera visita que realizaba el conjunto verdinegro al Campo de Bajamar en partido de Liga insular de la segunda categoría. Terreno de juego en pésimas condiciones, en un día lluvioso, al descanso se llegó con el marcador de 2-1 para el equipo local y el jugador más destacado fue el mensajerista Julio.

03.05.1953. Municipal Aceró. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 4

En la segunda vuelta del campeonato, el C. D. Mensajero venció por un gol a cuatro al Atlético Paso en el Campo Aceró de Los Llanos de Aridane (El At. Paso jugaba como local por esa época en el referido estadio). Los goles rojinegros fueron conseguidos por Peracho en propia portería y tres de Felipe. El gol verdinegro lo anotó Farrique.

A final de temporada se proclamaría campeón insular de Liga el C. D. Mensajero. El Atlético Paso obtendría un meritorio quinto puesto, teniendo en cuenta que se trataba de un debutante en la categoría, puesto que el equipo pasense se había fundado en junio de 1952.

· Temporada 1953/54. Campeonato Insular Liga de ascenso a 1ª Regional (La Palma)

06.12.1953. Municipal Aceró. At. Paso 3 – C. D. Mensajero 2

Fue un gran partido de fútbol, la victoria verdinegra pudo ser más holgada y se colocó el conjunto del valle de Aridane como primer clasificado. Por el At. Paso marcaron Gilberto y Pedrianes (2) y, por el C. D. Mensajero, Chirito y Víctor Regidor.

Los equipos formaron de la siguiente manera:

Atlético Paso: Elías; Cabrera, Eusebio, Jurado; Canarito, Alemán; Peracho, Arteaga, Pedrianes, Tomás “Zurdo” y Gilberto.

C. D. Mensajero: Camacho (en la segunda parte Julio); Daranas, Orlando, Pedrianes I; Henríquez, Hernández; Chirito, Mena, Bethencourt, Elio, Víctor Regidor.

Árbitro: Sr. Ramos.

28.03.1954. Bajamar. C. D. Mensajero 1 – At. Paso 1

Se vuelven a ver las caras ambos equipos, en la segunda vuelta, con el resultado final de empate a uno (el gol pasense lo obtuvo Farrique, en la primera parte y el rojinegro, Chachín, en la segunda). El C. D. Mensajero, entrenado por Francisco Duque, llegaba a este partido como líder del campeonato de Liga y a un punto del equipo verdinegro. La expectación era máxima, pero el partido no respondió a lo esperado. A lo largo del partido sufrieron lesiones los jugadores Mena, del Mensajero y Jurado, del At. Paso. La grata novedad fue la participación de Fuentes en el once verde, que demostró con varios pases la clase del gran jugador que fue. A instancias del conjunto pasense, se solicitó un árbitro de Tenerife, Juan Pérez de León, que realizó una buena labor. A sus órdenes los equipos presentaron las siguientes alineaciones:

C. D. Mensajero: Armas; Bethencourt, Orlando, Pedrianes I; Elio, Tino; Castro, Mena, Vera, Chachín y Julio.

Atlético Paso: Perucho; Pedrianes, Busebio, Jurado; Canarito, Alemán; Fuentes, Arteaga, Gilberto, Tomás “Zurdo” y Farrique.

El conjunto de El Paso, con el empate obtenido, salió reforzado de cara a la consecución del título, como finalmente sucedió. El Atlético Paso, conjunto entrenado por Antonio Fuentes, se proclamó campeón insular de Liga (Liga de ascenso a Primera Regional), empatado a puntos con el cuadro rojinegro, pero con el golaverage favorable a los pasenses.

· Temporada 1954/55. Campeonato Insular de Liga de 1ª categoría (La Palma)

16.01.1955. Bajamar. C. D. Mensajero 2- At. Paso 2

Partido con dos partes bien diferenciadas: primer tiempo con magnífico juego visitante y una segunda parte de superioridad local. Los autores de los goles fueron Toledo, por partida doble y con dos remates de cabeza, por los mensajeristas; Massanet y Tomás “Zurdo”, de penalti, por los pasenses. El equipo de El Paso acabó con un jugador menos por la expulsión de Canarito.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Armas; Raúl, Orlando, Toledo; Tino, Hugo; Ruiz, Castro, Pedrianes I, Henríquez y Julio.

Atlético Paso: Perucho; Pedrianes I, Eusebio, Jurado; Canarito, Alemán; Peracho, Arteaga, Massanet, Tomás “Zurdo” y Farrique.

Árbitro: Sr. Pérez Rodríguez.

26.02.1955. Municipal Aceró. At. Paso 3 – C. D. Mensajero 0

Este partido cerraba el campeonato de Liga y tenía la particularidad de que si ganaba el Mensajero obtendría el título de Liga y, si perdía, como así fue finalmente, tendría que luchar en la promoción por mantener su plaza en la primera categoría. El At. Paso con la obtención de la victoria a lo máximo que aspiraría sería al subcampeonato, ya que el C. D. Tanausú, que se proclamó campeón de Liga, tenía mejor golaverage frente a los verdinegros. Fue justa la victoria del equipo pasense que superó a su rival a lo largo del encuentro. Los goles del Atlético Paso fueron marcados por Arteaga, y dos de Tomás “Zurdo”.

Alineaciones:

Atlético Paso: Perucho; Pedrianes, Eusebio, Jurado; Canarito, Alemán; Manuel “Tatá”, Arteaga, Peracho, Tomás “Zurdo” y Farrique.

C. D. Mensajero: Armas; Bethencourt, Orlando, Raúl; Toledo, Pedrianes I; Castro, Flavio, Henríquez, Chachín y Hugo.

Árbitro: Sr. Pérez Pino.

· Temporada 1955/56. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

Se produce la retirada del At. Paso del Campeonato de Liga a consecuencia de unas sanciones impuestas a algunos de sus jugadores durante un partido de fútbol infantil entre la U. D. Aridane y el At. Paso. Sí participa el Atlético Paso en la Copa Insular.

· Temporada 1956/57. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

Ocurrió el accidente de la guagua que conducía al C. D. Mensajero hasta El Paso para jugar allí el partido del campeonato de Liga frente al conjunto verdinegro, el día 2 de diciembre de 1956. El siniestro tuvo lugar en la carretera general del sur a la altura del lugar conocido como “dos de copas”. El accidente se saldó con dos víctimas mortales (el conductor de la guagua, Jaime Carballo y el masajista del conjunto mensajerista, Manuel Pérez Calderón) y algunos heridos. Como consecuencia de ello el C. D. Mensajero se retiró del campeonato de Liga.

· Temporada 1957/58. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

El Atlético Paso no participa en competiciones de Liga y Copa esta temporada. Sí lo hace en las competiciones con el equipo juvenil.

· Temporada 1958/59. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

04.01.1959. Municipal de El Paso. At. Paso 0 – C. D. Mensajero 2

Por primera vez en su historia el C. D. Mensajero visita en partido de Liga el Campo de Fútbol de El Paso. Se cita como un buen encuentro donde se destaca la clase del equipo mensajerista. A este partido llegaba el cuadro rojinegro invicto y por el contrario el equipo de la Ciudad de los Almendros no había sumado todavía punto alguno. Los goles del equipo visitante fueron conseguidos por Pepe Miguel y Armendáriz.

Alineaciones:

Atlético Paso: Imeldo; Pedrianes, Juanelo, Farrique; Manuel “Tatá”, Artega; Nelson, Orestes, Miguel, Tomás y Peracho.

C. D. Mensajero: Antonio; Pepe, Gregorio, Dulzura; Tino, Sosa; Gilberto, Hugo, Armendáriz, Sergio y Pepe Miguel.

Árbitro: José Ramos Sosa.

22.03.1959. Bajamar. C. D. Mensajero 7 – At. Paso 0

Severo correctivo el propiciado por el Mensajero al Atlético Paso en una temporada triunfal para los rojinegros con una trayectoria espectacular durante toda la competición liguera obteniendo el título de campeón insular de Liga. El protagonista destacado del encuentro fue, sin lugar a dudas, Erasto León, delantero mensajerista que anotó los siete tantos de su equipo. Este jugador ficharía posteriormente por la UD Las Palmas y hemos de recordar que había jugado en el equipo pasense la temporada 1956/57.

· Temporada 1959/60. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

15.11.1959. Municipal de El Paso. At. Paso 3 – C. D. Mensajero 0

Buen encuentro el desarrollado por los pasenses con un triunfo justo que les permitió momentáneamente situarse a la cabeza de la clasificación.

07.02.1960. Bajamar. C. D. Mensajero 2 – At. Paso 2

La primera parte fue de dominio del Mensajero, pero sin resultado positivo ya que se llegó al descanso con empate a cero. En la continuación siguió la presión rojinegra, marcando Gilberto el primer gol cuando iban tres minutos de juego. El segundo tanto lo obtuvo Neido, a los nueve. En las postrimerías, y pese a la adversidad del marcador, reacciona el At. Paso y Felipe, a la salida de un córner acortó distancias. A un minuto del final, Arteaga estableció el empate definitivo. Este gol vino como consecuencia de una falta que se señaló contra el Mensajero al ser expulsado su jugador Gilberto, por agresión a un contrario. Los mensajeristas protestaron la decisión del árbitro alegando que no cabía el golpe franco, ya que la agresión se produjo cuando el balón había salido por la línea de meta.

La S.D. Tenisca se adjudicó el campeonato insular de Liga, el At. Paso realizó una muy digna temporada, quedando en tercera posición con los mismos puntos que el Mensajero, pero con mejor coeficiente particular entre ambos.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Pepe; Salazar, Armendáriz, Dulzura; Tino, Negrín; Gilberto, Neido, Ramón, Manolito y José Manuel.

Atlético Paso: Mederos; Juanelo, Pedrianes, Farrique; Sarbelio, Moreno; Arteaga, Orestes, Nelson, Felipe y Peracho. Entrenador: Daniel Suárez.

· Temporada 1960/61. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

23.10.1960. Bajamar. C. D. Mensajero 4 – At. Paso 0

Gran victoria la conseguida por los mensajeristas ante el cuadro pasense.

18.12.1960. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 2

Victoria muy trabajada por el equipo rojinegro y que prácticamente le dejaba el camino expedito para conquistar el título insular. Hasta el Municipal de El Paso se desplazó una gran cantidad de seguidores del cuadro capitalino. En la última jornada de la competición, el Mensajero, tras derrotar a su eterno rival, el Tenisca, consiguió el título de campeón de Liga. Ello le permitió participar en la Liga Interregional (primera vez que lo hacía un equipo de la isla de La Palma). El At. Paso quedó clasificado en la penúltima plaza del campeonato insular de Liga.

· Temporada 1961/62. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

03.12.1961. Bajamar. C. D. Mensajero 4 – At. Paso 0

Clara y contundente victoria la conseguida por el Mensajero ante el Atlético Paso, fundamentada en la primera mitad donde obtuvo los cuatro goles por mediación de Neido (penalti), Cañoto y Sergio (2). Decepcionó el equipo verdinegro por su escasa calidad y grandes fallos en todas sus líneas.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: José Manuel; Lalo, Armendáriz, Dulzura; Tino, Gilberto; Miguel, Sánchez, Neido, Sergio y Cañoto.

Atlético Paso: Manolo Sevilla (Mederos); Pedrín, Juanelo, Farrique; Manuel “Tatá”, Arteaga; Marcos, Manolo, Orestes, Roberto “Rorró” y Peracho.

Árbitro: Sr. D. Guardia.

18.02.1962. Municipal de El Paso. At Paso 3 – C. D. Mensajero 0

Una discretísima temporada la realizada por el cuadro local que se impuso al Mensajero, el cual consiguió clasificarse para participar en la Copa Provincial. El campeonato insular de Liga lo obtuvo la S.D. Tenisca.

· Temporada 1962/63. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

28.10.1962. Municipal de El Paso. At. Paso 0 – C. D. Mensajero 2

Partido correspondiente a la primera jornada de Liga. Un titubeante At. Paso no pudo con un cuadro mensajerista muy reforzado en todas sus líneas y que no estaba dispuesto a dejarse sorprender en su primera salida de la temporada. Los autores de los goles del cuadro mensajerista fueron Arteaga y el debutante extremo izquierdo, Ortega.

23.12.1962. Bajamar. C. D. Mensajero 5 – At. Paso 2

Destacaba la prensa de este partido que el Mensajero sin esforzarse mucho se alzó con el triunfo y que el cuadro verdinegro de El Paso “se mostró sucio” en algunas acciones en la primera mitad. Se señalaba también la pésima actuación del colegiado de turno. Los goles fueron marcados de la siguiente forma: el primero, Ayut intercepta un pase que Pedrianes le había hecho a su portero, y tras desbordarlo hace llegar el cuero hasta la red. Poco después Pedrianes hace un penalti, al interceptar con la mano un balón; lo ejecuta Manolo y lo para el meta pasense. A los 28 minutos, en un avance del At. Paso al intentar Sosó interceptar un balón, lo introduce en su propia portería. A los 38 minutos, Emilín lanza un tiro sobre la marcha con mucho efecto, el meta no logra atraparlo y se le va hasta la red. Con este resultado se llega al descanso. En la continuación a los 14 minutos, Arteaga, recogiendo un rechace en corte del meta pasense aumenta la ventaja mensajerista. Luego acortaría distancia el equipo visitante, por mediación de su defensa izquierdo, que previamente había pasado a extremo del mismo lado, al recoger un rechace en corto de Lino. Y el 4-2 fue conseguido por Emilín de brillante tiro sobre la marcha. El definitivo 5-2 fue logrado por Arteaga, anticipándose a la salida del portero.

El Mensajero realizó una brillante temporada obteniendo el doblete, tanto el título de la Liga insular como la Copa. El Atlético Paso realizó una temporada muy mala, ocupando finalmente el farolillo rojo de la clasificación.

Nota: A partir de la Temporada 1963/64, los equipos palmeros pueden disputar la Liga de Primera Regional Provincial. Debutan en esta categoría: Mensajero (campeón insular de Liga), Tenisca y Aceró de Los Llanos de Aridane (segundo y tercer clasificado, respectivamente). El Mensajero se mantuvo en esta categoría provincial hasta el año 1976.

· Temporada 1976/77. Campeonato Insular de Liga 2ª Regional (La Palma)

28.11.1976. Bajamar. C. D. Mensajero 4 – At. Paso 3

El C. D. Mensajero, tras más de una década compitiendo a nivel provincial, descendió de categoría volviendo a competir en la Segunda Regional de La Palma. En esta tercera jornada del campeonato de Liga, el conjunto rojinegro practicó un fútbol mejor que el del Atlético Paso, pero la falta de fortaleza física hizo que un partido que tenía prácticamente ganado estuvo a punto de complicársele, puesto que el cuadro visitante llegó a empatar a tres, decidiendo el encuentro un discutido penalti. Las gradas del viejo Bajamar no tuvieron mucha presencia de espectadores. Los goleadores del encuentro fueron: por parte rojinegra, Quico (2), Carlos y Juan Jesús de penalti; por los verdinegros, Luis, Armengol y Juan Vicente en propia meta. A raíz de la señalización de la pena máxima contra el equipo de El Paso, varios de sus jugadores amagaron con realizar una sentada en el área para impedir el lanzamiento del penalti como señal de protesta ante tal decisión arbitral.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Toño; Juan Vicente (Toñín), Armando, Francisco; José Carlos, Giordano; Chicho (Carlos), Juan Jesús, Quico, Foleti y Nipota.

Atlético Paso: Miguel (Perucho); Berto, Míchel, Pedro; Mingo, Ernesto; Juan Pedro, Germán, Armengol, Manolo y Luis (Esteban).

Árbitro. Sr. Rojas.

30.01.1977. Municipal de El Paso. At. Paso 2 – C. D. Mensajero 1

Partido muy competido, pero de escasa calidad, según relatan las crónicas. Ambos conjuntos continuaban en la lucha por obtener el campeonato de Liga junto al Victoria de Tazacorte, que sería, a la postre, el equipo que resultaría campeón, obteniendo el ascenso a la Primera categoría Regional. Los autores de los goles fueron por los locales, Michel y Mingo y, por los visitantes, Araujo. Finalmente, el Atlético Paso obtendría el subcampeonato de Segunda Regional, grupo de La Palma y el Mensajero quedaría clasificado en el puesto tercero.

Alineaciones:

Atlético Paso: Miguel; Carlucho, Míchel, Pedro; Ernesto, Mingo (Denis); Juan Pedro, Paquico, Totoño, Armengol (Morera) y Luis.

C. D. Mensajero: Toño; Francisco, Giordano, Toñín; Pedrianes (Juan Vicente), José Carlos; Mayayo, Foleti, Pedro, Carlitos (Chicho) y Araujo.

Árbitro. Sr. Jaén Vidal.

· Temporada 1977/78. Campeonato Insular de Liga 2ª Regional (La Palma)

06.11.1977. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 1

Partido correspondiente a la primera jornada del campeonato de Liga entre dos aspirantes a ocupar las plazas de honor. El At. Paso realizó mejor partido que su rival, pero no fue capaz de obtener la victoria. Se adelantó el conjunto mensajerista por medio de Chicho, en gol directo de córner, en el minuto 82 y, prácticamente en los últimos minutos, cuando ya estaba a punto de finalizar el choque, Juan Pedro conseguía la igualada local.

Alineaciones:

Atlético Paso: Nito; Totoño, Pedro, Mingo; Tito, Ernesto, Germán; Paquico, Juan Pedro, Trivi (Parra) y Jorge “Tatá”.

C. D. Mensajero: Toño; Francisco; José Carlos, Carlitos; Chicho, Sánchez; Foleti, Germán (Julio), Pampián (Pacoco), Manolo y Nipota.

Árbitro: Orestes Díaz Perera.

14.01.1978. Bajamar. C. D. Mensajero 3 – At. Paso 2

Cimentó su triunfo el Mensajero en una primera parte donde fue superior al At. Paso, consiguiendo sus tres goles por medio de Sánchez, Manolo y Foleti. En la segunda parte, el cuadro visitante consiguió sacudirse el dominio y marcó dos goles por mediación de Totoño Pedrianes y Jorge “Tatá”, que dieron emoción al encuentro hasta el pitido final.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Marante; Julio, Berto, Manolo; Sánchez, Chicho; Carlitos, Foleti; Federico, Manolo y Nipota.

Atlético Paso: Miguel; Totoño, Mingo, Berto; Luis, Paquico; Josito Concepción, Germán, Juan Pedro, Trivi y Jorge“Tatá”.

Árbitro: Sr. Concepción Pérez.

La competición estuvo muy igualada, consiguiendo el campeonato el Puerto de Tazacorte, empatado a puntos con el Mensajero. El equipo del barrio costero de Tazacorte ascendió a Primera categoría Regional como campeón de manera directa y el Mensajero, como subcampeón, tuvo que superar una promoción frente al Granadilla para ascender de categoría y retornar a la categoría perdida dos años antes. El Atlético Paso quedó finalmente en cuarto lugar.

· Temporada 1979/80. Campeonato de Liga 1ª categoría Regional (Liga Provincial)

04.11.1979. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 2

El At. Paso consiguió el campeonato de Segunda Regional, grupo de La Palma, en la temporada 1978/79. Por lo tanto, en la temporada 1979/80 participa por primera vez en un campeonato de liga interinsular.

La cuarta jornada de la competición determinó el enfrentamiento entre el At. Paso y el Mensajero, presentándose en el Municipal de El Paso el equipo rojinegro encaramado en los primeros puestos de la tabla clasificatoria. Dominó más el conjunto local en la primera parte, se adelantó en el marcador por medio de Paquico, pero el control del medio campo y la veteranía del cuadro capitalino, hicieron que dieran la vuelta al marcador por mediación de José Eduardo y José Carlos.

03.02.1980. Silvestre Carrillo. C. D. Mensajero 2 – At. Paso 0

Primer partido de campeonato de Liga que el Atlético Paso juega en el Estadio Silvestre Carrillo (En mayo de 1978 el cuadro verdinegro ya se había enfrentado al Mensajero en el Estadio Silvestre Carrillo en partido de la Copa Delegación).

El Mensajero impuso su juego desde el pitido inicial del colegiado, si bien el equipo de El Paso nunca dio un balón por perdido y opuso seria resistencia al cuadro preparado por Francisco Duque. El autor de los dos goles rojinegros fue Francisco.

A final de temporada el Mensajero se proclamó campeón de la Primera categoría Regional y el At. Paso se clasificó en el puesto noveno. Se quedaba pendiente de una restructuración del fútbol regional.

· Temporada 1980/81. Campeonato de Liga Primera Preferente

25.01.1981. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 1

Con la creación del grupo canario de la Tercera División se produce una reestructuración de las distintas categorías del fútbol regional. De esta manera, el Atlético Paso quedó encuadrado en la Primera Preferente provincial, al igual que el Mensajero, que la temporada anterior había quedado campeón de la Primera Regional.

En la jornada décima del campeonato de Liga de Primera Preferente, el Mensajero visita el Municipal de El Paso. Fue un encuentro de poca calidad, partido de rivalidad, con un justo empate que registró el marcador al final del partido. La primera ocasión clara de marcar la desaprovechó el jugador local, Germán, al no transformar un penalti, cuando sólo iban dos minutos de juego. Luego vendría el tanto de Crespo, en remate de cabeza por parte pasense y el empate mensajerista, obra de Luis al rematar un córner.

09.05.1981. Silvestre Carrillo. Mensajero 3 – At. Paso 1

Encuentro de dominio territorial del Mensajero, sin realizar un buen partido, dispuso de más ocasiones de gol que el contrario. El conjunto visitante planteó un encuentro defensivo y aprovechó algunas oportunidades para contraatacar, pero sin peligrosidad. Este partido estuvo marcado por la actuación arbitral del colegiado de origen guineano, Félix Mba (de triste recuerdo en el imaginario colectivo verdinegro) que señaló tres penaltis, el último de ellos, a poco de concluir la contienda, a favor del Mensajero, muy discutido por los aficionados de El Paso que se desplazaron al Silvestre Carrillo y que increparon al trencilla a la finalización del partido. Los goles subieron al marcador por mediación de Falo los del Mensajero, dos de ellos de penalti (el segundo muy discutido, casi finalizando el partido) y el tercero en jugada ya en el descuento; y, el del conjunto de El Paso, por medio de Toño, al transformar también una pena máxima.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Marante; Ayut, Blas, Luis, Carlos; José, Mandinga, Falo; José Eduardo, Quico y Bambiche. Entrenador: Francisco Duque.

Atlético Paso: Pedro José; Óscar, Álvarez, Alberto, Pedro; Luis, Daniel, Raúl; Luis Braulio, Trivi y Toño. Entrenador: Miguel Hernández Ventura (había sustituido a Alonso Plasencia en el mes de febrero).

Árbitro: Félix Mba.

El Mensajero obtuvo el subcampeonato de Preferente lo que le dio opción a promocionar con el Estrella de Gran Canaria, consiguiendo el ascenso a la Tercera División. El Atlético Paso salvó la categoría con cierta comodidad.

· Temporada 1982/83. Campeonato de Liga Primera Preferente

08.12.1982. Bajamar. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 4

El C.D. Mensajero tras una temporada en la Tercera División descendió de nuevo a la Primera Preferente. El calendario deparó un enfrentamiento entre ambos conjuntos en la jornada 2, pero el partido tuvo que aplazarse a causa de la lluvia. Así, cuando se determinó la fecha para celebrarlo, el Municipal de El Paso estaba clausurado porque pesaba una sanción sobre él. De esta manera hubo que jugar en el Campo de Bajamar.

El partido no fue de mucha calidad, el conjunto de El Paso dio muchas facilidades y el Mensajero goleó sin realizar un buen encuentro. Polémica arbitral, expulsión de un jugador local por agresión al colegiado al señalar penalti en contra, fueron los ingredientes tristes que se añadieron a un partido jugado en el exilio de la capital. Lolo I, Quique, Falo, de penalti, y Luis marcaron para el Mensajero y Monsi, en lo que supuso momentáneamente el empate a uno, para el cuadro pasense.

Alineaciones:

Atlético Paso: José Carlos; Álvarez, Carlucho, Gilberto, Miguel Ángel; Paquico, Monsi, Toledo; Farrique, Raúl (Leiviña) y Toño. Entrenador: Miguel Hernández Ventura.

C. D. Mensajero: Marante; Lolo II, Blas, Quique, Falo; Molo, Mandinga (Pepe), Chiqui; Luis, Lolo I y Bambiche. Entrenador: José Ramón Lamelo.

Árbitro: Juan Gregorio Hernández Pérez.

19.02.1983. Silvestre Carrillo. C. D. Mensajero 1 – At. Paso 0

Hizo acto de presencia la lluvia en un partido muy competido, donde los dos equipos se vaciaron físicamente, aunque les faltó calidad en el orden técnico. Tanto uno como otro equipo adolecieron de falta de buenos rematadores, lo que llevó consigo un trabajo cómodo para los guardametas. El único tanto, en la primera jugada del partido, se produjo en un centro de Loliño, cuyo balón bota ante el meta visitante, José Carlos, sin que éste acierte a atajar la pelota y Bambiche, de cabeza, marca.

El subcampeonato obtenido por el Mensajero le llevó a promocionar de nuevo con el subcampeón de Las Palmas, el Arucas, consiguiendo el retorno de nuevo a la Tercera División, dando así lugar al comienzo de una época dorada para la entidad rojinegra. Esta misma temporada se proclamaría campeón de la Copa Heliodoro. Por su parte, el At. Paso, en una dura temporada, conseguiría la permanencia en la categoría Preferente provincial.

· Temporada 1988/89. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

09.10.1988. Silvestre Carrillo. C. D. Mensajero 2 – At. Paso 0

El Atlético Paso ascendió por primera vez en su historia a la Tercera División en la temporada 1987/88. Por tanto, la temporada 1988/89 es la de su debut en, la por aquel entonces, cuarta categoría del fútbol español. Junto a Mensajero, Tenisca y Aridane forman la representación del fútbol palmero en la Tercera División, grupo canario, esa temporada.

Alineaciones:

C.D. Mensajero: López; Ferocha, Falo, Manolito, Quique, José Alberto, Güari, José Ramón, Sixto, José Sanjuán y Ayala. Sustituciones: En el minuto 69, Agustín suple a Sixto, y en el 76, Roberto hace lo mismo por Guari.

Entrenador: Laureano Ramos “Nené”.

Atlético Paso: Juan Carlos II, Ángel Tomás, Juan Carlos I, Quico, Joaquín, Tomás, Santi González, Sergio, Nesmel, Jorge Pérez y Castillo. Sustituciones: A los 69', Tin entra por Quico y, en el 71, Yoyo por Santi González; ambos salieron lesionados.

Entrenador: Valentín Toste.

Árbitro: Dirigió la contienda el colegiado tinerfeño, Alejandro Morales Mansito, que estuvo auxiliado en las bandas por González Socas y Díaz Sosa. Dadas las características del partido, su labor se puede considerar de buena en líneas generales, aunque hay que resaltar que los jugadores de ambos conjuntos tampoco se lo pusieron difícil, dada la deportividad, aunque surgió algún conato que no pasó de ahí. Mostró cartulinas amarillas a los locales Quique, Ayala y José.

Goles: 1-0, (21') Balón que le llega a José Ramón en la banda izquierda, templa bien hacia el segundo palo para que José Alberto, libre de marcaje, con la cabeza, marque sin que Juan Carlos II pueda hacer nada por evitar que el balón entre casi pegado al poste.

2-0 (90') Nuevamente es José Ramón el que centra, otra vez con bastante visión y el recién incorporado Roberto, asimismo de cabeza, logra el gol definitivo, sin que el meta pasense logre atrapar el balón.

Gran entrada en el Silvestre Carrillo, buen ambiente de fútbol, los rojinegros supieron aprovechar sus oportunidades, materializando un gol en cada parte.

05.03.1989. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 2

Atlético Paso: Francisco II; Ángel Tomás, Juan Carlos, Joaquín, Güiyes, Francisco II Fanfi, Sergio, Nesmel, Jorge Pérez y Jorge Galán. Sustituciones: En el minuto 61, Castillo por Ángel Tomás.

Entrenador: Valentín Toste.

C.D. Mensajero: Luis; Ferocha, Falo, Nángel, Suso, José Sanjuán, Paquito, Molo, Agustín, José María y Guari. Sustituciones: En el minuto 85. Sixto por Paquito.

Entrenador: Laureano Ramos “Nené”.

Árbitro: Dirigió la contienda el colegiado Pablo Alberto Santos, auxiliado en las bandas por Juan L. Oval Elvira y Santiago Gorrín Felipe. Su actuación fue regular. Los mensajeristas le reclamaron una pena máxima en el minuto 46. Mostró cartulinas amarillas por los locales a Joaquín (80'), y a los visitantes Guari (66'). No supo aplicar bien la ley de la ventaja, y fue complaciente, puesto que tenía qué enseñar cartulinas a ambos equipos por sus acciones.

Goles: 0-1. (46'). Tiempo de descuento. Guari ejecuta un saque de esquina al segundo palo y Paquito, de cabeza, envía el esférico al fondo de la red.

0-2. (55'). Saque de esquina de Guari, y tras dar el balón en la pierna de Nángel, se cuela en la red.

1-2 (70'). Castillo, al saque de un córner ejecutado por Sergio, envía la pelota al fondo del marco de Luis.

Encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada del campeonato de Liga, caracterizado por una férrea defensa rojinegra y una incapacidad ofensiva por parte de los verdinegros.

Al final de temporada el Mensajero obtuvo la séptima plaza en la clasificación y el At. Paso salvó la categoría, su objetivo en esta primera temporada en la Tercera División, con cierta holgura, consiguiendo un decimotercer puesto en la tabla clasificatoria.

· Temporada 1989/90. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

08.10.1989. Silvestre Carrillo. C. D. Mensajero 1 – At. Paso 1

C.D. Mensajero: López; Palomares, Falo, Jorge Lorenzo, Delfín, José Alberto, Suso, Paquito, José Lorenzo, José Sanjuan y Agustín.

Sustituciones: Tras el descanso David por Falo y en el minuto 81, César por Palomares. Entrenador: Laureano Ramos “Nené”.

Atlético Paso: Felipe; Jorge Galán, Joaquín, Ricardo, Juan Carlos, Güiyes, Sergio, Armando, Juan José “Peluca”, Jorge Pérez y Sixto.

Sustituciones: En el minuto 85, Castillo por Jorge Galán y en el 92 (descuento) Francisco I por Armando.

Entrenador: Francisco Acosta “Quico”.

Árbitro: Desafortunada actuación del colegiado tinerfeño Francisco Padrón Hernández, que no estuvo ni muchos menos a la altura del partido. Perjudicó a ambos equipos y fue el artífice de que se produjeran los brotes de violencia existentes sobre la cancha, eludiendo enterarse de éstos y que pudieron terminar como el “rosario de la aurora”. Estuvo auxiliado por Gabriel Hernández y Ángel Batista. Expulsó al jugador pasense, Ricardo, en el minuto 76, dado que el jugador intentaba poner calma en una tangana que se formó en el área local y quizás recriminándolo por no poder hacerlo él, ya que le faltó autoridad en todo. Asimismo mostró cartulina roja directa al mensajerista Agustín y Güiyes por una fricción entre ambos en el minuto 68. También enseñó cartulina amarilla a los locales Suso (47'), Jorge Lorenzo (52'), al portero suplente Jorge Hernández (86'), y segundo entrenador Antonio Juan Martín; mientras que para los visitantes fueron a Joaquín (45'), Felipe (53') y Güiyes (67').

Goles: 1-0 (59') Rechace defensivo visitante que es aprovechado por Suso para enviar por encima de la zaga, allí controla sólo Paquito y en vaselina ante la salida de Felipe le bate por el centro de la portería.

1-1 (60') Contragolpe visitante una vez sacado de centro tras la consecución del anterior gol y por la banda derecha, Armando conduce la pelota, el esférico llega a Ricardo que de cerca bate a López.

Partido correspondiente a la sexta jornada del campeonato de liga, gran entrada en el Silvestre Carrillo con muchos aficionados visitantes. Enorme entrega de ambos contendientes, un partido muy disputado hasta en los planteamientos de cada equipo.

Se consideró como justa la igualada en el encuentro entre rojinegros y verdinegros.

24.02.1990. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 0

Atlético Paso: Barrientos; Ángel Tomás, Güiyes, Fisco, Joaquín, Juan Carlos, Sergio, Francisco I, Juan José “Peluca”, Jorge Pérez y Sixto.

Sustituciones: En el minuto 93 Álvarez por Juan José “Peluca”.

Entrenador: Nerio Hernández.

C.D. Mensajero: López; Jorge Lorenzo, Palomares, Suso, Delfín, José Sanjuán, David, Ramón, Paquito, José Lorenzo y Félix Oramas.

Sustituciones: en el minuto 75 Agustín por Jorge Lorenzo y en el 87 César por Palomares.

Entrenador: Laureano Ramos “Nené”.

Árbitro: Domingo Pérez García, ayudado en las bandas por Domingo Dorta Rodríguez y Miguel García Luis. Mal. Falto de autoridad. Mostró cartulinas amarillas por parte local a Jorge Pérez (42), Joaquín (53) y Sergio (67 y 81) éste en dos ocasiones, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego y por parte: visitante a Suso (72).

Prolongó el encuentro en el segundo tiempo durante quince minutos.

Gol: 1-0. M. 64: Centro de Sergio por la derecha, recibe Fisco centrando el esférico y Juan José “Peluca” oportuno bate a López.

Vigésimo quinta jornada del grupo canario de la Tercera División nacional. Terreno en buenas condiciones, tiempo bueno con algo de frío y buena entrada de espectadores. Al descanso se llegó con el resultado de empate a cero. Mucho ambiente carnavalero en los graderíos con disfraces, banderas, bengalas y polvos. Al final fue despedido el conjunto local con muchos aplausos. Importante victoria la del conjunto pasense en su lucha por evitar el descenso de categoría.

Finalmente el cuadro verdinegro no pudo evitar el descenso de categoría, clasificándose en el puesto diecisiete, dando así por concluida su primera etapa en la Tercera División. El Mensajero se clasificó en el décimo puesto.

· Temporada 2006/07. Campeonato de Liga Primera Preferente

15.09.2006. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 0

El C.D. Mensajero después de diez temporadas de militancia en Segunda división B, vuelve a la Tercera División donde está por espacio de cuatro temporadas y, en 2006, desciende al «infierno» de la Primera Preferente. Allí coincide con el Atlético Paso, diecisiete años después de haber jugado ambos en Tercera División.

El At. Paso, en la primera jornada de la competición, le da la bienvenida al Mensajero a una categoría en la que no militaba el conjunto rojinegro desde la temporada 1982/83. Merecido triunfo del equipo de El Paso, con gol materializado por David Tata, a los quince minutos de juego, con un disparo colocado.

Alineaciones:

Atlético Paso: Janosch; Carlitos, Jonás, Alberto Brito, Marcos Rodríguez; David Tata, Óscar, Gerardo; Ayoze Ramírez, Bioko y David Ramos. También jugaron: Denis, Cano, Molina y Yapci.

Entrenador: José Francisco Ramos.

C. D. Mensajero: Reybis; Dani, Alito, Ruymán, Fernando; Tito, Suso, Hugo; Pana Castillo, Héber y Ayoze. Tambien jugaron: José, Joymar y Guerra.

Entrenador: Víctor Juan Pérez.

Árbitro: Moisés Pérez Arrocha.

21.01.2007. Silvestre Carrillo. C. D. Mensajero 3 – At. Paso 2

El Mensajero logró tres puntos muy importantes ante el Atlético Paso. Con este triunfo, los locales alcanzaban la segunda posición en la categoría Preferente. Los tres tantos del conjunto rojinegro tuvieron la firma del mismo autor, Joymar, y los tres de manera similar, tres penaltis. Por parte visitante anotaron David Tata y David Ramos.

Se trató de un auténtico partidazo, según destacó la prensa, en el que tal vez un empate hubiese sido lo más justo, ya que el Atlético Paso también se hizo merecedor de un mejor resultado.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Miguel Antonio; Ruymán, Álex Padrón, Jonay, Hugo; David Sánchez (Alito, 57'), Suso, Dumpi (Jaime, 66'), José Pele; Joymar y Héber (Ayoze, 75').

Entrenador: Juvenal Sánchez.

Atlético Paso: Janosch; Marcos Rodríguez (Denis, 82'), Carlitos (Molina, 85'), Chacho, Jonás (Alberto Brito, 83'); Luis Miguel, Cano (Armando, 67'), Óscar, Bioko; David Tata y David Ramos.

Entrenador: José Francisco Ramos.

Árbitro: José Alfredo Blanco Vigil.

Al concluir la temporada Mensajero y At. Paso ocuparon el octavo y el noveno puesto, respectivamente, en la tabal clasificatoria. Además, el conjunto capitalino se adjudicó, por segunda vez en su historia, la Copa Heliodoro Rodríguez López.

· Temporada 2007/08. Campeonato de Liga Primera Preferente

09.12.2007. Silvestre Carrillo. C. D. Mensajero 3 – At. Paso 0

De forma algo excesiva y engañosa goleó el cuadro capitalino al conjunto verdinegro de El Paso, puesto que dos de sus goles los obtuvo en los últimos cuatro minutos de partido. Marcaron Yeray, de penalti, Mencey y Héber. Partido correspondiente a la jornada catorce y el Mensajero ya se situaba en la parte alta de la clasificación.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Reybis; Miguel Suárez, Álex Padrón, Jonay, David Tata; Fede (Héber, 79'), Suso, Joymar, Genaro (Álex García, 62'); Yeray (Ruymán, 46') y Mencey.

Entrenador: Javier Vales.

Atlético Paso: Ángel Luis; Jonás (Vivi, 72'), Alberto Brito, Carlitos, Richard; Luis Miguel, Óscar (Molina, 74'), Gerardo (Cano, 46'), Marcos Giovanni (José Ángel, 73'); Joel y David Ramos.

Entrenador: José Francisco Ramos.

Árbitro: Yapci Acosta Pérez.

04.05.2008. Municipal de El Paso. At. Paso 2 – C. D. Mensajero 2

El Atlético Paso dejó escapar, en los últimos instantes del encuentro, una victoria importantísima en su lucha por mantener la categoría, ante el cuadro mensajerista. Al equipo capitalino le supo a gloria este empate, mientras que a los verdinegros a una derrota. Objetivos distintos los que perseguían ambos contendientes, el Mensajero la lucha por el ascenso y el At. Paso evitar el descenso.

Se adelantó el equipo rojinegro por mediación de Genaro, empató el At. Paso por medio de Pablo. Óscar adelantó a los verdinegros y, ya en tiempo de descuento, y casi de manera in extremis, el veterano Suso consiguió el empate para el Mensajero.

Alineaciones:

Atlético Paso: Ángel Luis; Carlitos, Alberto Brito, Richard, Luis Miguel; Jonás, Aarón Pedrianes, Pablo (José Ángel, 46'), Gerardo (Molina, 87'); Óscar (Emmanuel, 75') y David Ramos (Oramas, 46').

Entrenador: Andrés Joel Díaz.

C. D. Mensajero: Reybis; Jonay (Héber, 65'), Ayoze, Álex Padrón, David Tata; Fede, Suso, Joymar (Alberto, 84'), Genaro; Yeray (Alex García, 73') y Mencey.

Entrenador: Javier Vales.

Árbitro: Yapci Acosta Pérez. También pitó el partido de la primera vuelta.

El C.D. Mensajero obtuvo el subcampeonato y en la promoción, ante el Arguineguín, volvió a certificar el retorno a la Tercera División nacional. Por su parte, el At. Paso, tras un polémico final de liga, sobre todo en su partido frente al Águilas de Adeje, se situó en puestos de descenso que finalmente le llevaron a la Primera categoría Regional.

· Temporada 2019/20. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

04.01.20. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – C. D. Mensajero 1

Veintiún años después, el Atlético Paso volvía a la Tercera División y, tras un comienzo de temporada espectacular, que lo situaba en la parte alta de la clasificación, recibía, en la última jornada de la primera vuelta, a un irregular Mensajero que jugueteaba con la zona roja de la tabla. Los dos equipos volvían a enfrentarse en un partido de liga doce años después (en aquel momento en la categoría Primera Preferente).

Las gradas del Municipal de El Paso se poblaron de gran cantidad de público (unos 1.800 espectadores) con nutrida representación de la parroquia rojinegra. Finalmente, como suele suceder en este tipo de partidos de rivalidad insular, las tablas hicieron acto de presencia en el marcador final. Se adelantó el Mensajero por medio de su delantero Víctor Rodríguez en los primeros minutos del encuentro, para empatar el cuadro local al borde del descanso por medio de Jordan. La prensa destacaba el “justo empate con un tiempo para cada equipo”.

Alineaciones:

Atlético Paso: Luis Arellano; Álex Cruz, Javi Morales, Jordan, Fran Gil (Giovanni, 55’); Brian Torres, Chema, Roberto Bolaños, Juanma Arocha (Pascu, 78’); Álex Yunes (Edu Bolaños, 65’) y Malick.

Entrenador: Maxi Barrera.

C. D. Mensajero: Kylian; Jesús Cruz, Juanda, Kai (Mario, 58’), Jaime; Omar Fleitas, Vianney, David (Piti, 66’), Mauro; Víctor Rodríguez y Yeray.

Entrenador: Ángel Sánchez.

Árbitro: Daniel Clemente Manrique.

A los dos meses de celebrado este partido, la competición quedó suspendida a consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus. Finalmente, se cerró la clasificación con los partidos disputados y por medio del coeficiente de puntos. Así, el cuadro pasense ocupó el quinto puesto de la tabla clasificatoria, mientras que el Mensajero se situaría el decimosegundo.

· Temporada 2020/21. Tercera División Nacional, Grupo XII. Subgrupo B (Canarias)

25.10.20. Municipal de El Paso. At. Paso 0 – C. D. Mensajero 0

La crisis sanitaria del covid 19 introdujo muchas novedades de cara a la venidera temporada. El Grupo XII de la Tercera División se dividió en dos subgrupos provinciales, con un novedoso sistema de la segunda fase de la competición, que determinaría el ascenso de tres equipos canarios a la Segunda División de la RFEF (categoría que se estrenaría a partir de la siguiente temporada).

Se dio inicio a la competición más tarde de lo habitual (mediados de octubre), y el Atlético Paso recibió en su debut liguero, en el Municipal, al C. D. Mensajero que había comenzado la temporada venciendo en feudo propio a su eterno rival, la S. D. Tenisca, por 2-1.

Muchos «cambios de cromos» entre los dos equipos con respecto a la anterior temporada. Así, en las filass verdinegras debutaron los ex rojinegros: Jaime, Juanda, Jesús Cruz y Vianney. En el Mensajero lo hizo el ex verdinegro, Juanma Arocha.

No pasaron del empate a cero en un partido aburrido y con pocas ocasiones. Un disparo de Vianney en la segunda parte que se estrelló en el larguero de la portería del Mensajero fue la mejor oportunidad de todo el choque. La prensa se hizo eco de la gran cantidad de público que asistió al duelo de rivalidad insular (unos 900 espectadores) y de las pocas ocasiones de las que disfrutaron los equipos para materializar algún gol.

Alineaciones:

Atlético Paso: Luis Arellano; Jordan, Deivid, Jaime, Juanda; Brian Torres, Roberto Bolaños, Lucas (Giovanni, 75’), Jesús Cruz (Vianney, 46’); Armiche y Malick.

Entrenador: Jorge Muñoz.

C. D. Mensajero: Padilla; Ocaña, Óscar, Portilla, Kai (Fran, 84’); Omar Fleitas, Ruymán, David, Juanma Arocha (Cacho, 88’); Ale González (Santi, 72’) y Samuel (Raúl Alemán, 46’).

Entrenador: Yurguen Hernández.

Árbitro: Daniel Clemente Manrique.

24.03.21. Silvestre Carrillo. C. D. Mensajero 1 – At. Paso 0

Casi dos meses duró el parón que en diciembre sufrió la competición por las restricciones sanitarias debidas al covid. Una vez retomada la misma, se fueron recuperando jornadas a marchas forzadas, lo que determinó que este «otro» derbi palmero, entre Mensajero y At. Paso, correspondiente a la segunda vuelta, se celebrara en miércoles.

La expectación era máxima, puesto que se enfrentaba el primer clasificado (Mensajero) frente al segundo (At. Paso). Cerca del millar de aficionados se dieron cita en el Silvestre Carrillo, tiñendo de color rojo y verde los graderíos. Muy buena entrada, teniendo en cuenta la hora y el día del partido (cinco de la tarde de un día laborable).

El primer tiempo fue de tanteo y respeto mutuo, con dos equipos muy bien plantados, brillando por su ausencia las oportunidades de gol. En el minuto 65, el Mensajero se adelantó en una bonita jugada en la que Ale González, desde la derecha, centró sobre Antonio Samuel, quien recogió el balón y sirvió raso para que el brasileño Edu Salles rompiera el empate inicial. El cuadro verdinegro intentó el empate hasta el final sin que su empeño fructificara. El Mensajero salió de este partido reforzado como un sólido líder.

Alineaciones:

C. D. Mensajero: Kylian; Antonio Samuel, Óscar, Eslava, Alonso; Omar Fleitas (Fran Acosta, 85’), Ruymán, David Díaz, Juanma Arocha (Santi, 75’); Ale González (Raúl Alemán, 66’) y Edu Salles (Cacho, 85’).

Entrenador: Yurguen Hernández.

Atlético Paso: Luis Arellano; Jordan (Brian Torres, 82’), Jaime (Jesús Cruz, 82’), Deivid, Juanda; Roberto Bolaños (Yeray, 89’), Aday (Malick, 82’), Vianney, Nebai; Armiche y Adrián Hernández.

Entrenador: Jorge Muñoz.

Árbitro: Daniel Clemente Manrique (colegiado que pitó los últimos tres enfrentamientos entre ambos conjuntos).

Al final de la Liga regular, en el subgrupo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se produjo un hecho histórico para el fútbol de La Palma con la clasificación del C. D. Mensajero, S. D. Tenisca y Atlético Paso en los tres primeros puestos. Ello les daba opción de optar, en la segunda fase de la Liga, junto a los tres primeros clasificados del subgrupo de Las Palmas, a las tres plazas de ascenso. Finalmente, ascendieron a la Segunda División de la RFEF, el C. D. Mensajero, Panadería Pulido San Mateo y San Fernando.

Estadística de resultados partidos de liga Atlético Paso-CD Mensajero