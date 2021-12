El Gobierno de Canarias creará bonos turísticos para visitar La Palma en 2022

El Gobierno de Canarias prevé crear bonos turísticos, en forma de tarjeta monedero, para que los turistas nacionales viajen en 2022 a La Palma y así se pueda reactivar la economía de la isla, que se ha visto afectada por la erupción volcánica.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Ejecutivo canario, Yaiza Castilla, ha explicado este miércoles en comisión parlamentaria que esta estrategia, financiada por el Gobierno regional y central, cuenta con una partida de 5 millones de euros para los bonos y para desarrollarla el ejecutivo se va a inspirar en los bonos Somos Afortunados que se impulsaron este año para fomentar el turismo interior.

Estos bonos turísticos, que se articularán a través de tarjetas de débito virtuales, serán distribuidos entre los residentes españoles que participen en la acción promocional, que en su conjunto tendrá un presupuesto total de 6,6 millones de euros, en concreto, un millón para la campaña, cinco millones para los bonos y 600.000 euros para la operativa.

Asimismo, está prevista una línea de incentivos, también cofinanciada al 50% con el Ministerio, para mejorar la conectividad aérea en 2022, tanto la internacional como la nacional, que estará valorada en 2,65 millones de euros.

De esta forma, se pondrá a disposición de las aerolíneas un incentivo de 6 euros por asiento para tráfico internacional y de 3 euros en el caso de los vuelos nacionales, que se pagarán por cada plaza operada de llegada al aeropuerto de la isla.

Con esta medida el Gobierno espera cumplir con el objetivo de alcanzar una conectividad del 120% sobre la obtenida en 2019.

"Con estas medidas, y las que se puedan ir añadiendo en un futuro, esperamos revertir las pérdidas que sufren en estos momentos las palmeras y palmeros, y convertir en beneficio para toda su ciudadanía lo que ahora, lamentablemente, sólo ofrece la forma de la destrucción", ha manifestado la consejera.

La diputada de Nueva Canarias Esther González le había preguntado por el plan de recuperación turística específico para La Palma anunciado por el Gobierno central, no obstante, Yaiza Castilla se ha referido a estas dos medidas y ha señalado que esta cuestión la debería resolver la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

A este respecto, la diputada de Nueva Canarias ha denunciado que no le haya contado nada del plan del Ministerio y ha afirmado que los palmeros quieren información clara y no más vaguedades, por lo que le ha pedido a la consejera que traslade esta queja al Ministerio de Turismo.

"El compromiso del Ministerio de España debe definirse cuanto antes", ha manifestado González, quien ha opinado que solo se puede transmitir ilusión y seguridad a través de hechos.

En otra pregunta del PSOE sobre las acciones que se están llevando a cabo para recuperar el turismo de cruceros en La Palma, la consejera ha informado de que cuatro cruceros ya han anunciado a sus clientes la cancelación de la escala que habían programado para este mes en la capital palmera.

A su juicio se trata de una situación difícil de entender desde el lado de la demanda ya que "la experiencia de ver un volcán en erupción es algo memorable en la vida de una persona" y, en cualquier caso, el turista está seguro en su barco si no quiere bajar a tierra.

No obstante, es de esperar que una vez apagado el volcán, la operativa de cruceros se recuperará rápidamente, ha agregado Castilla, quien ha precisado que al mismo tiempo que se han producido estas cuatro cancelaciones de cruceros de gran tamaño se han programado 10 escalas de otros cruceros más pequeños, con una capacidad, no obstante, algo inferior.

En este sentido, la programación total hacia la Palma en el periodo de estudio, del 27 de noviembre al 3 de febrero, cuenta de momento con 66 escalas de cruceros, lo que implica una capacidad para recibir a 94.000 cruceristas, un 8% menos que los previstos con los cuatro grandes cruceros que se han suspendido.

En Canarias, la temporada de cruceros se reanudó el pasado mes de octubre de 2021 y en estos momentos, según la ultima información disponible, se prevé que lleguen a las islas 622 cruceros entre noviembre 2021 y enero 2022, lo que se traduce aproximadamente en 1,5 millones de plazas.

Ello representa un crecimiento superior al 15% respecto al invierno de 2019.

No obstante, la consejera ha indicado que hay que tener en cuenta que, pese al mayor número de escalas, la cifra de cruceristas no será superior a la temporada 2019-2020, ya que los barcos no están operando al 100 % sino a un máximo del 75% de aforo debido a la normativa covid.

La diputada del PSOE Matilde Fleitas le ha reclamado a su Consejería que destine recursos económicos en La Palma para que los turistas lleguen a las zonas comerciales y sea así el "motor de impulso y cambio" que necesita la isla.

Según Fleitas, el "selfie" ante el volcán debe tener detrás un proyecto que conecte el turismo con las empresas para así ayudarlas económicamente en esta tragedia.