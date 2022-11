La Palma mantiene abiertas negociaciones para consolidar y ampliar la turoperación europea

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Turismo que dirige Raúl Camacho, mantiene abierta la negociación con distintas operadoras turísticas para conseguir consolidar y aumentar los flujos de turistas procedentes de destinos europeos que lleguen a visitar la Isla, informa la institución en nota de prensa.

El consejero informa que desde el Cabildo de La Palma se continúa realizando su labor promocional y alcanzando acuerdos para incrementar la conectividad en las diferentes citas del circuito europeo de ferias, cerrando acuerdos como el hecho público por la compañía Iberia, que permitirá incrementar en 11.000 plazas la conexión con Madrid, así como el enlace que traerá hasta la Isla a turistas daneses.

En el caso de Ryanair o Vueling, tras concluir su operatividad de la campaña de verano, Raúl Camacho destaca que se continúa en la negociación para volver a reactivar la operatividad con la Isla en la próxima temporada.

El consejero llama la atención sobre que hay que tener en cuenta que el proceso eruptivo sepultó en torno a 1.000 plazas alojativas, y que además, las condiciones en la costa del Valle de Aridane sigue imposibilitando el acceso a otras 3.000 camas. De ese modo, actualmente la Isla no puede contar con el 25% de las plazas que ofertaba a los mercados nacional e internacional antes del 19 de septiembre de 2021.

En ese sentido, además, no poder contar con esas camas hace que el círculo de contratación se vea reducido para turoperadores y agentes locales, lo que provoca que “no podamos ofrecer lo que no tenemos y, por tanto, los aviones no consiguen llenarse”, señala.

Esta situación provoca que los turoperadores están teniendo dificultades para contratar las plazas en origen, lo que genera que no puedan llenar las plazas aéreas previstas.

Este extremo hace más necesarios los incentivos para la conectividad a esas compañías que ha prometido la Consejería del Gobierno de Canarias y que no ha hecho efectivo, “dejando en el olvido la promesa realizada de ayudar al sector turístico palmero”, lamenta Raúl Camacho.

Por este motivo, desde el Cabildo de La Palma se seguirá reclamando a todas las instancias que se hagan realidad esos compromisos, así como que se incrementen las partidas de promoción exterior en los principales lugares de origen de visitantes para la Isla.

El objetivo a lograr es romper con las informaciones falsas que siguen provocando algún tipo de rechazo o temor en los posibles visitantes sobre la afección volcánica sobre el territorio y que ponga en valor que La Palma es un destino totalmente seguro.

Sobre las cifras registradas por el sector turístico el pasado verano, Camacho apunta a la excelente e histórica ocupación y pernoctaciones, todo ello a pesar de la falta de ofertas, y que se vio reforzada por el aumento de operatividad del aeropuerto palmero, de en torno al 5,3%, durante el pasado mes de octubre.

En ese sentido, Raúl Camacho recuerda que el actual grupo de gobierno del Cabildo de La Palma es el que ha conseguido el hito histórico de abrir el mayor número de rutas, lamentando que “las trifulcas políticas locales engañosas lo que hacen es transmitir una imagen alejada de la realidad de la Isla y del sector turístico, perjudicando gravemente en el exterior al destino”.