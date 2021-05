El presidente de Canarias identifica este momento como “clave para la recuperación económica de las Islas”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró este lunes, 17 de mayo, en una intervención ante los medios de comunicación tras participar en El Foro Económico Español Canarias tras la COVID-19 (organizado por Invertia, El Español y Diario de Avisos desde Santa Cruz de Tenerife), que Canarias se halla “en un momento clave para su recuperación económica”, y esta coyuntura “será clave y un éxito si la sociedad isleña sigue siendo responsable”.

Torres, se indica en una nota de prensa del Ejecutivo regional, que intervino en ese foro junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se preguntó: “¿Por qué es este un momento clave? Porque hemos bajado de 40 la incidencia acumulada a siete días en las Islas, lo que ha permitido que el viernes pasado Alemania, Holanda y Dinamarca abrieran sus puertas a la salida segura de turistas hacia Canarias. Y también es un momento clave porque en torno al 30 por ciento de toda la población canaria ya está vacunada al menos con una dosis”.

El titular del Ejecutivo autonómico recordó que esta semana, a partir del miércoles, Canarias estará presente en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid. Por lo tanto, allí se actuará “para mostrar la fortaleza turística y sanitaria de Canarias, pues en las Islas hay turismo seguro. Esta condición se suma a nuestras infraestructuras, nuestra gastronomía, nuestro modelo consolidado como destino turístico, nuestro clima... Por ello, el momento es clave esta vez, porque esa puerta, la que ya se ha abierto, la puerta de la recuperación económica en las Islas, ahora no se puede cerrar”, subrayó Torres.

Sobre el cumplimiento de las medidas de control de la COVID-19 por la población tras la desaparición del toque de queda el 9 de mayo pasado, Torres indicó que “este fin de semana tuvimos una respuesta cívica, responsable y modélica de la sociedad canaria, que no salió a celebrar nada porque aún no hay nada que celebrar. Habrá tiempo para hacer todas las celebraciones porque vamos por el camino correcto”, expuso el presidente de Canarias.

Acerca de esa misma cuestión, Torres se refirió a que, tras la convocatoria de la Junta de Seguridad del jueves pasado en Tenerife, “hicimos un esfuerzo, y quiero reconocerlo públicamente. Creo que se ha trabajado muy bien por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad en todas las Islas. Ha habido algunas imágenes que lamentar... Y ahora vuelvo a lanzar un mensaje claro: esas personas que se reúnen incumpliendo las restricciones obligadas por el Gobierno de Canarias solo están consiguiendo dos cosas: una, poner en riesgo su salud y la de la gente que más quieren, y dos, poner en jaque la recuperación económica”, recordó el presidente autonómico.

Sobre la posibilidad de que Reino Unido meta a Canarias en la lista verde

El presidente Torres también analizó este lunes sobre la posibilidad de que Reino Unido meta a Canarias en la lista verde. . Sobre el particular dijo que “está sobre la mesa la posibilidad de que Reino Unido diferencie territorios. Creo que eso es de justicia para Canarias siempre que tenga buenos índices epidemiológicos sobre el control de la pandemia, que así es en la actualidad. Todos no podemos ser sacrificados porque en otras comunidades autónomas, por razones diversas, no los tengan, o dentro del conjunto del país. Sé que eso lo trabaja el Ministerio de Turismo, el Gobierno central. También lo hace el Ejecutivo autonómico”, expuso.

El presidente de Canarias concretó que esa posibilidad “ya se nos ha adelantado y parece que va a ser así: se van a segregar territorios para la llegada de turistas británicos, que están deseando venir a Canarias, donde hay buenos índices epidemiológicos”, insistió. “También es verdad -añadió- que dependemos de cómo estén esos países. Si allí la situación es mala, tampoco saldrán, pero, en estos momentos, todo camina a mejor. Y nosotros dependemos muchísimo del turismo británico, que es el que falta por manifestarse en los próximos días. Estamos en contacto permanente con el embajador de Reino Unido en España”, señaló Torres.

El jefe del Ejecutivo hizo ese recordatorio a las puertas del Día de Canarias, el 30 de mayo, que “este año sí lo vamos a celebrar como se merece porque el año pasado estábamos prácticamente en confinamiento. Vamos a hacerlo defendiendo los valores de nuestra tierra, con la responsabilidad de seguir manteniendo las medidas antiCOVID hasta que, por fin, y espero que sea este verano, ya mirando la temporada alta que viene, en los meses de septiembre y octubre, Canarias vaya recuperando los índices turísticos de años anteriores”.

Torres lanzó un mensaje de esperanza y sostuvo que “ya empezamos a salir de la crisis; ya vemos el cartel de meta. Estamos desesperados por llegar al final porque hemos sufrido muchísimo en el camino. Hemos estado cansados y exhaustos, pero, sin embargo, hemos seguido peleando para poder alcanzar esa meta, la que, ahora sí, estamos a punto de lograr”, afirmó el presidente de Canarias.