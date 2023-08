Extraterrestres y pulpo a la gallega

Quién lo iba a decir. Los científicos que antes afirmaban que cualquier luz en el cielo era cualquier cosa menos un ovni, ahora se reúnen en simposios y cosas peores para hablar de vida extraterrestre, gente de Harvard, créanme, pijos de Harvard. Antes si uno decía haber visto algo raro le decían que eso era cosa de hippies iluminados o drogatas contumaces. Ahora son hechos científicos, hemos descubierto que no estamos solos en el universo infinito que dice Zapatero, aunque yo y los ocho mil millones de seres humanos que vivimos en este planeta descarriado si estamos solos es por imbéciles, ya quisiéramos a veces estar solos, pero siempre acecha un empleado del ayuntamiento o un whatsap. Teniendo en cuenta que los ovnis ya no son un tema paracientífico, ahora son pura ciencia avanzada, ahora los llaman fanis, fenómenos aéreos etc., y fenómenos sí que son estos científicos, pues repito, teniendo en cuenta la seriedad del asunto, ya no me atrevo a repetir aquello de que el mapa de avistamientos en La Palma coincide con el mapa de bodegas, pero tengo mis dudas de que alguien de civilizaciones tan avanzadas cruce el universo como si tal cosa derrochando millones de años luz para venir a este planetito como no sea porque las operaciones de trasplante de pelo están tiradas en Turquía o porque han oído hablar del pulpo a la gallega. En fin.