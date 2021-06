Joseíto y la playa de la ciudad

Cualquier alabanza a Joseíto se me queda corta. Hace años pronosticó un tremendo vendaval en la Avenida, y en consecuencia avisó a los vecinos que tenían coches aparcados. Los que le hicieron caso salvaron sus vehículos. Los negacionistas consuetudinarios anunciaron en su día que la playa no atajaría el mar, y que yo sepa se han equivocado. La playa no sólo ha evitado el efecto devastador de las mareas sino que se va convirtiendo en un espacio abierto para la ciudadanía, paseos, kitesurf, clases de música y yoga, biblioplaya, y nuevos equipamientos, mamparas, kiosko, solárium, aunque para mí sigue faltando un buen mearium, que uno ya tiene su edad.