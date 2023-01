El PSOE lamenta “la incapacidad” de CC para poner en marcha el nuevo Agromercado de Breña Alta

“Después de más de año y medio de la conclusión de las obras del nuevo Agromercado de Breña Alta, el Gobierno municipal de Coalición Canaria no solo no ha sido capaz de poner en marcha estas instalaciones, sino que además ha devuelto una subvención de algo más de 150.000 euros al Cabildo de La Palma, entregada en el año 2021, que no fue capaz de ejecutar para realizar la impermeabilización en una de las fachadas del recinto”, asegura el PSOE en nota de prensa.

Desde la dirección de la agrupación local de Breña Alta señalan que esta circunstancia “describe a la perfección la inexistente gestión de Coalición Canaria en el municipio, que ha convertido la acción del Gobierno en un programa de actos y festejos, obviando las inversiones públicas y estratégicas para el municipio”.

Los socialistas recuerdan que “el Cabildo de La Palma, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, realizó estas nuevas instalaciones en el Parque de Los Álamos, con una inversión de 1,3 millones de euros, concluidas en abril del pasado año 2021”.

“Sin embargo, el Ayuntamiento, que tan solo tenía que dotar del equipamiento a este espacio, no ha sido capaz de hacerlo hasta ahora. Y, por si fuera poco, tampoco fue capaz de ejecutar una obra de impermeabilización para la que contaba con los recursos económicos necesarios aportados por la institución insular”, asegura.

Desde el PSOE de Breña Alta lamentan que “Coalición Canaria no sea capaz de generar acciones que permitan hacer avanzar al municipio, como el Agromercado. Un espacio que desde el Grupo Municipal Socialista, se ha reiterado la necesidad de que se dinamice por parte del Ayuntamiento, dado que pese al esfuerzo de los productores, se ha ido apagando, con cada vez menos puestos, ante la pasividad del Gobierno municipal”.