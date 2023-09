PSOE: “El alcalde de Breña Baja se pone un sueldo de 70.000 euros, que duplica su salario de hace 4 años”

El PSOE, en una nota de prensa, señala que “el alcalde de Breña Baja (PP) se ha puesto un sueldo de 70.000 euros, incluyendo la Seguridad Social, con una modificación de crédito (núm.12) y sin llevarla a pleno. Es decir”, añade, “como resolución de la Alcaldía, bajo su responsabilidad y sin presentar a la oposición los preceptivos informes de Intervención para un acuerdo plenario. Tan solo lo llevó a Comisión el pasado 3 de agosto y mientras tanto seguimos esperando a la convocatoria de este pleno ordinario, pero ya está aprobado, por él mismo”.

Así lo ha denunciado, señala, el Grupo Municipal Socialista, cuya portavoz, Ana García, destaca que “Breña Baja tiene ahora, de facto, 4 concejales con dedicación exclusiva, más otros 3 ediles en parcial, con sueldos muy similares a los de plena dedicación. Para un municipio de menos de 6.000 habitantes”, agrega, “es desproporcionado, un auténtico derroche e incumple la legislación vigente. Valga como ejemplo, el hecho de que el presidente del Gobierno de España tiene un sueldo inferior a 85.000 euros”.

“Este despilfarro significa no solo el incremento de un 15% de subida de sueldo de los concejales anunciada a comienzos de julio, sino que tras perder el Senado, esta subida de sueldos cuesta al Consistorio y, por tanto, a las vecinas y vecinos de Breña Baja, un 60% más de manera injustificada con respecto a 2019”.

Con esta decisión, sostienen que “es evidente que el alcalde ha perdido las elecciones al Senado, pero no quiere perder el sueldo, por lo que se ha puesto un salario similar al que percibía, duplicando el que tenía en 2019 como alcalde”.

Desde el Grupo Socialista señalan que “si como consecuencia de la pérdida del Senado, parecía que Breña Baja iba a tener un alcalde a tiempo completo y no parcial, estábamos equivocados puesto que el alcalde apenas pisa el Consistorio. Por no acudir, no acudió a las Fiestas Patronales ni a las siguientes de El Socorro”.

Desde el PSOE “entendemos que un cargo público debe vivir de su sueldo, pero que sea un salario justo, acorde a las horas de trabajo, al interés y a la experiencia. Pero ¿qué justifica que haya duplicado el sueldo en 4 años? Esto va mucho más allá de la subida al IPC”.

Desde el Grupo Socialista, “lamentan además que no hayan podido pedir aclaración de esta decisión puesto que no se ha convocado pleno ordinario desde el 31 de marzo, ni tampoco se haya fijado la periodicidad de las sesiones plenarias, algo que debe hacerse con menos de 30 días tras la toma de posesión, incumpliendo de nuevo la normativa vigente. Estamos con las manos atadas”.

En este sentido, apuntan que “mucho nos tememos que el alcalde de Breña Baja endurece su manera de hacer política, haciendo uso del rodillo de la mayoría absoluta. Este comportamiento ni es democrático, ni es transparente. Es una burla a la ciudadanía”.

“Creo que es hora de que el alcalde rinda cuentas a la población de Breña Baja ante el trabajo realizado. Las promesas incumplidas se repiten. Terminó el periodo de elecciones lleno de promesas, se pone un sueldo desproporcionado para un municipio como Breña Baja y no hay constancia del trabajo realizado ni siquiera lo más urgente como la prometida y vergonzosa ampliación del Centro de Salud que va a cumplir un año sin avanzar o la necesidad urgente de aparcamientos en algunas zonas como las cercanas a los colegios e instituto, ahora que empieza el curso escolar. Promesa anual pero con también decepción anual y con perjuicios claros para la mayoría de la población”, concluye Ana García.