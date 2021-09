CC: “Noelia García y Mariano Hernández no fomentan la inversión en Puerto Naos, sino la especulación”

CC en Los Llanos de Aridane lamenta en un comunicado que "la alcaldesa Noelia García y el presidente del Cabildo, Mariano Hernández, insistan en convertir el Instrumento de Planificación Singular Turística de Puerto Naos en un documento que dificulta la inversión a corto plazo y fomenta la especulación".

"Ambos han impuesto su criterio de establecer unos largos plazos de ejecución para hacer efectivo el desarrollo turístico del litoral, sacrificando de esa manera los intereses de los pequeños propietarios y el interés general de la ciudadanía por generar economía y empleo a más corto plazo y beneficiando, por contra, a quienes solo quieren especular con los terrenos", asegura.

"El Instrumento de Planificación Singular Turística de Puerto Naos nace, además, viciado por la participación directa de Mariano Hernández Zapata en su tramitación, de la que se tendría que haber abstenido ya que su familia se beneficia de manera directa de la recalificación de terrenos", subraya.

"Este plan de ordenación aún no ha sido aprobado de manera definitiva, pero, tal y como está redactado, da a los propietarios de los terrenos los plazos máximos que permite la ley, es decir, cuatro años para la presentación a trámite de los proyectos de urbanización y otros cuatro años para la realización de las obras de urbanización y no se establece plazo para solicitar licencia de edificación de los aprovechamientos previstos en la ordenación", indica.

"El grupo de Gobierno que lidera Noelia García volvió a rechazar en el pleno del pasado viernes la propuesta de CC para acortar a 18 meses estos plazos y para que se permita construir la urbanización y las edificaciones turísticas conjuntamente", añade.

"Por tanto, si todo se mantiene como quieren Noelia García y Mariano Hernández, es previsible que tengamos que esperar más de una década para poder ver cómo se comienza a construir una instalación alojativa turística entre Puerto Naos y el Charco Verde. A eso hay que sumarle los años que ya han pasado desde que se inició la tramitación del instrumento de ordenación en 2017 y lo que queda hasta que esté aprobado definitivamente", apunta.

"Con unos plazos tan largos lo que se está favoreciendo es el interés de quienes tienen como objetivo la especulación, ya que no es sencillo encontrar en Canarias un territorio con la potencialidad que tiene el litoral de Los Llanos de Aridane, con todas las normas urbanísticas aprobadas, y eso incrementa considerablemente el precio del metro cuadrado y, además, permite que se lo tomen con calma hasta encontrar al mejor postor", explica.

"La alcaldesa y el presidente del Cabildo parecen ajenos a los problemas de desarrollo que afronta este municipio en el que no hay Plan General de Ordenación, no hay suelos de uso industrial ni tampoco comercial y donde desaparecen, poco a poco, las esperanzas de desarrollar el potencial turístico de la costa. Da la impresión de que sus prioridades no tienen nada que ver con sacarnos de la situación de estancamiento social y económico que padecemos, sino con favorecer determinados intereses, algo similar a lo que ocurrió con el Pozo de El Roque", concluye.