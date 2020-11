I Certamen de Fotografía Informativa y Documental de Canarias ‘Cristóbal García’

El área de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que dirige Rosario González Palmero, junto al presidente del Centro de Fotografía Isla Bonita, Arturo Rodríguez, han presentado la I edición del Certamen de Fotografía Informativa y Documental de Canarias Cristóbal García.

La edil ha señalado que “este premio nace con la intención de reconocer los mejores trabajos de los profesionales que a través de sus imágenes cuentan lo que sucede día a día en nuestras Islas, manteniendo así su compromiso con la sociedad”. Por su parte, Rodríguez ha defendido que la intención de este certamen es la de poner en relieve el importantísimo trabajo que realiza el fotoperiodista o fotógrafo documental, “en ocasiones incluso jugándose la vida para traernos a nuestra cotidianidad el mundo real. Un mundo que no vemos en nuestro día a día, ese que a veces es tierno y otras veces es feroz, y en el que estos profesionales están en primera línea para hacer de notarios de la realidad”, señala. Además, ha lamentado que “en estos momento algunas empresas de comunicación decidan prescindir de los servicios de estos profesionales, por el mal llamado periodismo ciudadano, que no tiene nada de periodismo porque no hay detrás una firma”, señala.

Desde el Ayuntamiento explican, que se pueden presentar, de manera gratuita, todas las personas físicas que sean mayores de edad y residentes en Canarias, “así como los nacidos en el Archipiélago, aunque vivan fuera”, señalan. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías individuales y hasta dos series, con un mínimo de siete fotos y un máximo de quince fotos por serie, en cada una de las cinco categorías: Sociedad, Política, Retrato, Deportes y Mejor trabajo en el exterior. Los trabajos deberán estar realizados durante los años 2019 y 2020, “y en el caso de las series al menos una de las fotografías debe haber sido tomada en 2019 o 2020”, explica. El plazo para la presentación, que tendrá que ser enviado por mail a centrofotografiaislabonita@gmail.com, comenzó este domingo, 15 de noviembre, y se prolongará hasta el próximo 15 de febrero de 2021 hasta las 00:00 hora canaria. Posteriormente, el jurado, compuesto por la fotoperiodista de la Agencia Reuters y premio Pulitzer 2020, Susana Vera; el freelance y premio Rey de España 2014, Pedro Armestre; el jefe de Fotografía del diario El País y premio Ortega y Gasset 2011, Cristóbal Manuel; el freelance y doble Worls Press Photo 2007, Arturo Rodríguez; y el secretario será el jefe de fotografía del Diario de Avisos, Fran Pallero, procederán a valorar todas las propuestas recibidas.

El fallo del jurado se comunicará de forma pública a través de su web, lugar en el que también se podrán consultar las bases del concurso, http://www.centrofotografiaislabonita.com, y serán premiados los trabajos que obtengan el primer y segundo puesto en las categorías anteriormente mencionadas con un trofeo y un diploma, respectivamente, de reconocimiento. Además las fotografías premiadas podrán formar parte de una exposición itinerante que se celebrará en los doce meses siguientes a la comunicación del fallo del jurado. También, este mismo jurado nombrará al Fotógrafo del año, “valorando el conjunto de las obras presentadas por los fotógrafos premiados en las distintas categorías”, señala la edil.

Cristóbal García

Fue durante 32 años redactor gráfico senior de la Agencia EFE. Comenzó en 1988, hasta que falleció el pasado mes de septiembre.

Sus fotografías han sido publicadas en medios regionales, nacionales e internacionales, y también forman parte de Catálogos y Fondos de distintas instituciones.

Entre sus méritos destacan: Mejor corresponsal gráfico de febrero en la Agencia EFE; Mejor Foto del Año del Gobierno de Canarias hasta en cuatro ocasiones, 1988,1991,1993 y 1998; en 2003 obtuvo la distinción a la Mejor Labor Gráfica Deportiva por la Asociación de la Prensa Deportiva de Santa Cruz de Tenerife; segundo premio en la modalidad individual dentro de la Bienal Fotonoviembre de 2007 o el Premio “Artículo 20”, otorgado por el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias en 2013.

Además, también participó en numerosas muestras colectivas, y hasta cuatro exposiciones individuales. Formó parte, como miembro del jurado, de diferentes certámenes de fotografía. Fue comisario de varias muestras colectivas de profesionales de prensa de las Islas, así como de las exposiciones del Premio Canarias de Comunicación Trino Garriga, hasta en seis ocasiones.