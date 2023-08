Vuelve el ‘Rock & Blues Festival El Paso’ con tres días de conciertos

Dedicado a estilos derivados del rock y a la música retro americana, el ‘Rock & Blues Festival El Paso’ cumple ocho años formando parte del cartel de las Fiestas de Nuestra Señora del Pino. Se ha convertido en una de las citas más aclamadas por el público, que este fin de semana tendrá la oportunidad de disfrutar de conciertos en vivo de nueve bandas que representan la esencia del festival pasense.

El viernes 25, a partir de las 20:00h, la buena música irrumpirá en CreaLab El Paso con The Moon Rockers (Gran Canaria), Tony and The Jumpers (Gran Canaria) y los pinchadiscos Los Gatos de La Caverna (La Palma).

El sábado 26, a las 19:00h, el programa se trasladará a la c/ Manuel Taño al ritmo de La Grange (La Palma), Sickmen (Lanzarote), Eremiot y la Tripulación (La Palma) y la sesión de Monterreina Selectora (La Palma).

El domingo 27, a partir de las 11:00h, será el Atrio del Ayuntamiento el lugar elegido para el cierre del festival de la mano de The Buzz Ones 59 (La Palma) y Calamity Jane (La Palma).

Además de la música, el Club de Automóviles Antiguos de El Paso contribuirá un año más al ambiente festivo con la XX Concentración Insular de Vehículos Clásicos Ntra. Sra. del Pino 2023. Sin duda, esta combinación de conciertos y nostalgia automovilística promete ofrecer una experiencia inolvidable para vecinos-as y visitantes.

La alcaldesa de El Paso, Ángeles Fernández, destaca que “tanto el ‘Rock & Blues Festival’ como el tradicional cars show se han convertido en citas ineludibles de nuestras fiestas. Su éxito cada año es reflejo del entusiasmo y compromiso de la organización, grupos musicales y artistas participantes, a quienes agradecemos nuevamente su implicación”.

Las concejalas de Cultura y Fiesta, Yaiza González e Irinova Hernández, invitan “a la ciudadanía a sumergirse en el intenso fin de semana lleno de música y entretenimiento que se avecina. En esta edición, contamos con un espléndido cartel con la presencia de míticas bandas de distintas islas del archipiélago”.