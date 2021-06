El grupo de Gobierno de Tazacorte lamenta la abstención del PSOE en la aprobación del presupuesto de 2021

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte (UB-CC/NC) lamenta que el presupuesto de 2021 “haya sido aprobado con la obtención del PSOE”. El documento “fue sometido a votación en Comisión de Hacienda el día 10 de mayo y en el Pleno de la Corporación Municipal del pasado 13 de los corrientes. A día de hoy la aprobación del presupuesto general ya es definitiva, puesto que no se han presentado alegaciones al mismo”, se informa en nota de prensa. El grupo de Gobierno “lamenta que no se aprobara por unanimidad, por un lado por la ausencia del portavoz del Grupo Mixto y por otro la postura de abstención del PSOE, que manifestó que, a pesar de no tener nada que objetar ni al tiempo de elaboración, ni a la estructura del proyecto de presupuesto presentado”, dice.

“Se siguen viviendo momentos de incertidumbre económica a nivel mundial, en la Unión Europea e igualmente en el Estado español, muchos aspectos sociales y económicos a estudiar y tener en cuenta a la hora de la complicada elaboración del presupuesto de una Administración pública, de ahí el que se esté aprobando ahora y no antes el presupuesto de 2021 de Tazacorte. Se ha actuado desde la responsabilidad y la coherencia que requiere la grave situación social, el desempleo y el estancamiento a todos los niveles, que ha hecho que el gasto público se eleve y por ello más que nunca se pretenda atender necesidades básicas, garantizar los servicios esenciales y ayudar a las personas y familias y hacer frente a cualquier situación imprevista con carácter de emergencia”, detallan.

“La capacidad financiera que este Ayuntamiento ha adquirido a lo largo de los últimos ejercicios aporta una relativa tranquilidad a las arcas municipales, existe una Tesorería con remanente positivo. Y a pesar de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre de 2020 en cuanto a la supresión de las reglas fiscales, en esta Administración se sigue actuando con responsabilidad fiscal y con el principio de prudencia”, asegura María del Mar Pérez, concejala de Economía, Hacienda y Seguridad del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte.

“El presupuesto de este Ayuntamiento asciende a poco más de 6 millones de euros, aumentando con respecto al ejercicio 2020 y si se tiene en cuenta el remanente y las incorporaciones de las aportaciones supramunicipales, podríamos estar hablando de un presupuesto de unos 10 millones de euros”, apunta. El alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, hace hincapié en que “a pesar de la situación sobrevenida por la pandemia del Covid-19, el grupo de Gobierno no olvida el capítulo de Inversiones en el municipio, se apuesta por inversiones importantes en compra de suelo, en proyectos de eficiencia energética y dotación de medios básicos para la garantía del orden público, entre otras actuaciones previstas a lo largo del 2021”.

“Este grupo de Gobierno no cesa en la lucha constante de conseguir que Tazacorte siga en la senda del avance y el progreso, velando siempre por el bienestar de todos los bagañetes”, concluye.