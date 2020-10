Los Llanos concede la Medalla de Oro de la ciudad al IES Eusebio Lorenzo Barreto

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha aprobado en un pleno extraordinario celebrado este jueves, 15 de octubre, otorgar la Medalla de Oro de la ciudad al Instituto Eusebio Barreto Lorenzo al cumplirse el 50 aniversario del inicio de la actividad docente del primer Instituto de Enseñanza Secundaria de la comarca en este municipio, se informa en nota de prensa.

Una distinción con la que el Ayuntamiento quiere reconocer a este emblemático centro el segundo de enseñanza media que se creó en La Palma, y que ha cumplido una importante labor educativa en estos cincuenta años de vida, que continúa en la actualidad como centro de enseñanza secundaria.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane estará representado en el acto institucional que se celebra viernes a las 11.00 horas, por la alcaldesa, Noelia García Leal, junto al resto de portavoces municipales. Y en el transcurso del mismo se hará entrega del título concedido en el día de hoy, al margen de que en sede municipal se desarrolle la entrega de la Medalla de Oro.

El Instituto de Enseñanza Secundaria Eusebio Barreto Lorenzo de Los Llanos de Aridane conmemora el viernes, 16 de octubre, a las 11:00 horas, el 50 aniversario de su puesta en funcionamiento con un acto institucional al que asistirán la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas; el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, además de la directora, María del Pino Mazorra, miembros del equipo directivo, alumnado, profesorado y otros trabajadores y trabajadoras del IES.

Desde la apertura del centro en octubre de 1970 el instituto cumplió un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad insular dado que los jóvenes de la comarca occidental veían limitado su acceso a los estudios medios, al solo existir una academia privada y el Instituto de Santa Cruz de la Palma. Convertirse en el primer centro público de enseñanzas medias de la comarca favoreció el desarrollo educativo, además de profesional y laboral, de generaciones de jóvenes de este lado de la Isla, con una gran repercusión en el avance social y económico de este lado de la Isla.

La alcaldesa, Noelia García Leal, destacó “la unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para adoptar este acuerdo ya que concurren los méritos oportunos para tal otorgamiento y que es un reconocimiento a la aportación educativa que el centro ha realizado durante sus más de 50 años en nuestro municipio y en la Isla de La Palma”. Asimismo, la alcaldesa agradeció a Oswaldo Izquierdo; al responsable del archivo municipal; así como a la instructora del expediente los informes y documentos que justifican el otorgamiento de la institución.

Desde el Partido Popular, su portavoz e instructora del expediente, Lorena Hernández, destacó que “no cabe duda del papel que el IES Eusebio Lorenzo Barreto ha jugado en la evolución del municipio, siendo cuna incluso de excelentes profesionales; su inauguración fue gracias al trabajo de numerosas personas durante 40 años, en una época muy difícil, convencidas de la importancia que tenía para los jóvenes de toda la comarca oeste de la isla y su educación, que el ahínco con el que se consiguió este centro sea presente y futuro en la historia de este municipio y que el Eusebio Barreto y todos sus docentes, camine siempre sembrando cultura y conocimiento”.

Desde Coalición Canaria, el concejal José Manuel González, citó a Oswaldo Izquierdo Dorta, quien en su informe sobre el Instituto escribió: "Por la trascendencia que ha tenido a lo largo de los 50 años, como motor de la cultura y como impulsor hacia estudios medios y superiores, el Instituto de los Llanos de Aridane se ha ganado el reconocimiento, no solo del municipio en que radica sino también en los otros dos municipios del Valle de Aridane y de toda la parte occidental de la isla".

Por su parte, desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Roberto Nazco, destacó que “cincuenta años que comenzaron en una etapa difícil de la historia de nuestro país pero que, con el esfuerzo y dedicación de muchas personas, otorgó al municipio la posibilidad de cursar estudios superiores y públicos, siendo anecdótico, como el primer año de apertura sus alumnos y alumnas ya sobrepasaron la capacidad de las instalaciones, teniendo que solicitar la ampliación del mismo inmediatamente. Estamos de enhorabuena. A por otros 50 más”.

Desde Izquierda Unida Canaria, Felipe Ramos dijo que “con la inauguración en octubre de 1970 del Instituto Nacional de Enseñanza Medias, Los Llanos de Aridane veía reconocida la demanda, reivindicada ya por el Ayuntamiento desde las corporaciones de la Segunda República, de contar en el municipio con un centro público donde poder realizar los estudios de bachillerato”. Para Ramos “el nuevo Instituto permitió que pudieran acceder a la enseñanza secundaria muchos hijos de familias trabajadoras de la comarca Oeste de la isla que hasta entonces no podían proseguir sus estudios, tanto por no poder prepararse como alumnos libres, como por no poder trasladarse a Santa Cruz de La Palma, donde se encontraba el único centro público de estas características”.

Finalmente, todas las fuerzas políticas felicitaron al equipo directivo y a la comunidad educativa del Instituto Eusebio Barreto Lorenzo por estos 50 años de la educación secundaria en el municipio.