Naudy Martín, nueva concejala del PSOE en la Villa y Puerto de Tazacorte

Carmen Naudy Martín Hernández ha tomado posesión como concejala del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte en pleno, incorporándose así al grupo municipal Socialista, en la labor que desarrolla el principal equipo de la oposición. Tanto la secretaria general del PSOE de Tazacorte como el portavoz del Grupo, Carmen Acosta y Yordan Martín, respectivamente, han destacado que con la incorporación de Naudy Martín a la Corporación, “gana Tazacorte, al aportar una gran capacidad de trabajo, sensibilidad y conocimiento de nuestro municipio”, informa el partido en nota de prensa.

En el Pleno municipal, el Grupo Socialista ha dado un respaldo crítico a los Presupuestos de la Corporación 2022, al lograr que se aprobara la práctica totalidad de las enmiendas presentadas a las cuentas. De hecho, algunas de ellas fueron propuestas en el ejercicio anterior, y se han empezado a realizar gracias a la iniciativa socialista. “Tenemos el compromiso del alcalde de que se van a materializar estas enmiendas que presentamos, que están dirigidas al bienestar ciudadano y mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, recalcó el portavoz socialista.

Si bien, desde el principal grupo de la oposición lamentan que el Presupuesto llegue tan tarde y no pueda entrar en vigor hasta casi el final del verano. “Tazacorte, afectado gravemente por la erupción volcánica, tenía la urgencia de contar con unos Presupuestos aprobados desde el inicio del año para poder activar las políticas municipales necesarias para hacer frente a esta crisis sin precedentes. Pero la realidad es que hemos superado el ecuador de la anualidad sin disponer del principal documento económico para trabajar con planificación y eficacia en favor de nuestras vecinas y vecinos”, explicó Yordan Acosta.

“No obstante, por responsabilidad con nuestro municipio y dada la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos, donde defendemos que la unidad es capital para recuperar la Isla, hemos dado nuestro apoyo crítico a los Presupuestos municipales, de los que también queremos dejar claro que no serían las cuentas que habría presentado el Partido Socialista al Pleno”, añadió el portavoz.

Entre las propuestas que se incorporan al presupuesto de Tazacorte para este año presentadas por el PSOE figuran, entre otras medidas, el asfaltado de la calle Cronista Oficial Luis Sánchez Brito; las aceras de la urbanización El Carmen; el espacio en urbanización Taburiente (consulta popular); ayudas para pequeños empresarios y autónomos; una partida para el acondicionamiento de terrenos para aparcamientos; aumento de partidas para la mejora de la Biblioteca Municipal; proyecto Verano 2022 (convenio de guaguas, taxis y mejora de las instalaciones -duchas, baños, paraguas, etc-.

En relación a este último punto, los socialistas han criticado que se ha llegado al verano sin acondicionar el litoral, como consecuencia del retraso en la aprobación del Presupuesto. En este sentido, indican que esta situación es doblemente grave en esta anualidad, teniendo en cuenta que está prohibido el acceso a Puerto Naos debido a la presencia de gases nocivos para la salud, lo que lleva a que sean más las personas las que acudan al Puerto de Tazacorte para disfrutar del mar, sin que se haya acondicionado su playa, aparcamientos, servicios, etc.

En cuanto a la situación del déficit del Ayuntamiento, piden al grupo de Gobierno que ponga las cartas sobre la mesa e informe a la ciudadanía sobre quién ha sido el responsable de la generación de la misma. “Si presumen de reducir el déficit, deberían decir también quién lo ocasionó. Nosotros, cuando estuvimos al frente del Ayuntamiento, en plena crisis económica, fuimos capaces de reducir una deuda de 5 millones que heredamos a la mitad”, añade.

Por otra parte, Yordan Martín indicó que el Grupo Socialista ha votado en contra de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, dado que no ha existido negociación con los sindicatos y no se recogen sus aportaciones en el documento. “Es fundamental que la RPT esté respaldada por un proceso de negociación, diálogo y consenso, para que no sea una imposición, como la que nos encontramos en Tazacorte”, añade.

Por último, Yordan Martín expresó el rechazo del Grupo Socialista a la gestión que está realizando el Gobierno municipal del Plan de Empleo. Y es que, según informó en pleno, de los 180 puestos de trabajo que corresponden a Tazacorte están repitiendo muchas personas de anteriores convocatorias, mientras hay otras que no llaman. “Defendemos que estas ofertas de trabajo pública sean repartidas de forma equitativa entre las familias del municipio, en función de sus necesidades reales”, concluyó.