El PSOE respalda el Presupuesto de 2021 de Los Llanos “por responsabilidad y compromiso con la ciudadanía”

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha votado a favor de los Presupuestos municipales de 2021 “como un ejercicio de responsabilidad y compromiso ante la ciudadanía, en un contexto marcado por la peor crisis de la historia reciente, donde más allá de las legítimas diferencias y discrepancias en el modelo de gestión y de visión de la localidad, que las hay y muchas, prima la urgencia y la responsabilidad de hacer frente al reto de servir y dar respuesta a las vecinas y vecinos, en especial, a aquellos que peor lo están pasando y son más vulnerables frente a la crisis”, se informa en nota de prensa.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz Socialista, Robert Nazco, en el transcurso del pleno de Presupuestos celebrado en la mañana de este martes, en el que su grupo “ha querido marcar una clara diferencia política frente a la posición mayoritaria de la derecha y la extrema derecha en Canarias y en el conjunto de España, que desde la oposición están empleando su voto y la palabra no al servicio de la ciudadanía, sino como arma arrojadiza para tratar de hacer daño a los gobierno y ocupar el poder”.

“En ese juego maquiavélico, que confunde el interés partidista y las meras ansias de poder con el servicio a la ciudadanía, que practica el Partido Popular allí donde no gobierna, no nos van a encontrar”, subrayó Nazco, quien quiso dejar claro que pese a que los Presupuestos de 2021, “no son nuestros presupuestos, ni los que desearíamos y mucho menos se merecen Los Llanos de Aridane, la grave crisis que estamos padeciendo nos obliga, por responsabilidad y defensa de los intereses de la ciudadanía, a arrimar el hombro, como siempre hemos hecho, en gobierno y oposición, respaldando a las instituciones y no debilitándolas”.

El portavoz del PSOE destacó que el Presupuesto haya ido a pleno antes de que acabara el año, si bien lamentó que “el documento más importante del ejercicio llegue a marchas forzadas, a toda prisa, cuando lo justo y sensato es contar con el tiempo suficiente para dedicarle las horas necesarias de estudio y análisis que requiere y merece”. En esta línea, insistió en que “el presupuesto para 2021 viene con calzador a un pleno extraordinario, la última semana del año, cuando sabemos que es un documento que se quiere aprobar a finales de noviembre o principios de diciembre para que entre en vigor en enero”.

En líneas generales, Nazco tildó los Presupuestos de 2021 de “continuistas, similares a los de los últimos años, con pequeñas variaciones cruciales que supeditados a la situación actual de la crisis económico-sanitaria son aún más conservadores si cabe”. “Echamos en falta esa ambición y valentía, que ya les pedíamos el año pasado, con un mayor gasto en políticas sociales y de empleo, una mayor inversión en infraestructura y desarrollo”, agregó.

En esta línea indicó que “han ido las enmiendas presentadas por el grupo Socialista al Presupuesto de 2021, por valor de más de medio millón de euros, de las que solo se han aceptado las dirigidas a mejorar las partidas para los colegios y el proyecto de cubierta para las canchas anexas al polideportivo”.

Nazco lamentó que el Gobierno del Partido Popular “haya rechazado incrementar la partida de lucha contra la pobreza en 47.000 euros tal y como propuso como enmienda el PSOE; al igual que las propuestas para dinamizar el Mercado Municipal, y la realización de un programa para combatir el acoso escolar. Propuestas que se financiarían recortando en gastos de propaganda, publicidad y cargos directivos, que los socialistas entendemos que son excesivas para el ayuntamiento de Los Llanos de Aridane”.

Robert Nazco concluyó indicando que su grupo, en otras circunstancias, habría votado en contra de los Presupuestos, pero “la crisis por la que estamos atravesando, nos obliga, por responsabilidad, a tener altura de miras, más allá de las convicciones políticas, de las diferencias, en favor de la gente que lo está pasando mal, muy mal, ahí fuera”.

“A diferencia del Partido Popular, el PSOE no pertenece a la cofradía del no por el no y del cuanto peor, mejor. Nosotros no queremos hacer oposición a nuestros vecinos, sino que queremos apoyar a la institución del ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para que las personas que peor lo están pasando encuentren en la corporación municipal un bastión sólido al que agarrarse en estos momentos de profunda incertidumbre”.

Eso sí, advirtió de que el voto a favor de los Presupuestos “no representa una carta blanca para el Gobierno municipal”. “Vamos a estar vigilantes y fiscalizaremos que las políticas de nuestro ayuntamiento contribuyan a cooperar con nuestras vecinas y vecinos que peor lo están pasando. Esta es nuestra apuesta, nuestra convicción y nuestra palabra con Los Llanos de Aridane, y confiamos que también sea la del Gobierno”, apostilló.