CC de Puntallana reclama al Ayuntamiento un plan integral para mejorar la accesibilidad de los espacios públicos

Coalición Canaria (CC) en Puntallana reclama al grupo de Gobierno del Ayuntamiento la elaboración de un Plan Integral de Accesibilidad para los espacios y edificios públicos del municipio, indica en una nota de prensa. “Pedimos, además, la creación de un Consejo Local de Accesibilidad en el que estén representados los colectivos más afectados para que asesoren a las distintas áreas municipales sobre los objetivos que se deben cumplir para que Puntallana sea un municipio plenamente accesible para las personas con poca movilidad”, explica el portavoz de CC, Domingo Isidro Hernández Guerra.

“La realidad de Puntallana está muy alejada de este objetivo”, añade, “y el desinterés del grupo de Gobierno es tan grande que las personas con movilidad reducida no pueden acceder, por ejemplo, al cementerio municipal porque no hay una simple rampa para subir a la acera desde el aparcamiento”. “Muchos de los problemas de accesibilidad del municipio se salvarían con intervenciones sencillas que si no se han hecho es por desidia”.

En la nota se apunta que “tal y como denuncian los afectados y como se puede comprobar a simple vista, hay aceras con suelo deslizante, estrechas o invadidas de mobiliario urbano mal ubicado y otras impracticables por las entradas a las cocheras o porque están inutilizadas por la acumulación de escombros por obras cercanas, sin que se ofrezca a los viandantes alternativas seguras. A esto se suman los pasos de peatones mal señalizados, con los bordillos sin rebajar o mal rebajados, y las rampas sin pasamanos, algunas de ellas con más de un 12% de pendiente”.

También “hay problemas de accesibilidad en los edificios municipales, con itinerarios internos impracticables y en edificios de uso público, comercios, restaurantes o bares”.

Para CC de Puntallana, “apostar por un pueblo accesible, es apostar por una mayor calidad de vida, ya que contar con equipamientos, servicios y espacios más cómodos, seguros y fáciles de usar promueve la autonomía de las personas con discapacidad y de las personas mayores”.

“Es necesario poner en marcha campañas de concienciación dirigidos a la ciudadanía en general y planes de formación para el personal de la Administración municipal”, reclama Domingo Isidro Hernández Guerra. El Ayuntamiento de Puntallana “tampoco ofrece medios para la participación de la ciudadanía que canalicen tanto las demandas como las aportaciones de quienes sufren las malas condiciones de accesibilidad”.

“Como consecuencia de todas estas barreras en el entorno urbano”, se apunta en la nota, “en los servicios y en los equipamientos, muchas personas ven limitada su autonomía y su bienestar”. Desde CC “reclamamos al grupo de Gobierno que haga su trabajo; que planifique, organice y gestione para que todas las personas puedan desarrollar su condición de ciudadanos con comodidad, seguridad, confort y en igualdad de condiciones”, concluye.