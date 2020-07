Sí se puede muestra su preocupación “ante la grave situación que padece Fuencaliente por restricciones de agua para la agricultura”

Sí se puede muestra su preocupación en una nota de prensa “ante la grave situación que padece Fuencaliente en cuanto a las restricciones de agua para la agricultura, especialmente el cultivo del plátano. Esta situación de recortes de riego se lleva produciendo ya desde hace varios años (un 19%), pero, durante 2020, los recortes han aumentado, alcanzando hasta el 34% y con turnos de riego que se prolongan hasta los 13 días, lo que provoca una situación insostenible para el desarrollo del cultivo, si se prolongara en el tiempo”.

A juicio de la organización, “se ha llegado a esta situación por varios motivos. El primero es la evidente escasez de precipitaciones que se vienen produciendo en las últimas décadas en la Isla. En segundo lugar, y no menos importante, la falta de gestión de un bien público tan importante como este por parte de los administradores del agua en La Palma, tanto públicos como privados”.

Sí se puede reivindica “la gestión pública del agua como bien de interés general para toda la agricultura y rechaza una gestión privada en manos de muy pocas personas que obedezca a sus intereses económicos. Un ejemplo de lo que puede provocar esta situación se vivió hace unas semanas cuando en Fuencaliente no se podía regar, mientras en zonas muy próximas no había recortes e incluso se tiraba el agua”, dicen.

La organización considera que “el Consejo Insular de Aguas ha eludido en muchos casos las funciones orgánicas descritas en sus estatutos y que la gestión llevada a cabo no ha sido eficaz. No ha sido eficaz durante los años de bonanza y ahora aflora el problema: falta de mantenimiento en las instalaciones, falta de control de los caudales, desconocimiento de los consumos, etc. Tampoco está siendo eficaz actualmente, ya que las medidas anunciadas y ejecutadas durante los últimos meses no tienen efecto y cada semana la situación empeora”, afirma.

“Sí se puede echa de menos la implicación del grupo de gobierno municipal en un problema que afecta al motor económico de Fuencaliente y que únicamente se haya limitado a manifestar la necesidad de promover una desaladora en el municipio, que, a juicio de la organización, sería una última opción”, dice.

“Ya hace más de dos años, Sí se puede llevó al pleno municipal de Fuencaliente la necesidad de abordar la problemática, planteando un convenio municipal con el Consejo Insular de Aguas, encaminado a tomar medidas para garantizar el agua de riego en el municipio”, recuerda.

La organización “intentará crear espacios de diálogo con los agricultores y el resto de representantes municipales con la idea de hacer las reivindicaciones necesarias para minimizar los efectos de estas restricciones y confía en que, esta vez, el Cabildo sí acierte y el pozo de El Roque empiece a elevar agua el día 30 de julio y que se garantice el compromiso de que parte de esa agua llegue a Fuencaliente, para poder paliar el problema a corto plazo, esperando soluciones de mayor envergadura que resuelvan el problema del agua en la Isla”, concluye.