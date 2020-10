Vecinos de La Canela del barrio de San Sebastián limpian un jardín público “abandonado” por el Ayuntamiento de la capital

El presente escrito pretende dejar de manifiesto la actividad realizada el pasado sábado, 3 de octubre, por iniciativa propia de la Asociación de Vecinos La Canela del barrio de San Sebastián para la limpieza y ornato de un suelo público en abandono por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y sus servicios públicos. Este solar enclavado en pleno casco histórico y patrimonio de la ciudad como es el barrio de San Sebastián se encontraba en un estado permanente de abandono y suciedad. Es aquí donde la asociación ha propuesto al Ayuntamiento capitalino (con varias reuniones con los distintos alcaldes y a través de los presupuestos participativos en 2018) la realización de un jardín público en unos solares, probablemente de uso agrícola anteriormente como huertos, que actualmente se encuentran totalmente abandonados e inutilizables.

Se sitúa anexo al futuro Edificio Centro de Interpretación de La Palma-América, propiedad del Ayuntamiento (hoy en ruinas) y que podría convertirse en zona con potencial turístico. Ante la total desidia y abandono del Ayuntamiento al atendimiento mínimo y exigible por la salubridad es por lo que hemos tomado la decisión de comunicar públicamente nuestro desencanto y profundo malestar ante el poco interés mostrado a lo largo de todos estos años en atender nuestras propuestas (que no quejas destructivas), sino insistimos que propuestas de colaboración, ideas de mejoras y pequeños detalles que mejoran el aspecto y vida de los vecinos de un barrio con tanta historia así como la imagen turística y patrimonial que tanto los políticos venden como es el barrio de La Canela.

Ejemplos de propuestas han sido la colocación de mobiliario urbano acorde al entorno como es una iluminación con farolas fernandinas y no de las de tipo polígono industrial, una mejor coordinación en los servicios de fumigación y limpieza posterior de los cadáveres de insectos que tal cual alfombra quedan a la vista de todos al día posterior, la limpieza y cuidado de casas abandonadas con el hecho reciente de incendios peligrosos entre casas de tea, la colocación a diestro y siniestro de mojones o bolardos de PVC en color verde en los bordes de las aceras sin sentido alguno, el mero hecho de poner el nombre a las calles poco localizables sin la cartelería (como calle Montecristo o el primer tramo de la calle San Sebastián junto a la sede de La Cosmológica) etc. etc.; es tal el abandono y atendimiento tan precario, que tal cual metáfora parece que nuestros impuestos y tributos salen de nuestros bolsillos y corren calle abajo a toda velocidad a través de la pendiente de la calle San Sebastián para ir a parar a las arcas municipales y ser invertidos en las calles más planas y adoquinadas de la ciudad como la calle O´Daly o la reciente Avenida Marítima.

El proyecto de jardín quiere recuperar un espacio degradado y convertirlo en un pequeño jardín o patio ajardinado en que estarán presentes diversas especies vegetales introducidas, por su interés medicinal-ornamental, por los viajeros y emigrantes que volvían de América. Este tipo de jardín es muy representativo de la arquitectura tradicional canaria. Un espacio que se convierta en prolongación de las viviendas. El proyecto, para adaptarse a la difícil topografía del solar, dispone dos desniveles con pasarelas y escalinatas que recorren los sucesivos parterres que albergan la vegetación. La parte alta del jardín está pensada como un lugar donde se ubica las zonas de juegos infantiles, lectura o paseo. Las partes media y baja, como área de paseo y descanso, fase ya realizada en anteriores legislaturas no sin la insistencia permanente de esta asociación desde el año 2013 hasta lograrlo.

Pretendemos que sea algo vivo a lo largo del tiempo. Un espacio donde la participación de los vecinos sea activa, tanto en la fase de diseño y construcción, como en las fases de mantenimiento y conservación. La vegetación será el elemento definitivo que vestirá este jardín, seleccionando, para ello, una pequeña muestra de la gran diversidad de plantas que podemos encontrar en nuestra isla. Una vegetación que provocará, con el paso de las estaciones, una explosión de colores, olores y sensaciones, que inviten al visitante local o foráneo a descubrir un pequeño rincón lleno de encanto. A su vez pretendemos contribuir a reducir la huella de carbono y el minimizar el cambio climático aportando a la ciudad una zona verde tanto de jardín como de posible huerto. Todo ello solo es posible si nuestra demanda de instalar un punto de agua de riego hubiera sido atendida de una vez por todas a lo largo de todos estos años atrás. El barrio de San Sebastián y la ciudad de Santa Cruz de La Palma contarán con un espacio verde para uso y disfrute de todos los visitantes y vecindad. El esfuerzo económico y la sensibilidad que mostramos la mayoría de los vecinos y vecinas del barrio de San Sebastián por mantener nuestras casas de más de 200 años de antigüedad en condiciones estéticas y de seguridad para el buen gusto de los visitantes y que perdure en el tiempo una historia no es recompensada en absoluto por la administración local en un mínimo exigible.