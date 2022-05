Los violinistas Davinia Pérez y Fernando Hidalgo ofrecen un concierto en La Cosmológica dedicado a Schubert, Mozart y Chaikovski

Los violinistas Davinia Pérez y Fernando Hidalgo ofrecerán este viernes 27 de mayo, a partir de las 20.00 horas, un concierto en la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma donde ofrecerán un repertorio dedicado a Schubert, Mozart, Chaikovski, Henry Wieniawsky y Georg Phillpp Telemann.

Estos jóvenes intérpretes amenizaran esta velada con la Sonata 3 in D Major TWV 40:103, Telemann; Etude-caprice no 7 in C minor op 18, Wieniavski; Serenade in G Major K 525 “Eine kleine Nachtmusik” 1er movimiento, Mozart; 4 duos from “Nutcracker” Op 71, Tchaikovsky; Duos from “Gretchen am spinnrade” D. 118, “Der Tod und das Mädchen” D. 531, “Du bist die Ruh” D. 776; Schubert.

Se trata de un concierto organizado desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, cuya máxima responsable, la edil Melissa Hernández, destaca “el virtuosismo de los dos intérpretes canarios y anima a la ciudadanía a no perderse el excelente repertorio que ofrecerán a partir de las 20:00 horas”.

Los violinistas, naturales de La Palma y Tenerife, desarrollan su trabajo y trayectoria profesional en Canarias y han sido componentes de la Sinfonietta de Canarias y de la Ópera de Cámara de Canarias. Además de múltiples colaboraciones con orquestas como la Orcam, actualmente son componentes de la Joven Orquesta de Canarias, así como de la orquesta Josbu.

También han actuado en diversos países como China, dentro de las actuaciones de la Joven Orquesta de Canarias. Son dos violinistas con una calidad notoria que han participado en diferentes ciclos de Cámara, por ejemplo, en el caso de Davinia, en el Ciclo de Cámara Eustaquio Sicilia en las Salinas de Los Cancajos. También se dedican a la docencia musical.

Este concierto cuenta con el apoyo del programa Canarias Crea del Gobierno de Canarias.