El PP de Tijarafe pide al equipo de Gobierno que presente “cuanto antes” el borrador del presupuesto 2022

El PP de Tijarafe, a través de su portavoz, Dácil Pérez González, pide al equipo de Gobierno Municipal que “elabore, cuanto antes, el borrador del presupuesto 2022, y nos lo haga llegar, a la oposición, lo antes posible para presentar, si fuera necesario, las enmiendas oportunas”, señalan.

Pérez González explica que durante el pleno ordinario” de celebrado el pasado “preguntaron al equipo de Gobierno del municipio por el borrador de las cuentas 2022, encontrándonos, una vez más, con la respuesta de que aún no lo tienen. Una situación que lamentamos profundamente porque desde el PP hicimos la tarea, como nos lo pidieron, y entregamos nuestras propuestas, en tiempo y forma, para este presupuesto”, asegura. Aun no siendo esta la forma ordinaria y no estando de acuerdo en este proceder por parte del Partido Popular, ya que es el gobierno quien elabora el presupuesto y luego, una vez estudiado se presentan propuestas y enmiendas por parte de la oposición, han accedido y han presentado las mismas”. "Como podemos ver, haciéndolo así tampoco funciona, ya que volvemos a acabar el año sin borrador y, por tanto, sin aprobar el presupuesto", apunta la portavoz del PP.

Asimismo, la concejal también señala que “estamos en un momento muy complicado no solo como consecuencia de la erupción del volcán, sino también por las consecuencias que nos ha dejado y sigue dejando la Covid-19. Por lo que es fundamental que tengamos un presupuesto, que nos sirva como hoja de ruta, aprobado cuanto antes. Teniendo en cuenta siempre que es un documento vivo, y que puede ser modificado si fuese necesario”, añade.

Además, la portavoz “agradece que por fin ayer se hayan iniciado los Consejos de Barrios, comenzando por La Punta, una demanda que veníamos haciendo desde el Partido Popular, después de más de año y medio sin ser convocado”, afirma. También “aprovecha para insistir en la necesidad de que se escuchen, en estas reuniones, las opiniones de los vecinos,“que son los que mejor conocen sus barrios y que no se espere otro año y medio para convocarlos nuevamente ya que esto debilita estos consejos”, concluye.