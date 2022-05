¿A la tercera irá la vencida?

La marquesina en cuestión está en la LP-3, en la carretera de la Cumbre, en parada Gámez de El Paso. Es una marquesina de nueva construcción, se ha ejecutado este año, de una imagen a otra (en las fotografías) ha pasado una semana.

La rampa de la marquesina de la primera imagen tenía una pendiente del 22,1%, la normativa para rampas de hasta 3,00 metros permite un 10%

La rampa de la segunda imagen sí cumple con las pendientes establecidas en la normativa, pero sigue sin cumplir una buena cantidad de los condicionantes establecidos en la normativa.

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) siempre ha estado al servicio de las distintas instituciones públicas y privadas de manera gratuita, y aunque el Cabildo considere que esta asociación no debe contar con un técnico que verifique las obras que se realicen y que afecten al colectivo con movilidad reducida de la isla y que por ello no otorgue el convenio que lo respalde, siempre estamos dispuestos y abiertos a esta colaboración.

El Cabildo es consciente de esta situación cuando en el último mes ha hecho uso de ese antiguo convenio (que ellos han dejado clarísimo que ya no existe) haciéndonos llegar un proyecto incluido en las obras del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para que analizáramos todos los requisitos relativos a la accesibilidad y aunque no exista, nosotros hemos colaborado haciendo nuestras aportaciones porque sabemos que si se tienen en cuenta, los mayores beneficiarios van a ser los de este colectivo.

Al margen de este asunto y aunque no seamos objetivos en la cuestión de si Adfilpa debe contar o no con un técnico que vele por el cumplimiento de las normativas (a la vista está que sí), tenemos claro que alguien debería vigilar el dinero que invierte el Cabildo Insular de La Palma en este tipo de obras, no hay derecho que se haga mal uso de nuestro dinero en asuntos como que una marquesina ha sido mal ejecutada.

Se siguen incumpliendo las normativas existentes sobre accesibilidad en las obras de la isla, tenemos más ejemplos, y al margen de si lo hacen bien o mal, y que si el dinero sea destinado a obras que mejoren la accesibilidad y no en corregir sus propios errores; esta asociación lo único que quiere es velar por el bien de todas las personas con movilidad reducida.