Adonai Carballo: “No es de recibo que en campaña se priorice dar soluciones al turismo antes que a los afectados por el volcán”

El candidato de Unidas Sí Podemos a la Presidencia del Cabildo de La Palma, Adonai Carballo, considera que “no es de recibo que en campaña se priorice dar soluciones al turismo antes que a los afectados por el volcán”.

Por otro lado, cree que “la vivienda es el principal problema de la Isla, y si no se ataca el problema seguirá afectado tanto a los habitantes de La Palma como a los profesionales que podrían elegirla para trabajar”. “La prioridad para Unidas Sí Podemos son las personas. En este momento la Isla no puede garantizar unos precios de vivienda acordes a los sueldos que cobra la mayoría de la población, necesitamos proporcionar todo el suelo posible para construir vivienda social e impulsar un Plan de Vivienda Insular para poner en el mercado el mayor número de ellas tanto públicas como privadas. No podemos obviar las ramificaciones de este problema, como son las dificultades para que profesionales del ámbito sanitario o de la educación trabajen en nuestra Isla”, subraya.

“En un momento de desilusión de la ciudadanía por los procesos electorales hemos puesto todo de nuestra parte para configurar una candidatura con tres fuerzas políticas, Izquierda Unida Canaria, Podemos y Sí Se Puede, a la izquierda de ‘los partidos de siempre’, que va a trabajar por la gente común con argumentos y sin complejos. Es el momento para que una parte de los habitantes de La Palma consigan su voz en el Cabildo”, asegura.

“Apostamos por un modelo de isla contrapuesto al de los partidos que han gobernado estas últimas décadas, no decimos no al turismo, decimos no a macroproyectos diseñados para destruir la isla a costa de enriquecer a unos pocos y empobrecer a los más pobres. Somos conscientes de que hay que trabajar por un aumento de camas en la Isla, pero es fundamental el cómo hacerlo para que La Palma no termine siendo un lugar donde los palmeros y palmeras nos dediquemos exclusivamente a hacer camas y servir mientras que quien se llena el bolsillo está fuera de las Islas”, subraya el candidato de Unidas Sí Podemos al Cabildo.

En su opinión, “el proceso de reconstrucción de la Isla está siendo opaco, en el que unos pocos están enriqueciéndose a costa del sufrimiento de la mayoría y el mayor ejemplo es la carretera de la costa de Tazacorte, donde los partidos que gobiernan la Isla y los que gobiernan Tazacorte apostaban por destrozar un barrio antes que expropiar pequeñas fincas de grandes propietarios de la Isla”.

“Necesitamos un Cabildo transparente, un Cabildo cuyas decisiones sean transmitidas de forma clara a la ciudadanía, necesitamos saber de forma clara y al detalle cuáles son los procesos y cómo se justifican los gastos e inversiones de la institución. Para que nuestra gente crea en las instituciones tenemos que disipar las dudas, no puede ser que familiares de actuales cargos se beneficien de ayudas públicas y no se explique hasta el último detalle de esas subvenciones. Nosotros proponemos establecer presupuestos participativos donde la gente decida en qué se va a invertir su dinero”, apunta.

“Creemos que La Palma debe apostar por la sostenibilidad y por ser autosuficiente a medio-largo plazo y para ello hay que arrancar desde hoy mismo. Tenemos recursos suficientes para desarrollar energías limpias que puedan autoabastecernos a nivel energético, y capacidad para diversificar la economía dando protagonismo a la agricultura ecológica como forma de relanzar la actividad”, concluye Adonai Carballo.