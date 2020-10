“Los cabildos han auxiliado a los ayuntamientos en esta crisis y necesitan ayuda de las administraciones superiores”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, participó este jueves en una reunión de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y ha manifestado que “los cabildos hemos auxiliado en todo lo necesario a los ayuntamientos y poco o ningún auxilio hemos recibido por parte de administraciones superiores”.

En la reunión, dijo, “se han puesto muchos temas sobre la mesa y muchas preocupaciones por parte de los cabildos con la situación económica que se presenta por esta crisis sanitaria”. “Estamos a la espera de la recepción de los fondos europeos y a la espera de conocer por parte del Gobierno de Canarias cómo se realizará ese reparto entre las administraciones locales de las islas, principalmente entre cabildos y ayuntamientos”, explicó. “Poca información nos hizo llegar ayer el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias (Román Rodríguez), que también asistió a este encuentro de la Fecai, y esperemos que se pueda ir aclarando el panorama respecto a estas ayudas”, añadió.

Zapata subrayó que “tenemos importantes necesidades económicas, los cabildos hemos auxiliado en todo lo necesario a los ayuntamientos y poco o ninguno auxilio hemos recibido por parte de administraciones superiores, por tanto, iremos exigiendo y trabajando por lo que consideramos que es justo, por una Canarias de todos, para todos, y donde todos seamos capaces de sacar adelante la situación tan difícil que nos ha traído esta pandemia”.

“Se trataron también asuntos relacionados con la inmigración irregular y la solidaridad de todas las islas con este drama, que principalmente está afectando a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y también a Tenerife, y el resto de islas nos solidarizamos y pondremos sobre la mesa mayor ayuda y mayor colaboración, buscando siempre la unidad con todas las administraciones”, apuntó.

“Uno de los temas donde más debate hubo y donde desde el Cabildo de La Palma más incisivo hemos sido, y continuamos siéndolo, es en lo referido a los corredores seguros, a los test en los aeropuertos y puertos de Canarias”, aseguró el presidente, y en este sentido señaló que “aún no tenemos noticias de lo que podemos o no hacer; en la Fecai pusimos desde La Palma sobre la mesa que hemos intentado conseguir las autorizaciones sanitarias, a través de la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias, y desde el 18 de septiembre no tenemos respuesta a nuestras demandas; seguiremos trabajando para tener una Isla segura, una Canarias segura, con la colaboración de los cabildos, que aunque no lo quieran y aunque nadie nos auxilie económicamente, estamos siendo clave para superar de la mejor manera posible esta crisis sanitaria”, concluyó.