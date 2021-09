Podemos: “Canarias ha permitido infraestructuras turísticas en zonas costeras y ha actuado contra núcleos populares”

A raíz de la amenaza de derribo de las casetas de Punta Larga, en la costa Fuencaliente, Podemos de La Palma critica en un comunicado “la existencia de un doble rasero con respecto a la aplicación de la Ley de Costas”. “Mientras que durante años se ha permitido la construcción de infraestructuras turísticas en las zonas costeras de Canarias, a la vez se ha venido actuando contra los núcleos de poblamiento de carácter popular”, señala.

“La realidad es que la Ley de Costas sólo se está utilizando en beneficio de la actividad turística, dejando de lado otros usos y formas de relacionarse con el mar. Las actuaciones que se realizan a nivel de costas, incluso aquellas que se presentan como recuperación de los espacios vuelven a realizarse con una orientación turística, de ahí que las supuestas regeneraciones terminen siendo paseos marítimos, los cuales en el fondo no dejan de ser otra construcción en el espacio costero”, dice.

“Mientras, otro tipo de relaciones con el mar, incluida la pesca en pequeñas barcas, van desapareciendo y los muelles pesqueros van dando lugar a puertos deportivos para yates y barcos de excursiones. Aun así, los propios asentamientos costeros podrían llegar a ser un atractivo turístico con las debidas remodelaciones. La existencia de un núcleo de estas características no impide ni siquiera el disfrute de todos y todas de esa zona costera para actividades de ocio, es más, llegan a ser incluso un lugar más acogedor”, asegura Recuerdan desde Podemos, además, que en Canarias una parte importante del crecimiento urbanístico de los años sesenta y setenta, no ya en costa, sino tierra adentro, tuvo lugar de forma irregular, y que esto ayudó a paliar la problemática de la vivienda ante la inacción de las administraciones públicas de esa época. “Si se hubiese actuado ateniéndose solamente a los criterios de regular e irregular, barrios enteros habrían desaparecido”, señalan. Por ello, desde Podemos se pide respetar los núcleos poblacionales consolidados teniendo en cuenta que su existencia es anterior a la Ley de Costas. En aquellos casos en los que no sea posible, deberían de ofrecerse alternativas o compensaciones a las familias afectadas.