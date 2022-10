CC considera “vergonzoso” que se trate de responsabilizar a los mayores y familias de “las consecuencias de tres años de mala gestión del Hospital” de La Palma

Coalición Canaria ha emitido un comunicado en el que considera “lamentable y vergonzoso que la gerente del Hospital de La Palma trate de responsabilizar a los mayores y a sus familias de la mala gestión sanitaria en la isla”, tal y como denunciaron este lunes en rueda de prensa las consejeras nacionalistas Nieves Lady Barreto y Ángeles Fernández.

“Lo que tendrían que explicar la gerente y el director de área de Salud de La Palma es que las operaciones se retrasan, entre otras cosas, porque el Hospital no tiene todas las plazas de cirujanos cubiertas”, señaló Nieves Lady Barreto, que informó de que en diciembre de 2018 la lista de espera de Cirugía era de 464 personas y en junio de 2022 ya era de 1234.

“Pero parece ser que ahora hay que decir que los problemas de la gestión sanitaria en la isla son de los mayores y de sus familias, cuando CC lleva más de 3 años denunciando en el Parlamento de Canarias y pidiendo al consejero de Sanidad una solución ante los problemas que empezaba a haber con la falta de especialistas y los retrasos continuos en las fechas de las consultas y operaciones y con la poca gestión que se estaba haciendo para ponerle solución”, explicó.

Barreto recordó que “el propio consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias ha reconocido ante el Parlamento que este problema de falta de especialistas y retrasos no tiene nada que ver con la pandemia, y que la solución pasa por permitir a los especialistas doblar turnos, pagar pluses a los de fuera de la isla para que quieran venir y mantener el convenio con centros privados para aligerar las listas de espera, algo que la gerencia del Hospital dejó de hacer”.

“¿De qué nos vale seguir buscando mejoras para el Hospital si luego no tenemos lo básico que son los especialistas? Se inauguran nuevas salas, pero ¿dónde están los médicos que tienen que atenderlas?”, planteó la consejera de CC.

“En la pasada legislatura el anterior Gobierno de Canarias negoció con el Ministerio de Sanidad ampliar las plazas MIR para contar con más médicos, pero 4 años después, el actual Gobierno no ha hecho nada de nada”, aseguró. “Sin embargo, no hemos escuchado que la gerente del Hospital ni el director de Área de Salud se quejen, ni que reclamen más plazas MIR, a pesar de que La Palma es una de las islas más afectadas por la falta de especialistas”.

“No estamos contando nada nuevo, por tanto. Pero ahora salen a decir que la culpa es de que hay 30 mayores abandonados en el Hospital, sin aclarar que muchas familias no es que no quieran atenderlos, sino que no pueden, mientras el Cabildo tiene 74 plazas vacías entre el Hospital de Dolores y en la Residencia de La Dehesa”, añadió.

“La gerente y el director del Área de Salud son cargos del PSOE, ¿no hablan con sus compañeros de partido que gobiernan en el Cabildo para buscar una solución al problema?”, preguntó.

En este punto, Ángeles Fernández recordó que “CC viene denunciando desde hace tiempo la nefasta gestión del Cabildo en materia sociosanitaria. No han sido capaces de buscar una solución para la situación de los 30 mayores que permanecen en el Hospital General, pero sí que han encontrado rápidamente la forma de responsabilizar y culpar a las familias, que en la mayoría de los casos carecen de recursos o ayuda para poder cuidarlos”, lamentó.

“El 90% de estos mayores tiene reconocida la dependencia y el derecho a una plaza en una residencia, pero viven en el Hospital Universitario mientras el Cabildo ha cerrado una planta con 14 camas del Hospital de Dolores por falta de personal y tiene bloqueadas otras 60 plazas en la Residencia de La Dehesa porque no están hechas las obras de adecuación”, dice.

Respecto a la falta de personal en Dolores, Ángeles Fernández señaló que, “dentro de las posibilidades de contratar que tiene el Cabildo, no se entiende por qué no se ha priorizado el personal de servicios esenciales como este. Nos llama la atención que sí que se ha contratado numeroso personal en otras áreas, como la Consejería de Recursos Humanos, que ha duplicado el número de trabajadores, y nos preguntamos en base a qué criterios se están repartiendo las contrataciones”, planteó, “porque lo que parece que están priorizando es el reparto de la contentura, y mientras se restringen las contrataciones a unos consejeros, a otros sí se les permite”. “Parece que la prioridad es tener contentos a determinados consejeros para mantener el pacto de gobierno hasta las elecciones”, advirtió.

“En cuanto a las 60 plazas bloqueadas en La Dehesa a la espera de las obras de adaptación, Ángeles Fernández recordó que el Cabildo de La Palma tiene 26 millones de euros del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que firmó en 2017 con el Gobierno de Fernando Clavijo, para crear 496 nuevas plazas (356 de tipo residencial y 140 de estancia diurna) a lo largo de 4 años, aunque finalmente serán 7 años porque se ha prorrogado hasta 2024”, apunta.

“El grado de ejecución de este dinero es muy preocupante y, así, de los 8,3 millones que tenía que haber gastado el Cabildo en 2019 para las plazas sociosanitarias, solo gastó solo 1,1 millones; de los 10,9 que tenía en 2020, gastó solo 1,8 millones y de los 7,3 millones que tenía en 2021 gastó solo 2,3. Y tampoco es que en el pasado mandato se hiciera mucho mejor porque, ahora mismo, se está ejecutando el remanente de 2018”.

“Por tanto, no es falta de dinero sino un problema de gestión, y aunque desde el grupo de Gobierno del Cabildo me ha acusado de hacer política miserable y polemizar, yo voy a seguir denunciando esa mala gestión y reclamando la atención que necesitan los colectivos más vulnerables”, aseguró la consejera de CC.

Ángeles Fernández cerró su intervención reconociendo “la labor del personal sanitario y sociosanitario ”que lo están dando todo para atender dignamente a estos mayores a pesar de que son unas trabajadoras y trabajadores muy castigados tras dos años de pandemia y un volcán“.