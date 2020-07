CC exige al Cabildo “más dinero para reactivar pozos y galerías” y que el procedimiento para las ayudas cumpla con la Ley de Aguas

Coalición Canaria en el Cabildo exige que “se siga apoyando a pozos y galerías con más dinero y cumpliendo con la Ley de Aguas. Esta es una de las medidas que hay que emprender para poner más agua en el sistema y abaratar su precio, pero no es la única. El Cabildo tiene que garantizar no solo el agua de abasto sino también el agua imprescindible para el sector primario”, indica la formación en nota de prensa.

“Además, nos parece un paso positivo que el Cabildo haya respondido a la presión del sector primario de la Isla y, finalmente, haya planteado ante la Junta del Consejo Insular la Aguas la posibilidad de realizar un sondeo horizontal en el Túnel de Trasvase para conocer la posibilidad de extraer más agua”, dice.

“También se llevó a la Junta de Gobierno del CIALP un proyecto de mantenimiento y mejora de la seguridad del túnel. Sin embargo, este proyecto no contemplaba entre las actuaciones planteadas las obras necesarias para evitar las pérdidas de agua en el túnel ni para garantizar la seguridad de las viviendas de la zona, entre otras cosas. Gracias a las aportaciones del resto de miembros de la Junta, este proyecto de obra va a recoger esas mejoras. En este momento, es urgente evitar las pérdidas en el túnel y por eso es tan importante rectificar el proyecto que encargó el Cabildo”, subrayan.

CC ha vuelto a pedir que “se aumenten las partidas presupuestarias de 300.000 euros para pozos y 300.000 euros para galerías en este año, porque nos parecen absolutamente insuficiente para que sea justo y todos los pozos y galerías que quieran puedan acceder a la subvención”.

“Lamentamos que el consejero de Aguas, Carlos Cabrera, haya mentido en la pasada Junta del 13 de julio al decir que tenía informes jurídicos externos que avalan el otorgamiento de subvenciones a pozos no inscritos en el Registro de Aguas, tal y como exige la ley. Hoy, el consejero ha tenido que reconocer ante la Junta del CIALP que no existe ese informe y que tampoco lo había entregado a los consejeros de Coalición Canaria, tal y como afirmó el 13 de julio”, subrayan.

“No entendemos qué gana y qué persigue el consejero Carlos Cabrera mintiendo sobre ese asunto. Nuestro grupo quiere la máxima seguridad jurídica para todos los que toman decisiones dentro del Consejo Insular de Aguas”, asegura.

“Tampoco entendemos por qué el Cabildo insiste en que hay informes jurídicos de técnicos del Consejo que dicen que es correcto otorgar subvenciones a pozos o galerías no inscritos, cuando la realidad es que esos informes no están en ningún expediente y, sin embargo, sí que existe un informe de la secretaría del Cabildo, de la pasada legislatura, que dice que no se pueden otorgar estas subvenciones a pozos y galerías no inscritos”, resaltan.

“Igualmente, no entendemos, ni el consejero Carlos Cabrera nos ha contestado, por qué la primera subvención de casi 400.000 euros al Pozo El Roque se pudo otorgar en diciembre por un decreto de Presidencia firmado por Mariano Hernández Zapata, mientras que la segunda subvención al Pozo El Roque, de más de 600.000 euros, y la subvención al Pozo El Carmen las llevó a la Junta del Consejo Insular de Aguas para ser aprobadas. ¿Cual es la diferencia?”, concluyen.