El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles en La Palma que el próximo martes el Consejo de Ministro aprobará una nueva partida de 6,7 millones de euros para la isla.

Bolaños ha participado en un mitin El Paso con la presencia, entre otros, del candidato del PSOE a la presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha destacado el esfuerzo realizado por las distintas administraciones para recuperar la isla tras el volcán, en una acción coordinada que ha dejado ya más de 605 millones de euros a los afectados y que no tiene precedentes en la gestión de una crisis natural.

El acto también contó con la presencia de la cabeza de lista del PSOE por La Palma al Parlamento regional y a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane, Alicia Vanoostende; el candidato al Cabildo insular, Borja Perdomo, y la candidata al Ayuntamiento de El Paso, Isabel Rodríguez.

En su intervención, Félix Bolaños aseguró que las políticas del Gobierno de España “han beneficiado a la gente y, además, en el peor momento de sus vidas” y ha recordado que este jueves se abrirá la carretera de Tazacorte a Puerto Naos, lo que supone un paso hacia la sostenibilidad y hacia la reconstrucción de La Palma.

“Sigue habiendo necesidades y, por ejemplo, está el caso de los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, para los que anunció que, el próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará 6,7 millones de euros para los que aún necesitan domicilio alternativo”, ha señalado, según indica un comunicado del PSOE.

Bolaños ironizó con lo dicho este miércoles por Feijóo en Palma de Mallorca (que estaba encantado de “estar en La Palma”) antes de insistir en que “es un orgullo pertenecer a un gobierno que ha hecho esto con La Palma.

El presidente regional recordó las dificultades durante estos cuatro años, que en el caso de La Palma sumó un volcán, pero remarcó que “lo más importante es el aliento que ha sentido por parte de la gente para sacar las cosas adelante”.

Torres ha insistido en el esfuerzo hecho ante la destrucción del volcán, la coordinación demostrada y las ayudas repartidas aunque reconoció que jamás se podrá compensar del todo a los afectados, aunque remarcó que todos los gobiernos han trabajado de la mano ante la mayor catástrofe en la historia de las islas.

“Ha habido quienes han trabajado para construir y otros para todo lo contrario. Hemos respondido en tiempo récord con la respuesta habitacional, algo que no ha ocurrido en otras erupciones en el mundo”. En este sentido, indicó que cuando se afirma que las ayudas a La Palma no llegaban, se puede comprobar en el Boletín Oficial que esos mismos vecinos utilizados por ciertos partidos habían recibido cientos de miles de euros, en claro contraste con las ayudas que no llegaron de gobiernos anteriores con el Delta o las riadas.

“La Palma se va a reconstruir con gobiernos socialistas porque vamos a seguir gobernando aquí y en España. Queda mucho por hacer y quiero seguir dando la cara al máximo y, si no he podido llegar a convencer a alguien de que he hecho el máximo esfuerzo, al día siguiente me levantaré para tratar de convencerle. Este 28M, a llenar las urnas de puños y rosas”, afirmó.