Nieves Lady Barreto pide a la consejera de Cultura del Gobierno que “proteja el patrimonio de la isla ante el abandono del Cabildo”

La diputada de CC Nieves Lady Barreto ha preguntado este martes en el Parlamento a la consejera Educación y Cultura del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, sobre “las acciones que ha puesto en marcha para la protección del patrimonio cultural de La Palma”, se informa en nota de prensa. “En los últimos meses, nuestro patrimonio ha sido noticia por los graves atentados que ha sufrido ante los ojos impasibles del Cabildo”, lamentó.

“La respuesta que me ha dado hoy la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, viene a confirmar que la Dirección General de Patrimonio Cultural tiene abiertas actuaciones no sólo sobre el atentado al yacimiento arqueológico de Pinos Gachos, para lo que cuenta con un informe externo encargado por el Ayuntamiento de Tiajrafe, sino también sobre el casco histórico de Los Llanos de Aridane”, explica Barreto. Sin embargo, “no ha recibido por parte del Cabildo ninguna comunicación ni documentación sobre el atentado al yacimiento de Lomo Muerto, en Puntagorda”, asegura.

“Los atentados a los dos yacimientos fueron denunciados por los colectivos Gareagua y e Iruene y de ambos se ha dado cuenta a la autoridad judicial”, afirma.

En este sentido, Nieves Lady Barreto recordó hoy a Manuela Armas, “el atentado que sufrió en febrero este yacimiento de Lomo Muerto, en el que se destrozaron en torno a una decena de cazoletas y se dañaron unas 15 más”. “A este respecto, la consejera lanzó un mensaje al Cabildo de La Palma para pedirle que haga su trabajo y que remita a la Dirección General de Patrimonio toda la documentación sobre esta “agresión lamentable”, dice.

“No entendemos por qué no se ha puesto en conocimiento de la Consejería del Gobierno este ataque a otro yacimiento arqueológico”, plantea la diputada palmera. “Ya con el atentado a Pinos Gachos, el Cabildo minimizó los daños, llegando incluso a decir que no hubo daño porque los grabados sustraídos para empedrar el sendero podían colocarse nuevamente en la estación”. “Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio Cultural, afortunadamente, no opinó igual y abrió un expediente, que confirmó hoy la consejera del Gobierno, que concluyó con una propuesta de sanción de 262.000 euros al Cabildo y otra a la empresa pública Tragsa, al considerar que los daños irreparables que provocó la obra se hubieran podido evitar si el Cabildo hubiese actuado con la diligencia debida”, apunta.

“Cabe recordar que, desde octubre, nuestra compañera Susa Armas ha venido solicitando información sobre este asunto y pidiendo que el Cabildo asuma sus competencias de protección en el patrimonio cultural. Sin embargo, el presidente del Cabildo, Mariano Hernández; la consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez, y la consejera de Cultura, Jovita Monterrey, negaron durante meses los informes técnicos que constataban los daños, llegando a mentir en varias ocasiones afirmando, ante las reiteradas peticiones de CC, que dichos informes no existían, omitiendo incluso la propuesta de sanción”, indica.

“A estos graves atentados, se suma la ejecución de obras en Los Llanos de Aridane, con licencia municipal, que destruyen elementos arquitectónicos de gran valor histórico, sin que el Cabildo y el Ayuntamiento hicieran nada para evitarlo. Actuaciones que, tras hacerse públicas, han llevado al Ayuntamiento a abrir expedientes sancionadores respecto de las licencias otorgadas sobre estos inmuebles”, detalla.

Manuela Armas confirmó en el Parlamento que “el expediente del Gobierno para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el casco histórico de Los Llanos se inició a petición del Cabildo, si bien, el propio Cabildo advertía en su solicitud que no tenía dinero para hacerse cargo de los informes correspondientes para la tramitación del BIC y la protección del casco histórico de Los Llanos de Aridane. Y uno se pregunta cómo es posible que el Cabildo no destine dinero para la protección de nuestro patrimonio cultural cuando le sobran 61,5 millones de euros del presupuesto del año pasado por falta de gestión y de estar detrás de los asuntos para que salgan”, señala Nieves Lady Barreto.

Tampoco se entiende “el malestar que manifestó la alcaldesa de Los Llanos con la directora general de Patrimonio Cultural hace uno días por tramitar el BIC sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento, hablando incluso de falta de respeto institucional, lamentando que no se hubiera puesto en contacto con el Consistorio. Pero la solicitud de iniciar el BIC partió del propio Cabildo, no de la Dirección General, tal y como ha confirmado hoy la consejera del Gobierno, Manuel Armas. En todo caso el enfado debería ser con el Cabildo, y no olvidemos que el presidente del Cabildo es, además, concejal del grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane”, recuerda. “Igual ha faltado comunicación entre el Cabildo y el Ayuntamiento”, apunta.

“Venimos reclamando desde hace casi dos años que se dé prioridad a la protección, conservación y puesta en uso de nuestro patrimonio cultural. No se ha hecho nada de nada y se destina un presupuesto ridículo a esta área y la consecuencia de este abandono y de la nula gestión del grupo de Gobierno del PP y PSOE en el Cabildo ha llevado a los destrozos que ya todos conocemos y que, con un mínimo de interés por ejercer las competencias que la Ley Canaria de Patrimonio Cultural otorga al Cabildo, se podrían haber evitado”, concluye Barreto.