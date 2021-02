Pérez Sicilia: “El Gobierno de España de Sánchez no cumple lo pactado con el sector turístico de las islas”

El senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, ha mostrado su preocupación, “después de que el Gobierno de España siga sin poner en marcha el plan específico de reactivación del sector turístico en el Archipiélago”, se indica en una nota de prensa del PP. Considera que “esta actitud es una prueba más de que el Ejecutivo no tiene capacidad de gestión, no sabe llevar las riendas del país en temas vitales o simplemente no le importa lo más mínimo lo que pasa en nuestras islas”. Por todo ello, señala que “el Gobierno de España de Sánchez no cumple lo pactado con el sector turístico de las islas, ni con sus miles de trabajadores en La Palma y Canarias”. Asegura que el Ejecutivo central “nos ha engañado a todos al no ejecutar su compromiso con el sector turístico de La Palma y del Archipiélago, pese a ser fundamental para la empleabilidad y economía de las Islas”.

Pérez Sicilia recuerda que en el mes de julio en la Cámara Alta se aprobó una moción, por una amplia mayoría de los partidos, en la que se instaba al Gobierno de España a la elaboración de un plan específico para rescatar al sector turístico de Canarias. “La realidad es que siete meses después, aún estando los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), las colas del paro en el Archipiélago no dejan de crecer. Y mientras el Gobierno de España aún no se ha dignado a mover ni un solo dedo para poner en marcha dicho plan como prometió”, señala. Asimismo, el senador explica que él mismo defendió cinco enmiendas a esta moción, que finalmente no fueron aprobadas, “pero aún así desde el Grupo Popular votamos a favor por la necesidad de que saliese adelante”, añade. Recuerda que en esas cinco enmiendas pedían medidas propias para las islas, “en especial también para las no capitalinas; mayor apoyo a las empresas y pymes insulares con ayudas directas; apoyo económico directo a los municipios turísticos por el coste asumible en las infraestructuras; apoyo a los autónomos y pymes con concesiones de suelo de costas, donde se pedían bonificaciones de la tasa que cobra el Gobierno de España debido a que su producción se frenó en seco; y un control de la entrada de turistas por mar y aire”. “Esto último se implementó, pero 4 meses después de lo pedido”, afirma.

Por todo ello, el senador pide al Gobierno de Sánchez “que se ponga las pilas, haga su tarea, y no deje pasar más tiempo. Si el paro con los ERTES está así ahora, no queremos verlo en unos meses o final de año. Muchas familias en La Palma, y en toda Canarias, dependen del turismo, y el Gobierno de España no puede seguir dándoles la espalda”, concluye.