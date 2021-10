Torres dice que en la crisis volcánica de La Palma se está gestionando “en tiempo récord”, pero admite que “no es fácil

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este viernes que las administraciones públicas están gestionando la crisis derivada de la erupción del volcán en la isla de La Palma en "tiempo récord, en cinco semanas", aunque ha admitido que "no es fácil".

"Entiendo perfectamente la angustia, están roto -los palmeros-, esto rompe a cualquiera, uno los ve y se coloca en su lugar sin estarlo y es que has perdido parte de tu vida, trozos de tu vida (...) Y estamos haciéndolo en un tiempo récord, en cinco semanas. No es fácil, no va a ser fácil", aseguró, para agregar que insta a todos a estar unidos.

Torres ha hecho estas declaraciones durante una entrevista en los informativos de la Televisión Canaria, recogidos por Europa Press, donde ha señalado que la erupción del volcán "es un fenómeno natural, desconocido", ya que el último que se produjo hace 50 años fue en una zona donde "no había casas y eso alivió" pero ahora "indudablemente ha tenido un poder destructivo no previsto".

En este sentido, ha analizado la evolución de la erupción que ha pasado de afectar en sus primeras 24 horas ocho edificaciones y coladas de entre 5 y 10 metros de ancho, a las más de 1.000 edificaciones afectadas actualmente y coladas que van de un lado a otro en 3 kilómetro.

"Lamentablemente las previsiones no fueron las que nos lanzaron y eso tampoco se puede saber, es algo que está bajo la tierra y no se puede saber qué hay", indicó.

De todos modos, ha expuesto que lo primero que debe seguir produciéndose "es la prevención y la situación actual debe terminar así, sin ningún daño personal", algo que resaltó se ha conseguido porque la población palmera "ha sido responsable" y cuando había que "confinar, se confinaba", aunque ha admitido que ha habido "momentos tremendos" de tensión pero "no" se ha tenido que lamentar daños personales.

Todo ello, junto a la ciencia, que previó dónde podía surgir este volcán, "300 metros ha habido de error", pero se pudo hacer las cosas "bien" aunque ha admitido que han sido "40 días tremendos", en los que las instituciones públicas y la sociedad civil se están "volcando".

En este sentido, ha señalado que muestra de ello es la coordinación de los trabajos para que estas ayudas puedan llegar, ya que en este tiempo se ha dado respuesta a la urgencia habitacional para casi 500 personas que se alojan en hoteles y cuyo coste está cercano al millón de euros.

Asimismo, se ha referido a los 320.000 euros destinados a los ayuntamientos para hacer llegar a los afectados "lo más básico", al tiempo que se ha obtenido en "tiempo récord" las primeras viviendas, después de que casi 300 familias hayan perdido hasta el momento su casa. Después, añadió, vendrá la reconstrucción.

También apuntó que para evitar la 'maraña burocrática' para que los trámites, ante una situación de emergencia como la de La Palma, permita acortar plazos, está la oficina única que se abrió a los pocos días de la erupción y donde se encuentra una treintena de agentes sociales y psicólogos, así como un gabinete jurídico que ha atendido a 1.000 personas y ha realizado cerca de 410 fichas sociales para conocer la situación de cada familia.

Además a esto sumó la aprobación este jueves de un decreto de registro único, lo que ha considerado que "aligera y hace mucho más fácil los trámites administrativos".

En cuanto al ofrecimiento de Garafía para que se utilice suelo público para instalar viviendas para los afectados por el volcán, Torres lo ha considerado como "otro ejemplo de la nobleza y solidaridad" del pueblo de La Palma.

Sobre los ciudadanos de la isla, Torres considera que "están siendo un ejemplo" como pueblo porque "no se resignan", siendo ellos los que animan, destacando cómo las personas mayores son las que le dicen a sus hijos que "saldrán adelante" como lo hicieron ellos.

PGE

En cuanto al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), destacó el que no vaya a haber enmiendas a la totalidad porque tener presupuestos "es fundamental, es clave", de ahí que ha solicitado a quienes lo critican que presenten enmiendas parciales, que puedan mejorarlos.