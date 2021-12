Ángel Víctor Torres: “La comunidad educativa de La Palma afectada por el volcán está dando un ejemplo al mundo”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visitado en la mañana de este viernes tres centros docentes del Valle de Aridane afectados por el volcán de Cumbre Vieja “para dar las gracias” y reconocer “el ejemplo y la muestra de ánimo que están lanzando al mundo porque son momentos muy difíciles y, sin embargo, tenemos magníficos profesionales en Canarias que, como estos, priorizan el derecho a la educación, incluso frente al dolor interno”.

Torres visitó el Instituto de Educación Secundaria (IES) El Paso, el Centro de Educación Especial (CEE) Princesa Acerina y el IES Eusebio Barreto, donde departió con miembros de la comunidad educativa. El presidente dio las gracias “a los docentes y no docentes que vienen a trabajar todos los días aunque haya profesores que han perdido sus casas, así como a los jóvenes de estos centros que, como los de los colegios de Todoque o Los Campitos, que han sido sepultados por la lava, se levantan con ganas de aprender, que es un derecho que tienen, y de tirar para adelante y salir de ésta”.

En el pabellón del instituto El Paso y ante su alumnado, el presidente trasladó un mensaje de apoyo y reconocimiento a toda la comunidad educativa “porque en La Palma hay muchos héroes. Gracias porque están dando un ejemplo. No me puedo ni imaginar por lo que están pasando algunos profesores y profesoras, alumnos y alumnas que han perdido sus casas y, sin embargo, cada día asisten a las aulas a recibir o impartir clases. Canarias está orgullosa de todos ustedes”, remarcó.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico, la actitud demostrada por la comunidad educativa en el Valle de Aridane merece todo el reconocimiento del resto de los canarios y del mundo, entre otras cosas para cumplir lo que uno de los alumnos le indicaba: que no les abandonen, “pues no queremos estar solos para salir de ésta”. Según remarcó en declaraciones posteriores a la prensa, Torres insiste en que nunca se va a dar esa soledad. “Creo que esta visita era necesaria porque, igual que en la emergencia son claves ciertos trabajos para que no tengamos afectados o son fundamentales los conocimientos científicos para adelantarnos a los acontecimientos y estar preparados, escuchar a estos docentes y alumnos es igual de importante para saber que esta Isla saldrá adelante”, aseveró.

El presidente de Canarias reiteró que, para esa reconstrucción, hay que buscar los mecanismos necesarios, esperar que la erupción concluya “y dar oportunidades entre todos para que los palmeros y palmeras se queden”. En este sentido, recordó que se han destinado 30.000 euros específicos más al mes para garantizar el transporte de los niños que han perdido sus centros docentes a estos otros colegios o institutos, así como 600.000 para la limpieza constante de las cubiertas de estas infraestructuras educativas y partidas para cubrir las necesidades de los comedores escolares y las cuotas cero”.

Algunos de los alumnos y alumnas de Segundo de Bachillerato le preguntaron al presidente por su situación a la hora de preparar y afrontar las pruebas de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) ante las dificultades que está suponiendo la emergencia volcánica. Torres es consciente de esta situación y trasladará al Ministerio que haga una excepción con los estudiantes que se han visto forzados a perder semanas de clases, de manera que sólo se examinen del contenido que hayan podido abordar. “Esa orden ministerial saldrá en el mes de enero. Pronto volverá a La Palma el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le trasladaré lo que me han solicitado hoy los alumnos en busca de una solución justa, pues son auténticos sabios teniendo solo 17 y 18 años ya que recalcaron que no querían que la EBAU fuera más fácil, sino justa”.

El presidente de Canarias recordó que, al inicio de las coladas, se le planteó la necesidad de que se ampliara el plazo para pedir beca y esa petición la trasladó inmediatamente al Ministerio de Educación y fue satisfecha, por lo que espera que esto también se producirá con la EBAU.