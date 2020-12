“La estética ha cambiado mucho y me he actualizado en nuevas tecnologías”

El Centro de Belleza y Medicina Estética Elba Montelongo de Santa Cruz de La Palma (Calle O’Daly, 42, 2º B), fundado en septiembre de 1995, celebra el 25 aniversario con la incorporación de técnicas de vanguardia. Elba Montelongo dirige a un grupo de profesionales “con vocación verdadera y con una experiencia de más de 30 años”. “El balance que hago es claramente positivo, a pesar de que el mundo de la estética ha cambiado mucho desde que yo empecé, he ampliado el local, me he ido formando y actualizando según las nuevas tecnologías e innovaciones”, ha asegurado Montelongo a este digital. Esta especialista en estética está afrontando la pandemia “con preocupación, aunque al mismo tiempo con optimismo y esperanza de que toda esta situación pase pronto y quede en un recuerdo”.

Cumple un cuarto de siglo de trayectoria profesional. ¿Qué balance hace?

El balance que hago es claramente positivo, a pesar de que el mundo de la estética ha cambiado mucho desde que yo empecé, he ampliado el local, me he ido formando y actualizando según las nuevas tecnologías e innovaciones. En estos 25 años he dedicado mucho tiempo a las clientas y el trabajo, dando el 100% y estoy muy agradecida a las personas que han puesto su confianza en mí.

Se caracteriza por innovar y estar a la vanguardia de los tratamientos estéticos. ¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos todas las últimas novedades en tratamientos faciales y corporales, depilación láser, manicuras y pedicuras, entre otros. Hemos ampliado el local e incluido nuevos servicios como tratamientos médicos estéticos con la colaboración de una médica especialista. También tenemos algunas novedades que comunicaremos próximamente.

¿Cuál es el perfil de sus clientas?

Tenemos clientas de todos los perfiles, clientas que comenzaron a venir desde que abrí el local y ahora vienen sus hijas. También tenemos clientas de todas las edades a las que se les ofrecen tratamientos en base a su perfil personal. Todas tienen en común su gusto por cuidarse y confían en nuestro criterio.

¿Acuden hombres a su salón?

Sí, y cada vez lo hacen más.

¿Cómo está afrontando la nueva situación generada por la pandemia?

Por una parte, con preocupación, aunque siempre tomando las medidas necesarias y siendo precavida. Al mismo tiempo con optimismo y esperanza de que toda esta situación pase pronto y quede en un recuerdo.