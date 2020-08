El incendio de Garafía sigue estabilizado y algunas cuadrillas toman descanso para enfrentar otra ola de calor

El incendio de Garafía sigue en fase de estabilización, y en nivel 2, y algunas cuadrillas han tomado descanso para enfrentar en los próximos días otra ola de calor. Este mediodía se ha celebrado una nueva reunión técnica para analizar la situación. El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, ha manifestado que “continuamos mejorando paulatinamente la situación del incendio, que continúa en situación de estabilizado, en nivel 2, y se sigue trabajando de manera intensa en el perímetro, sobre todo en tareas de vigilancia”. “La meteorología este martes con altas temperaturas hace que tengamos que extremar la precaución, parece que el viento nos está respetando y que durante el día de hoy no se esperan fuertes rechas”, dijo, y añadió que “algunas cuadrillas han iniciado un descanso porque la situación en los próximos días se estima compleja, no solo en La Palma sino también en el resto de las islas”. “Los medios aéreos han trabajado durante todo el día, aunque paulatinamente se irán retirando, como es el caso de los hidroaviones”, precisó. “Buscamos la seguridad de las personas y de todos los medios que están trabajando en la zona”, subrayó Zapata.

En la reunión técnica que se ha celebrado a mediodía, con la participación por videoconferencia de responsables del Gobierno de Canarias, se ha decidido abrir la carretera LP-114, que va desde Las Tricias a Santo Domingo, “una vía que es totalmente necesaria porque este núcleo se encontraba cerrado”, destacó el presidente.

“Esta mañana, la propia consejera de Medio Ambiente, con personal técnico del Cabildo, ha visitado las zonas quemadas donde hay viviendas que se han visto afectadas, aproximadamente media docena”, indicó. “En la reunión técnica de esta tarde abordaremos las ayudas de las que se pueden beneficiar los vecinos con casas, cultivos y granjas afectadas por el fuego”, concluyó.

El técnico de extinción del Cabildo, Francisco Prieto, ha señalado que “continuamos con las labores iniciadas este lunes de remate de línea, no ha habido ninguna novedad significativa respecto a reproducciones, solo algún foco caliente en el que ha habido que actuar”. “Ahora ya miramos de cara al futuro para ir dando descanso a la gente, que ha hecho una labor tremenda y están bastante agotada, y hay que felicitarle y darle la enhorabuena”, resaltó Prieto. “Tenemos que empezar a darles descanso a los trabajadores, sobre todo de cara a la siguiente ola de calor por si hay alguna reproducción, ya no solo en este incendio sino en el resto de la Isla”, apuntó.

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo, María Rodríguez, señaló por su parte que “la situación sigue siendo favorable y eso no da tranquilidad”. “Esta mañana he acompañado a un técnico del Cabildo para visitar las zonas más afectadas del incendio, concretamente en el barrio de El Castillo, donde algunas viviendas se han visto dañadas, unas en su totalidad y otras en parte”, detalló. “Nos hemos puesto en contacto con sus propietarios para asesorarlos para la solicitud de ayudas y también contamos con un equipo psicosocial para darles apoyo emocional en estos días duros que todavía les quedan por delante”, subrayó. Reiteró su agradecimiento “al personal que ha trabajado y lo sigue haciendo en el incendio, es un orgullo poder contar con ellos, no podemos bajar la guardia para poder dar por extinguido este fuego”, concluyó.