Investigado por construir una casa en suelo protegido de Fuencaliente

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de La Palma han instruido diligencias en las que investigan a un hombre de 60 años, vecino de Los Llanos de Aridane, como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio, informa el Instituto Armado.

“Por parte de los agentes de la Guardia Civil, se recibió informe urbanístico del Ayuntamiento de Fuencaliente, por lo que se procedió a realizar una inspección en el paraje denominado Puntalarga, del mismo término municipal. Los agentes comprobaron que se había realizado la construcción de una edificación de nueva planta de unos 40 metros cuadrados, con cubierta metálica a un agua, y de tipología residencial, la cual estaba en fase de ejecución”, explica.

“La citada obra no se ajusta a la normativa vigente, ya que no sólo el acusado carecía de autorización para realizarla, sino que además no es posible legalizar la construcción en ese tipo de suelo protegido, por lo que una vez que los agentes de la Guardia Civil realizaron las comprobaciones oportunas, instruyeron las citadas diligencias que ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Los Llanos de Aridane”, añade.

Además, se formularon las correspondientes denuncias administrativas por infracción a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.