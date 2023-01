Jacaranda, contra los feminicidios de diciembre de 2022

La Asociación Feminista Jacaranda Palmera hace balance del año 2022 en un comunicado y vuelve a condenar los 95 asesinatos machistas. “Mujeres como nuestras hermanas, hijas o amigas, trabajadoras, artistas, deportistas... a las que les han negado el derecho a la vida, con autonomía, libertad y amor, puesto que algún hombre las eligió y se erigió en abogado, juez y verdugo de cada una de ellas”.

Así mismo exige “la implementación de nuevas medidas que eviten nuevos casos, incluidas las legislativas. Ni una menos. Basta ya de violencia contra las mujeres”.

Según el listado de Feminicios.net en España en 2022 han sido asesinadas 99 mujeres.

Desde que se empezaron a contabilizar en 2010 los asesinatos de mujeres cometidos por hombres ascienden a 1.359.

Solo este mes de diciembre han sido asesinadas por violencia machista 17 mujeres:

Feminicidios oficiales, asesinadas por parejas o exparejas y víctimas de violencia de género, según la LO de 2004:

1- 04/12/2022. Nombre y apellidos no conocidos. 56 años. Murcia.

Asesinada por un fuerte golpe en la cabeza. Su maltratador tenía cinco denuncias previas de su víctima.

2- 04/12/2022. NNC. 67 años. Madrid. Su asesino tenía dos denuncias previas por malos tratos y amenazas. Esta vez la dejó cinco días sin ningún tipo de asistencia después de una caída, provocando su muerte.

3- 10/12/2022. Ángela Cabañero García. 48 años. Albacete. Su cuerpo apareció sin vida después de extinguirse el incendio de su vivienda y su pareja ha sido arrestado.

4- 17/12/2022. Yaqueline Alonzo Najarro, 31 años. Sevilla. Fue apuñalada por su expareja en su domicilio. Quedan tres hijos menores de ambos. 5- 11/12/2022. Irina Mihaelaque, 34 años. Lleida. Después de cinco días desaparecida, su cuerpo con signos de violencia, fue hallado en el trastero de su casa. Deja cinco hijos menores de edad. 6- 19/12/2022. María del Carmen Rincón Huerta, 80 años. Zaragoza. Su esposo se entregó y confesó los hechos.

7- 22/12/2022. Soraya Suárez Martín, 32 años. Avilés. Su pareja ha sido detenido. Tenía dos hijos menores de edad.

8- 26/12/2022. Carmen. 88 años. Barcelona. El cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia, por lo que Los Mossos d’Esquadra han detenido a su pareja.

9- 27/12/2022. Rebeca Huayta, 45 años. Bilbao. Fue apuñalada por su pareja sentimental.

10- 28/12/2022. Elena, apellidos no conocidos. 34 años. Toledo. Embarazada de nueve meses y asesinada por varias puñaladas por su expareja. Tenía otros dos hijos en común.

Feminicidios no oficiales, puesto que no se acredita la relación afectiva con el asesino y por tanto no son serán consideradas víctimas de violencia de género:

11- 03/12/2022 María José García de la Serrana. Granada. Fue asesinada junto con su marido y se están investigando los hechos. El asesino se quitó la vida con la misma escopeta.

12- 22/12/2022. NNC. 45 años. Cáceres. La mujer (que presuntamente ejercía la prostitución) ha fallecido después de ser apuñalada por un hombre de 36 años que ha sido detenido.

131- 25/12/2022. Cristina Abad. 44 años. Soria. Su cuerpo fue encontrado tras incendiarse su vivienda, pero se comprobó que falleció por muerte violenta. Los agentes han detenido a un hombre de 50 años.

14- 29/12/2022. NNC, 22 años. Alicante. La Policía ha detenido a su pareja como presunto autor de un delito de homicidio, puesto que duda que la joven se cayera del balcón accidentalmente, como dice él.

Feminicidios familiares, asesinadas por personas de su familia y no son serán consideradas víctimas de violencia de género:

15- 22. 06/12/2022. NNC. 61 años. Málaga. Su hijo acabó presuntamente con su vida.

16- 23. 27/12/2022. NNC, 60 años. León. Su hijo ha sido detenido por el apuñalamiento.

17- 28/12/2022. NNC, 20 años. Madrid. La policía ha detenido a la expareja de su madre como autora del crimen.