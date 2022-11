La Plataforma de Afectados por el Volcán cuestiona la exigencia de ceder todas las propiedades bajo la lava a cambio de una parcela en suelo urbanizado

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021, Fátima Ramos, cuestiona, entrevistada en el foro La Palma Opina, la decisión del Gobierno de Canarias de proponer a los afectados ceder todas sus propiedades bajo la lava a cambio de una nueva parcela urbanizada, con el compromiso de que con subvenciones u otras fórmulas compensatorias se pueda alcanzar el valor real de perdido (ya que con la legislación vigente no es posible tasar el suelo afectado más que con su valor actual y no con el que tenían antes de la erupción volcánica): “Si yo tengo una cantidad de terreno, ¿por qué lo cedo; cedo todo, luego me lo van a compensar con ayudas y subvenciones, pero cuándo?”, afirma la representante de afectados.

Se muestra crítica con el proceder de la Administración pública en este sentido, y recuerda que una de las reivindicaciones fundamentales de la Plataforma de Afectados es la justa tasación de sus propiedades desaparecidas tras la erupción, por lo que no están de acuerdo con la fórmula que se les propone, debido a la muchas dudas que aún suscita. “Lo principal y fundamental es que los bienes que están sepultados por el volcán sean tasados a precio de fecha de 18 de septiembre de 2021” y sospecha “que muchos nos vamos a quedar por el camino, porque nuestras propiedades no las veremos recuperadas jamás”.

A su juicio, el modelo propuesto no satisface los intereses de los afectados. “No podemos estar a expensas de vivir de ayudas y subvenciones” y considera que a la Administración pública “le hubiese salido más barato pagarnos a todas nuestras propiedades que hacer el gasto que haciendo porque mucho dinero se pierde en lugares que no sabemos ni dónde está”.

Conocer las actas y grabaciones del Pevolca, fundamental para la defensa patrimonial

Por otra parte, la representante de los afectados insiste en la importancia de que los damnificados por esta catástrofe conozcan el contenido de las actas y de las grabaciones de las reuniones de los órganos científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) desarrolladas los días y horas anteriores al inicio del proceso eruptivo.

Ramos considera fundamental la publicidad de dichos documentos, al que por el momento el Gobierno canario y el Cabildo le han dado un carácter “reservado”, ya que su conocimiento por la sociedad sería, “nuestra primera defensa” para saber cómo se tomó la decisión de no evacuar, lo que tendría un gran valor para las reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios ante la Administración pública, de las que, afirma, “ya se han presentado muchas”.

Conocer estas actas y grabaciones, que el Gobierno canario ha denegado a la plataforma, permitiría “demostrar que estábamos indefensos y que ellos sabían desde los primeros días que nuestras propiedades podrían ser ocupadas por la lava y no nos informaron”. La representante de este colectivo de afectados recalca que las autoridades políticas y los científicos “sabían que iba a pasar y no nos lo comunicaron cómo tenían que haberlo hecho”.

La negativa gubernamental a entregar las actas y las grabaciones está recurrida por la Plataforma de Afectados ante el Comisionado de Transparencia. A este respecto la entrevistada señala que, “no nos han comunicado si al final hay respuesta o no hay respuesta”.

Una de las principales reivindicaciones de los afectados son las ayudas que aún no han llegado o que llegan lentamente: “Han empezado a ingresar la segunda remesa de las ayudas para enseres, que están llegando poco a poco”. El otro problema es la respuesta habitacional a las familias damnificadas: “Las viviendas provisionales tenían que haber estado entregadas en abril, aún no están y es una necesidad primordial que se ha pedido desde el minuto uno”.

Llamamiento a reclamar por daños y perjuicios

Ramos hace un llamamiento a los afectados por la erupción volcánica que sufrieron la pérdida de sus viviendas a que soliciten a la plataforma el documento de reclamación patrimonial y lo cumplimenten antes del 13 de diciembre para presentar ante las Administraciones públicas que “no nos dijeron lo importante que era que tu vivienda estuviera asegurada porque iba a suceder en ese territorio de Cumbre Vieja”.

En cuanto al momento en el que se encuentra la movilización social, transcurridos casi 14 meses desde que se iniciara la erupción volcánica, y con una nueva concentración de protesta el próximo 19 de noviembre, Ramos reconoce las dificultades organizativas. “Estamos conectados y nos comunicamos para saber la línea final hacia la que vamos, pero no ha sido fácil, porque está la cuestión agrícola, la turística, la vivienda y cada sector de afectados está en su línea”. Apostilla que, “después de un año, muchos estamos despertando y mantenemos la esperanza y la ilusión, que es lo único que no se puede perder”.