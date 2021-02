La Palma registra 4 nuevos positivos y 1 alta y sube a 25 activos

La Palma registra este viernes 4 nuevos casos positivos de COVID-19 y se produce un alta, por lo que el número de activos es de 25. En las últimas 24 horas se han realizado un total de 161 PCR.

Dos de los contagiados se encuentran hospitalizados en UCI y el resto de pacientes está en buen estado de salud y en control por el equipo de la Red Centinela.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra este viernes 173 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en el Archipiélago, informa en una nota de prensa. El total de casos acumulados en Canarias es de 39.213 con 6.200 activos, de los cuales 80 están ingresados en UCI y 287 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de un varón de 74 años en Lanzarote, que permanecía ingresado, que padecía patologías previas y había experimentado empeoramiento clínico.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias, añade, se sitúa en 48,95 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 115,82 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma este viernes 66 casos con un total de 16.447 casos acumulados y 2.152 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.049 casos acumulados, 81 más que el día anterior y 3.503 activos. Lanzarote suma 12 nuevos casos con 4.308 acumulados y 375 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 1.549 casos acumulados con 10 casos más que la jornada anterior y 135 activos. La Palma cuenta con 383 acumulados y 25 casos activos; El Hierro no registra nuevos casos, por lo que se mantiene en 268 acumulados y 13 activos, si bien esos datos no figuran en la estadística que se actualizará en los próximos días. Por último, La Gomera se mantiene en los 209 acumulados al no registrar nuevos contagios y sus activos son dos.

En el caso de El Hierro, actualmente hay 11 migrantes que siguen siendo casos activos y 50 que están en aislamiento según el protocolo por haber sido contactos estrechos. En la última semana han recibido el alta epidemiológica 118 migrantes adultos y 12 menores. De estos 118 adultos, 76 ya han sido trasladados a Tenerife y los 42 restantes lo harán este domingo. En cuanto a la población herreña, en la última semana se han dado nueve altas, situando los casos autóctonos activos de la isla en dos, si bien estos datos todavía no se reflejan en la estadística, que se actualizará en los próximos días.

Hasta este viernes se ha realizado un total de 847.102 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.414 se corresponden al día de ayer jueves.